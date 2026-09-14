Լեհաստանը ընդլայնում է անվտանգության ռազմավարությունը՝ ռուսական հիբրիդային սպառնալիքների աճին զուգընթաց

Իշխանությունները նաև ավելի արդյունավետ են դառնում ռուսական զորակոչի մեթոդները բացահայտելու հարցում
ՎԱՐՇԱՎԱ – Լեհաստանը ռեակտիվ խափանումներից անցնում է կանոնավոր զինված օդային պարեկությունների, քանի որ Վարշավան ամրապնդում է իր պաշտպանությունը ավելի ու ավելի բազմազան ռուսական ռազմական և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ։
Լեհաստանի արձագանքն այժմ գերազանցում է ռազմական զսպումը, Վարշավան նույնպես ընդլայնում է զինված ուժերը և ուժեղացնում պաշտպանությունը դիվերսիաներից, կիբերհարձակումներից և կարևորագույն ենթակառուցվածքների սպառնալիքներից։
«Մենք մեծացնում ենք մեր ռազմաօդային ուժերի ակտիվությունը, այդ թվում՝ F-16 ինքնաթիռների և ուղղաթիռների։ Մենք նաև ամրապնդում ենք Լեհաստանում սպառնալիքների դեմ արագ արձագանքման համակարգերը», – անցյալ շաբաթ ասել է պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Մինչ այժմ լեհական կործանիչները հիմնականում օդ էին բարձրանում, երբ ռադարային համակարգերը հայտնաբերել էին պոտենցիալ սպառնալիք։
Որոշումը կայացվել է սեպտեմբերի սկզբին Բալթիկ ծովի վրայով՝ Ուստկայից մոտ 40 կիլոմետր հյուսիս գտնվող ռուսական Իլ-20 հետախուզական ինքնաթիռի խափանումից հետո։ Ինքնաթիռի նույնականացման համակարգերը անջատված էին և, ըստ Պաշտպանության նախարարության, վտանգ էր ներկայացնում քաղաքացիական ավիացիայի համար։
Օգոստոսին Լեհաստանը գրանցեց երեք նմանատիպ դեպք, մինչդեռ հուլիսին լեհական ինքնաթիռները խափանեցին երկու ռուսական Սու-30 կործանիչ։
«Վերջին շաբաթները ցույց տվեցին, որ ռուսական սադրանքները տարբեր ձևեր են ընդունում և սպառնալիք են ներկայացնում այն վայրերում, որոնք նախկինում համարվում էին անվտանգ», – գրել է Կոսինյակ-Կամիշը սոցիալական ցանցերում։
Դիմակայունության կառուցում
Նոր պարեկային ծառայությունները Վարշավայի ջանքերի վերջին տարրն են՝ ցույց տալու Մոսկվային, որ Լեհաստանն ավելի լավ է պատրաստված հնարավոր ռազմական բախմանը։
Կառավարությունը հայտարարել է զինված ուժերը մինչև 2039 թվականը 500,000 անձնակազմի՝ 300,000 ակտիվ զինծառայողների և 200,000 պահեստազորի ընդլայնման ծրագրերի մասին։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով, բանակն այժմ ունի ավելի քան 220,000 ակտիվ զինծառայող։
Այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը ընդլայնում է զորակոչի և ուսումնական ծրագրերը, ներառյալ «Արձակուրդներ զինվորականների հետ», ուսանողների համար ամառային դասընթացներ, կարճաժամկետ քաղաքացիական ուսումնական ծրագրեր և մեկամսյա կամավորական զինվորական ծառայություն։
«Լեհաստանն այսօր անկասկած շատ ավելի լավ է պատրաստված ռազմական բախմանը, քան մի քանի տարի առաջ էր։ Այնուամենայնիվ, որոշ հիմնական հնարավորություններ դեռևս կառուցվում կամ ընդլայնվում են», – Euractiv-ին ասել է Վարշավայի համալսարանի քաղաքագետ Բեատա Գորկա-Վինտերը։
Նա ասել է, որ Վարշավան անցնում է ռազմական արդիականացման և զենքի ձեռքբերման նեղ կենտրոնացումից դեպի ավելի լայն ազգային դիմադրողականության մոդել։
«Ներկայումս դրա ամենակարևոր տարրը «Արևելյան վահան» ծրագիրն է, որը ներառում է ամրաշինություններ, ինժեներական խոչընդոտներ, հետախուզություն, կապ և քաղաքացիական պաշտպանություն», – ասել է նա։
