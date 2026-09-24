Անգլիական փոքրիկ գյուղում բարձրացված ըմբոստությունը բացահայտում է միգրացիայի հարցում Բերնհեմին սպառնացող վտանգը

Պիդինգտոնի՝ անկախության վերաբերյալ խորհրդանշական հանրաքվեն լուրջ հարցեր է առաջ քաշում ապաստան հայցողների խնդրի առնչությամբ Էնդի Բերնհեմի համար և քաջալերում այն քննադատներին, ովքեր ցանկանում են դուրս գալ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (ECHR) կազմից։
ՊԻԴԻՆԳՏՈՆ, Անգլիա — Քչերը կենթադրեին, որ Օքսֆորդից հյուսիս գտնվող և 350 բնակիչ ունեցող այս խաղաղ գյուղը գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում միգրացիայի շուրջ ծավալված պայքարի առաջնագծում։
Սակայն նորաստեղծ «իշխանության» (principality) մուտքը նշող ցուցանակները — որոնք հայտնվել են Միացյալ Թագավորությունից խորհրդանշական կերպով անջատվելու մասին մեծ արձագանք գտած քվեարկությունից հետո — այլ պատմություն են պատմում։
Ջերսի կղզուց ժամանած հայրն ու որդին լուսանկարվում և ցուցադրում էին իրենց անձնագրերը՝ հատելով սպիտակ ցանկապատը։ Նրանք կատակում էին, թե իբր ներգաղթում են այստեղ։
Միացյալ Թագավորության մյուս մասերից «անկախանալու» մասին գյուղի հայտարարությունն արվել է խորհրդանշական հանրաքվեի միջոցով, որն ուղղված էր Պիդինգտոնի ծայրամասում գտնվող զինվորական զորանոցը մինչև 1250 ապաստան հայցողի տեղավորելու նպատակով օգտագործելու դեմ։ Արդյունքները ցույց տվեցին ճնշող մեծամասնության՝ 285 բնակչի կողմ լինելը Միացյալ Թագավորությունից անջատվելուն, մինչդեռ ընդամենը 26 բնակիչ կողմ արտահայտվեց կազմում մնալուն։
Այժմ այս՝ բուն բրիտանական ոգով բողոքի ակցիան սպառնում է տարածվել նաև այլ շրջաններում։ Այն ձգողական կենտրոն է դարձել վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի քննադատների համար՝ նրանց նոր փաստարկներ տրամադրելով վարչապետի դեմ պայքարում, մինչ նրանք ձգտում են հասնել Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայից դուրս գալուն։
Միևնույն ժամանակ, Բրիտանիայի ծայրահեղ աջերը սպառնում են ուշադրությունը Լա Մանշի ջրային սահմանից շեղել դեպի Պիդինգտոնի՝ նորեկներից «պաշտպանության» գործընթացը։ Սա մեծացնում է հավանականությունը, որ դեմքերը դիմակներով (բալակլավաներով) ծածկած անցանկալի ակտիվիստներ կհայտնվեն այս մինչ այդ խաղաղ գյուղում։
Թեյ և անհանգստություն
Երբ այս շաբաթ գյուղական ճանապարհներով ուղևորվեցինք դեպի այդ գեղատեսիլ, անջատողական տրամադրություններ ունեցող «պետություն», պարզվեց, որ այնտեղ զուտ պատահականությամբ գտնվում էր նաև Քեմի Բադենոքը։ Պահպանողական կուսակցության առաջնորդը հետևում էր աջակողմյան հայացքներ ունեցող այն մարդկանց շարքին, ովքեր իրենց աջակցությունն էին հայտնում Անգլիայի կենտրոնական հատվածի այս փոքրիկ, ըմբոստացած անկյունին։
Գյուղի փոքրիկ սրահում, որը դարձել է այս կեղծ-անջատողական շարժման կենտրոնը, թխվածքաբլիթներով լի ափսեների և թեյով լի բաժակների շուրջ Բադենոքը ուշադրությամբ լսում է հավաքված ավելի քան 40 տեղացի կանանց մտահոգությունները։
Նա անդրադառնում է գյուղացիների ամենամեծ մտավախություններին։ Նրա խոսքով՝ խնդիրը միայն միգրացիան չէ, այլև «անվտանգության լուրջ սպառնալիքը»։ Նա զգուշացնում է Պիդինգտոնի անմիջական հարևանությամբ «հանցավոր տարրերի» տեղակայման վտանգի մասին՝ նկատի ունենալով հարյուրավոր տղամարդկանց ժամանումը, որոնց ինքնությունը գրեթե անհայտ է, և որոնք հայտնվում են սիրելի խաղահրապարակների կողքին՝ ռազմական բազային կից (թեև դրանք բաժանված են փշալարե ցանկապատով)։
