«Ահա և կրկին սկսում եմ»․ Շվեդիայի ընտրությունները՝ լարված պայքարի կիզակետում

Մրցակից ճամբարները բաժանում է ընդամենը երեք մանդատ, և արդյունքը կարող է անորոշ մնալ մինչև չորեքշաբթի, երբ համայնքները կհաշվարկեն նախապես և արտերկրից ուղարկված՝ ուշ հասած քվեաթերթիկները։
Երկուշաբթի առավոտյան Շվեդիան արթնացավ ընտրական լարված իրավիճակում․ Մագդալենա Անդերսոնի գլխավորած ընդդիմությունը ընթանում էր դեպի նվազագույն առավելությամբ մեծամասնություն՝ չնայած և՛ նրա Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության, և՛ ծայրահեղ աջ «Շվեդիայի դեմոկրատներ» կուսակցության կրած կորուստներին։
Կիրակի օրը, երբ բացվեցին ընտրատեղամասերը, շվեդական լեգենդար ABBA խմբի դաշնակահար Բենի Անդերսոնը Ստոկհոլմում գտնվող Սոցիալ-դեմոկրատների շտաբում կատարեց խմբի ամենահայտնի հիթերից մեկի՝ «Mamma Mia»-ի փոքր-ինչ վերափոխված տարբերակը։
«Մագդալենա, ահա և կրկին սկսում եմ»․ միաձայն երգում էին Անդերսոնն ու հույսերով լի սոցիալ-դեմոկրատները։
Ընտրությունները, իսկապես, վերածվեցին կրկնության, թեև ոչ այնպիսի, ինչպիսին ակնկալում էին սոցիալ-դեմոկրատները։ Ինչպես 2022 թվականին, երբ կողմերին բաժանում էր 50 հազարից պակաս ձայն, կիրակնօրյա պայքարը ևս չափազանց լարված ընթացք ունեցավ։ SVT-ի տվյալներով՝ երկուշաբթի վաղ առավոտյան ճամբարների միջև տարբերությունը կազմում էր մոտ 28 600 ձայն։
Ընտրատարածքների 94%-ի արդյունքների ամփոփումից հետո Անդերսոնի ձախակողմյան ճամբարը հավակնում էր ստանալ 176 մանդատ՝ վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնի իշխող կենտրոնամետ-աջակողմյան կոալիցիայի 173 մանդատի դիմաց։ Ստանալով ձայների 28,1%-ը՝ Անդերսոնի սոցիալ-դեմոկրատները գնում էին դեպի 1908 թվականից ի վեր իրենց ամենավատ արդյունքը։
Կանխատեսումների համաձայն՝ ընդդիմությունը կունենա երեք մանդատի առավելություն, սակայն 349-տեղանոց Ռիկսդագում (խորհրդարանում) կապահովի ընդամենը մեկ մանդատի մեծամասնություն։ Իրավիճակը կարող է անորոշ մնալ մինչև չորեքշաբթի, երբ համայնքները կհաշվարկեն նախապես և արտերկրից ուղարկված այն քվեաթերթիկները, որոնք ընտրության օրը ժամ Նրա հավանական խորհրդարանական մեծամասնությունը տարածվում է նախկինում կոմունիստական և ՆԱՏՕ-ի դեմ հանդես եկող Ձախ կուսակցությունից և Կանաչներից մինչև տնտեսապես լիբերալ Կենտրոն կուսակցություն, որը բացառել է ծայրահեղ ձախակողմյաններին ներառող կառավարությանը միանալը։
Կենտրոնական կուսակցությունը նախկինում էլ է հաղթահարել Շվեդիայի հին բլոկային բաժանումը։ Այն 2006-ից 2014 թվականներին կառավարել է կենտրոնամետ աջ դաշինքի հետ, բայց այս տարի Անդերսոնին նշանակել է վարչապետի ամենահավանական թեկնածու։
Կիրակի երեկոյան աջակողմյան գործիչներն արդեն փորձում էին նրան վերադարձնել։
Նույնիսկ եթե ընդդիմության երեք տեղերի առավելությունը պահպանվի, Քրիստերսոնն ասել է, որ կուսումնասիրի, թե արդյոք Շվեդիայի «ոչ սոցիալիստական խորհրդարանական մեծամասնությունը» կարող է ստեղծել գործունակ կառավարություն։
«Դեռ պարզ չէ, թե որտեղ է սա ավարտվում։ Դա կարող է ժամանակ պահանջել», – կիրակի երեկոյան ասաց նա իր կողմնակիցներին։
Ծայրահեղ աջերի անկումը
Կիրակի գիշերը «Շվեդ դեմոկրատներ» կուսակցության՝ ընտրությունների արդյունքներին նվիրված միջոցառման պարահրապարակը դատարկ էր, իսկ տրամադրությունը՝ ընկճված։
Ընտրատարածքների 94%-ի արդյունքների ամփոփումից հետո պարզ դարձավ, որ ներգաղթի դեմ հանդես եկող ազգայնական կուսակցությունը ստանալու է ձայների 17,6%-ը՝ 2022 թվականի 20,5%-ի համեմատ։ Սա կուսակցության առաջին նահանջն է խորհրդարանական ընտրություններում՝ 2010 թվականին Ռիկսդագ մուտք գործելուց ի վեր։
Վերջին չորս տարիների ընթացքում «Շվեդ դեմոկրատները» խորհրդարանական աջակցություն են ցուցաբերել Քրիստերսոնի կենտրոնամետ-աջ կառավարությանը։
Շվեդ մեկնաբանները այս անկումը մասամբ վերագրում են քաղաքական լայն կոնսենսուսին (որը նկատվում է նաև Եվրոպայի այլ երկրներում)՝ ուղղված միգրացիայի նկատմամբ ավելի խիստ մոտեցման որդեգրմանը։
ԵՄ-ն գրեթե տեղ չգտավ նախընտրական քարոզարշավում, որտեղ գերիշխող թեմաներն էին տնտեսությունը, միգրացիան և հանցավորությունը։
Շվեդիան պատկանում է ԵՄ-ի՝ բյուջետային առումով պահպանողական ճամբարին (հարևան Դանիայի և Գերմանիայի հետ միասին)՝ դեմ հանդես գալով Բրյուսելի բյուջեի մեծացմանը և եվրոպական ընդհանուր փոխառություններին։
Թեև քիչ հավանական է, որ ընտրությունները կփոխեն Շվեդիայի քաղաքական ուղղությունը, Բրյուսելում գտնվող դիվանագետներն ակնկալում են, որ երկիրն ավելի պասիվ կդառնա կոալիցիոն բանակցությունների ձգձգման ընթացքում։
Ընդամենը շաբաթներ առաջ Քրիստերսոնի կառավարությունը նախաձեռնել էր սառեցված ռուսական ակտիվների բռնագրավումը՝ Ուկրաինային ֆինանսավորելու նպատակով։
Բաց մի թողեք
Լը Պենը սկսում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը՝ կուսակցության ներսում առկա լարվածության ֆոնին
Նախընտրական առաջին ելույթում Լը Պենը խոստանում է առաջնահերթություն տալ Ֆրանսիայի քաղաքացիներին և լուծել բնակարանային ու կյանքի թանկացման խնդիրները
Լեհաստանը ընդլայնում է անվտանգության ռազմավարությունը՝ ռուսական հիբրիդային սպառնալիքների աճին զուգընթաց