Վերջերս հրդեհ է բռնկվել Սկարժիսկո-Կամիեննայի WB Electronics անօդաչու թռչող սարքերի գործարանում, որը վարչապետ Դոնալդ Տուսկը որակել է որպես դիտավորյալ դիվերսիա։ Ավելի վաղ Գդինիայում WB Group-ի օբյեկտի մոտ գտնվող խաղալիքների մեծածախ վաճառողը հրդեհի զոհ էր դարձել։ Դատախազները նաև ուսումնասիրում են, թե արդյոք Լյուբլինում, որը ավիացիոն բաղադրիչներ է արտադրում, JFG Composites-ում բռնկված հրդեհը կապված է դիվերսիայի հետ։
Արձագանքից մինչև կանխարգելում
Առայժմ կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության պատասխանատվությունը հիմնականում կրում են օպերատորները։ Բարձրացված սպառնալիքի մակարդակը պահանջում է նրանց ուժեղացնել ֆիզիկական պաշտպանությունը, տեխնիկական անվտանգությունը, մուտքի վերահսկողությունը և գործողությունների շարունակականությունն ապահովող միջոցառումները։
Անհասկանալի է մնում, թե արդյոք կառավարությունը կստանձնի ավելի մեծ դեր։ «Մենք կձևակերպենք առաջարկություններ այս միջադեպից հետո», – այս ամսվա սկզբին ասել է Ներքին գործերի փոխնախարար Չեսլավ Մրոչեկը՝ հավելելով, որ զգայուն օբյեկտներում ստուգումներն ու ոստիկանության ներկայությունն արդեն իսկ ավելացել են։
Գորկա-Վինտերը նշել է, որ Լեհաստանի արձագանքը ընդհանուր առմամբ համապատասխան է, բայց դեռևս անբավարար։ Վարշավան ակտիվացրել է Ներքին անվտանգության գործակալության (ABW), այլ անվտանգության ծառայությունների և զինվորականների գործունեությունը, մինչդեռ շարունակվում են հետաքննությունները դիվերսիոն գործողությունների և արտաքին հետախուզական գործունեության համար ռուսական հավաքագրման վերաբերյալ։
Իշխանությունները նաև ավելի արդյունավետ են դառնում հավաքագրման մեթոդները բացահայտելու հարցում, ներառյալ հաղորդագրությունների հավելվածների և կրիպտոարժույթային վճարումների օգտագործումը։
«Խնդիրը, սակայն, արձագանքից անցումն է կանխարգելման։ Ռուսական գործունեությունը շարունակական է և ներառում է ոչ միայն ավանդական դիվերսիաներ, այլև կիբերհարձակումներ, կարևորագույն ենթակառուցվածքների հետախուզություն, ազդեցության գործողություններ և ապատեղեկատվություն (FIMI)», – ասել է Գորկա-Վինտերը։
«Մեզ անհրաժեշտ է մի համակարգ, որը կարող է հայտնաբերել դիվերսիայի նախապատրաստությունները նախքան գործողության իրականացումը, այլ ոչ թե պարզապես արդյունավետորեն հետապնդել դրանք կատարողներին», – հավելեց նա։
Այս նախազգուշացումը հաստատվում է Լեհաստանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի (PISM) վերջին վերլուծությամբ, որում նշվում է, որ «2022 թվականից ի վեր բացահայտված և 2024-ին ակտիվացած ռուսական դիվերսիոն և քայքայիչ գործողությունների հարձակողական բնույթը վկայում է ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ երկրները ապակայունացնելու նպատակով Ռուսաստանի՝ աճող ռիսկերի, այդ թվում՝ մարդկային կորուստների հանգեցնող ռիսկերի դիմելու պատրաստակամության մասին»։
Ինստիտուտը նաև նախազգուշացրել է, որ Ռուսաստանը դեռևս չի կիրառել լայնածավալ դիվերսիոն և քայքայիչ գործողությունների իր ողջ ներուժը։
Բաց մի թողեք
Լը Պենը սկսում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը՝ կուսակցության ներսում առկա լարվածության ֆոնին
Նախընտրական առաջին ելույթում Լը Պենը խոստանում է առաջնահերթություն տալ Ֆրանսիայի քաղաքացիներին և լուծել բնակարանային ու կյանքի թանկացման խնդիրները
«Ահա և կրկին սկսում եմ»․ Շվեդիայի ընտրությունները՝ լարված պայքարի կիզակետում