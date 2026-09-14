Այն գաղափարները, որոնց հիման վրա ֆոն դեր Լայենը ծրագրում է առաջարկներ ներկայացնել Քարնիին

Պաշտպանությունից մինչև կենսական նշանակության հումք՝ ԵՄ-ի և Կանադայի միջև համաձայնագրերի նոր ալիք է հասունանում։
ԵՄ-ն ձգտում է Կանադային ավելի սերտորեն ներգրավել իր տնտեսական և անվտանգության ուղեծրում, քանի որ Դոնալդ Թրամփի սանձազերծած առևտրային պատերազմը ստիպում է Օտտավային դաշնակիցներ փնտրել ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս։
Քննարկվող առաջարկները ներառում են կենսական նշանակության հանքանյութերը, թվային առևտուրը, կրթությունը, որակավորված աշխատուժը և Արկտիկայի անվտանգությունը։ Հաշվի առնելով, որ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին այս շաբաթ պետք է ելույթ ունենա Եվրոպական խորհրդարանում, իսկ հոկտեմբերին Մոնրեալում նախատեսված է ԵՄ-Կանադա գագաթնաժողով, ԵՄ պաշտոնյաները քննարկում են, թե կոնկրետ ինչ կարող է առաջարկել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը չորեքշաբթի օրը կայանալիք «Միության վիճակի մասին» իր ելույթում։
Նպատակն է խորացնել համագործակցությունն այն ոլորտներում, որոնք ձեռնտու են երկու կողմերին, ինչպես նաև Քարնիին հնարավորություն տալ ցույց տալ կանադացիներին, որ Օտտավան Վաշինգտոնից դուրս ևս ազդեցիկ բարեկամներ ունի. այս մասին հայտնել են 15 պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ և դիվանագետներ։
Ամենահավակնոտ առաջարկները Կանադային ավելի կմոտեցնեն ԵՄ միասնական շուկային՝ ընդլայնելով բլոկի հետ առկա առևտրային կապերը և երկիրը մոտեցնելով ինտեգրման այն մակարդակին, որն ունեն, օրինակ, Շվեյցարիան և Նորվեգիան։
«Չենք ցանկանում հիասթափություն առաջացնել գագաթնաժողովից առաջ», – ասել է ԵՄ դիվանագետը՝ նկատի ունենալով հոկտեմբերին կայանալիք հանդիպումը, և հավելել, որ չորեքշաբթի օրը ֆոն դեր Լայենը պետք է Քարնիին որևէ շոշափելի առաջարկ ներկայացնի։ Քննարկվող առաջարկների մասին խոսելու համար նրանց, ինչպես և այս հոդվածում հիշատակված մյուս անձանց, անանուն մնալու հնարավորություն է տրվել։
Այն փաստը, որ Քարնին ներկա կլինի դահլիճում՝ լսելու ֆոն դեր Լայենի ելույթը, խորհրդանշական նշանակություն ունի և «արդեն իսկ կարևոր ազդանշան է հարաբերությունների սերտության մասին», ասել է Կանադայում ԵՄ դեսպան Ժենևիև Տուցը։
Պաշտոնյաներից մեկը հաստատել է, որ Կանադայի վարչապետը հանձնարարել է Եվրոպայի հարցերով իր հատուկ բանագնաց Ջոն Հանաֆորդին ուսումնասիրել համագործակցության առավել հավակնոտ հնարավորությունները՝ բացառելով դաշինքին կամ դրա միասնական շուկային լիիրավ անդամակցությունը։
Կարևորագույն հումքային ռեսուրսներ
ԵՄ-ն աճող պահանջարկ ունի կարևորագույն հումքային ռեսուրսների նկատմամբ, որոնք օգտագործվում են ամենուր՝ մարտկոցներից և արևային վահանակներից մինչև բջջային հեռախոսներ։ Կանադան ունի պղնձի, մոլիբդենի, ալյումինի, նիկելի, լիթիումի, կոբալտի և հազվագյուտ հողային տարրերի հսկայական պաշարներ, ինչպես նաև դրանք վերամշակելու ունակ հանքեր, ձուլարաններ և վերամշակող ձեռնարկություններ։
«Կանադան, անշուշտ, կարևորագույն հանքանյութերի հսկայական աղբյուր է», – ասել է ԵՄ առևտրի հարցերով հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը։ «Կարո՞ղ ենք արդյոք աշխատել համատեղ նախագծերի վրա։ Կարո՞ղ ենք արդյոք բավարար ներդրումներ և ֆինանսավորում ներգրավել այդ նախագծերից մի քանիսի համար»։
Այս մոտեցումը կիսում են նաև օրենսդիրները, որոնց առջև հաջորդ շաբաթ ելույթ կունենա Քարնին։ Վալերի Հայերը՝ Եվրախորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր և կենտրոնամետ «Renew» խմբակցության ղեկավարը, նշել է. «Քանի որ և՛ Կանադան, և՛ Եվրոպան ձգտում են դիվերսիֆիկացման, սա փոխադարձ առևտուրն ակտիվացնելու պահն է։