Բադենոքը նաև սկսեց իր կուսակցության վերացական՝ և բաժանարար՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից դուրս գալու տեսլականը մի փոքր ավելի իրական դարձնել առաջնագծում գտնվողների աչքերում: Սա այն դիրքորոշումն է, որը, նրա գիտությամբ, դժվարությամբ է աջակցություն գտել ավելի ավանդական պահպանողականների շրջանում, ովքեր բաժանված էին Brexit-ի հարցում։
Սակայն պահպանողական առաջնորդը Կոնվենցիայից դուրս գալը դրել է իր ծրագրերի կենտրոնում՝ փոքր նավակների չարտոնված ժամանումը կանխելու համար: Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ իր կուսակցությունը բախվում է Նայջել Ֆարաջի ապստամբ Reform UK կուսակցության կողմից բրիտանական քաղաքականության աջակողմյան մասում մթագնվելու սպառնալիքի հետ։
Սա, անշուշտ, դժվարին տեղ է պահպանողականների համար: Նավերի ժամանումը և նրանց ստեղծած ապաստանի կուտակումները սկսվել են այն վերջին պահպանողական կառավարության օրոք, որի մաս էր կազմում Բադենոքը:
«Մենք բազմաթիվ տարբերակներ փորձեցինք։ Մենք անընդհատ բախվում էինք դատական խոչընդոտների, և խնդիրը Մարդու իրավունքների մասին կոնվենցիան է», — ասաց Բադենոքը՝ միաժամանակ խոստովանելով, որ այս հարցը առաջ մղելը «ավելի բարդ գործ է պարզվել, քան կարելի էր ենթադրել՝ չնայած նրան, ինչ մարդիկ ամեն օր տեսնում են լուրերով»։
«Մեզ ավելի ժամանակակից մոտեցում է հարկավոր», — հավելեց նա, մինչ սփրինգեր-սպանիել խառնուրդ ցեղատեսակի շանը աննկատ կերպով տալիս էին «դայջեսթիվ» տեսակի թխվածքաբլիթի մի կտոր։ «Բայց էականն այն է, որ մենք իշխանության մեջ չենք և դեռ չենք համոզել բոլորին, թե ինչու է սա կարևոր»։
Գյուղական այս վայրում որևէ դժգոհության նշաններ չեն երևում, թեև տեղացիները կանգնած են ապաստան հայցողների իրենց բաժինն ընդունելու իրողության առջև. վերջիններս հաճախ տեղավորվում են ավելի աղքատ քաղաքներում ու բնակավայրերում։
Թեև այս տարի Լա Մանշ նեղուցով փոքր նավակներով հատումների թիվը կարող է նվազած լինել, խնդրի կարևորությունը չի նվազել։ Ֆրանսիայից դեպի Մեծ Բրիտանիա հաջողված անցումների թիվն այս տարի դեռևս գերազանցում է 17 000-ը, ուստի նրանց կացարանով ապահովելու իրավական պարտավորությունը՝ մինչև դիմումների քննարկման ավարտը, պետության համար ծանր բեռ է մնում։
Այստեղ Բադենոքը հնարավորություն է տեսնում։ Նա «Պիդինգթոնի կանանց» հայտնել է, որ խորհրդարանում քվեարկություն է նախաձեռնելու այս հարցի շուրջ՝ փորձելով պարտավորեցնել լեյբորիստ պատգամավորներին հավատարիմ մնալ այդ օբյեկտներին աջակցելու իրենց որոշմանը։
Ինչպես և աջ թևի մյուս մրցակիցների դեպքում, Բադենոքը հստակ պատասխան չունի այն հարցին, թե ինչպես կանխել MoD Bicester-ի՝ Պիդինգթոնի բնակիչներին մտահոգող ռազմական օբյեկտի վերածումը կարճաժամկետ արտակարգ կացարանի։
Դիմակայե՞լ, թե՞ նահանջել․ Առայժմ դա Էնդի Բըրնհեմի խնդիրն է
Պահպանողական կառավարությունը սկսել էր հյուրանոցներն օգտագործել հազարավոր միգրանտների տեղավորելու համար, մինչ ընթանում էր նրանց դիմումների քննարկումը, սակայն հենց լեյբորիստների ներկայիս կառավարությունը պետք է կատարի դրանց օգտագործումը դադարեցնելու խոստումը։
Նմանատիպ վրդովմունք է առաջացրել նաև համատեղ բնակության համար նախատեսված տների (HMO) օգտագործումը։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ օգտագործվում են Պաշտպանության նախարարության (MoD) չշահագործվող օբյեկտները, թեև Պիդինգթոնում ապաստան հայցողների համար գրեթե ոչ մի ենթակառուցվածք չկա՝ բացառությամբ միջնադարյան եկեղեցու և գյուղական ակումբի, որը, ամենայն հավանականությամբ, հյուրընկալ չի լինի։