Սա պահանջում է նոր մոտեցումներ և ենթակառուցվածքներում համատեղ ներդ Ռիլը մատնանշեց սպորտի, երիտասարդական ծրագրերի, մասնագիտական ուսուցման և կրթության հնարավորությունները: Նա ասաց, որ Erasmus+-ից բացի, արտիստների վիզաները պետք է ավելի հեշտացվեն շրջագայող կատարողների համար՝ մշակութային փոխանակումը խթանելու համար։
Մորենոն ասաց, որ ճարտարապետների որակավորման փոխադարձ ճանաչման վերաբերյալ վերջերս կնքված համաձայնագիրը պետք է տարածվի նաև բոլոր ոլորտների մասնագետների վրա: Նա հավելեց, որ Կանադայում պետք է խթանվի ԵՄ-ում հմուտ աշխատողների համար գործող ծրագիրը: Երկու քայլերն էլ կբարելավեն աշխատողների և փորձագիտության տեղաշարժը։
Առևտրային կապերի խորացում
Իր ելույթի ընթացքում ֆոն դեր Լայենը կարող է հորդորել ԵՄ երկրներին վերջապես վավերացնել ԵՄ-Կանադա ազատ առևտրի համաձայնագիրը (CETA), որը ստորագրվել է 2016 թվականին, սակայն դեռևս սպասում է 10 մայրաքաղաքների հաստատմանը։
Կանադական ընկերությունները կարող են նաև արտոնյալ հասանելիություն ստանալ ԵՄ պետական գնումների ոլորտում՝ միության կողմից առաջարկվող «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքի (Industrial Accelerator Act) շրջանակներում, որը նպատակ ունի նախապատվությունը տալ եվրոպական ընկերություններին՝ կանաչ և էներգատար արդյունաբերության ոլորտներում պետական գնումների ժամանակ։
«Մենք ցանկանում ենք ավելին անել, քան պարզապես ունենալ գործող ռազմավարական քաղաքականություն», – ասել է Տուցը՝ նկատի ունենալով CETA-ն և միաժամանակ ստորագրված՝ անվտանգությանն ուղղված Ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ «Սա մի բան է, որի շուրջ կցանկանայինք մտորել և որը կցանկանայինք զարգացնել»։
Շեֆչովիչն ակնկալում է, որ ԵՄ-ն և Կանադան մինչև այս տարվա վերջ կկնքեն թվային առևտրի համաձայնագիր, որը կընդգրկի առցանց բիզնեսը և ինտերնետ-տնտեսության այլ ոլորտներ։
«Կանադայի հետ մենք նույնպես շատ ինտենսիվ համագործակցություն ենք ունեցել բոլոր մակարդակներում, քանի որ, իհարկե, առաջնորդների միջև անձնական հարաբերությունները հիանալի են», – ասել է առևտրի հարցերով հանձնակատարը։ «Կանադայի վարչապետներն ավելի լավ են ճանաչում Եվրոպան և ԵՄ-ն, քան, թերևս, աշխարհի ցանկացած այլ առաջնորդ»։
Մորենոն ավելի հավակնոտ էր՝ կոչ անելով թվային առևտրի համաձայնագիրը պատրաստել մինչև հոկտեմբերի վերջին նախատեսված գագաթնաժողովը։
Արկտիկայի անվտանգություն
Ըստ առաջարկների վրա աշխատող երկու դիվանագետների՝ պաշտպանությունը, անվտանգությունը և Արկտիկան նույնպես դառնում են սերտ համագործակցության ոլորտներ։
Կանադան արդեն հասանելիություն ունի ԵՄ-ի 150 միլիարդ եվրոյի պաշտպանության ֆինանսավորման գլխավոր ծրագրին՝ SAFE-ին, համաձայն այս տարի ավարտված համաձայնագրի։ Բրյուսելը նաև վերաշարադրում է իր Արկտիկական ռազմավարությունը՝ անդրադառնալու ի հայտ եկող հիբրիդային սպառնալիքներին, այդ թվում՝ ստորջրյա մալուխային դիվերսիային, նոր առևտրային ուղիներին և ֆիզիկական կապին։
Դիվանագետները նշել են, որ Օտտավան կարող է կենտրոնական դեր ստանալ այդ ծրագրերում և, որտեղ հնարավոր է, հասանելիություն ունենալ դրանց աջակցելու համար նախատեսված ԵՄ ծրագրերին։
ԵՄ մեկ այլ պաշտոնյա ասել է, որ այս հարցը հատուկ կշիռ ունի Օտտավայի համար։ «Արկտիկան մեր հարևանությունն է, բայց դա նրանց հիմնական տարածքն է»։
Մորենոն կոչ է արել ստեղծել համապարփակ համատեղ արկտիկական «գործընկերություն», որը կներառի բնական պաշարներն ու անվտանգությունը, և ԵՄ-ին ու Կանադային «բացատրել Թրամփին, որ Արկտիկան իրենը չէ»։
Բաց մի թողեք
Ինչպե՞ս իրականացվեց ֆոն դեր Լայենի հռչակած «անկախության պահը» անցած 12 ամիսների ընթացքում
Անօդաչու թռչող սարքի հարձակում Լայպցիգում. հետքերը, ըստ երևույթին, տանում են դեպի ռուսական հատուկ ծառայություններ
Ֆոն դեր Լեյենը քննադատության է ենթարկվել տիեզերական մեգա գործարքին աջակցելուց հետո