Փախստականների հարցերով զբաղվող բարեգործական կազմակերպությունները դատապարտում են նման ռազմակայանների օգտագործումը՝ որակելով այն «անմարդկային», մինչդեռ աջ թևի ներկայացուցիչները դրանք ներկայացնում են որպես «թույն», որը պարտադրվում է գյուղական համայնքներին, որոնք դրան արժանի չեն։
Թեև քիչ հավանական է, նախարարները դեռ կարող են հրաժարվել Պիդինգթոնի տարբերակից՝ հաշվի առնելով, որ գյուղում անցկացված հանրաքվեն տեղի է ունեցել խորհրդակցությունների փուլում, երբ կառավարությունը պարտավոր է դիտարկել առաջարկների վերաբերյալ տեղի բնակչության առարկությունները։ Սակայն Անգլիայի հյուսիսից ընտրված լեյբորիստ պատգամավորները, որոնց ընտրատարածքներն արդեն երկար ժամանակ է, ինչ օգտագործվում են ապաստան հայցողների տեղավորման համար, կոչ են անում կառավարությանը «հաստատակամ մնալ»։
«Այո, դա կարող է լարվածության օջախ դառնալ։ Բայց չէ՞ որ ապաստան հայցողների համար նախատեսված հյուրանոցները ևս նման խնդիրներ են առաջացրել», — ասել է նրանցից մեկը՝ պայմանով, որ իր անունը չի հրապարակվի։ «Կատարյալ լուծում գոյություն չունի։ Սակայն անվտանգության և արդյունավետության տեսանկյունից՝ թե՛ ապաստան հայցողների, թե՛ տեղի բնակչության համար, կարծում եմ՝ տրամաբանական է օգտագործել նախկին ռազմակայանները»։
Մեկ այլ պատգամավոր նշել է, որ իր ընտրատարածքում գտնվող նախկին հանքափորային ավաններում վաղուց են «տեղափոխել» ապաստան հայցողների, ինչը նպաստել է «Reform UK» կուսակցության օգտին տրվող ձայների աճին։ «Իսկ հիմա Կոտսվոլդսի մերձակայքում գտնվող հիասքանչ փոքրիկ գյուղի բնակիչները դժգոհում են», — շարունակել է նա։ «Նախկին ռազմական ճամբարների օգտագործումն իր պատճառն ունի. համայնքները զայրացած են հյուրանոցների և բազմաբնակարան վարձակալական տների (HMO) պատճառով, ուստի ես առանձնապես տպավորված չեմ նրանց դժգոհությամբ»։
Նույնիսկ ընդդիմության առաջատար գործիչներից մեկը, ով մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում Օքսֆորդշիրի այդ գյուղի հանդեպ, կանխատեսել է, որ կառավարությունը ստիպված կլինի «Պիդինգթոնը որպես օրինակ ծառայեցնել», հակառակ դեպքում՝ վտանգ կա, որ Պաշտպանության նախարարության օբյեկտների հարևանությամբ գտնվող այլ գյուղեր ևս կհետևեն այդ օրինակին։
Բացի այդ, կա նաև քաղաքական իրողություն. ռազմական օբյեկտները հիմնականում տեղակայված են ավելի կանաչապատ տարածքներում, որտեղ բնակիչները սովորաբար քվեարկում են Պահպանողական կամ Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունների օգտին, այլ ոչ թե Լեյբորիստական կուսակցության վերահսկողության տակ գտնվող ավելի ուրբանիզացված վայրերում։
Բերնհեմը նաև բազմիցս ընդգծել է վարչապետի պաշտոնում համայնքներին իշխանություն փոխանցելու իր ցանկությունը։ Այս հարցում նա կարող է մեղադրվել կեղծավորության մեջ, եթե անտեսի տեղական մտահոգությունները՝ հանուն ազգային անհրաժեշտության։
Աղմուկ բարձրացնելով
Բազմաթիվ պատճառներ կան, թե ինչու են հենց այս առաջարկները — որոնք վերաբերում են Անգլիայի՝ ավանդույթներով հարուստ, կանաչ ու գեղատեսիլ բնության սրտում գտնվող տարածքին — միջազգային ուշադրության արժանանում։ Արշավին մեծապես նպաստել են մեդիա ոլորտում փորձառու տեղի բնակիչները, որոնց թվում կան հեռուստատեսային լուրերի խմբագիր և բիզնես-խորհրդատու։
Անկախություն հռչակելու յուրօրինակ մոտեցումից զատ՝ Պիդինգթոնի արշավի մասնակիցները կիրառում են նաև տեղական բնակչության կողմից նմանատիպ նախագծերին դեմ արտահայտվելիս (այսպես կոչված՝ NIMBY՝ «ոչ իմ բակում» սկզբունքով) սովորաբար օգտագործվող ռազմավարություններ։ Դրանց թվում է տարածքում բնապահպանական պաշտպանության տակ գտնվող՝ դեղնափոր տրիտոնների (gold-crested newts) առկայության մասին բարձրաձայնելը։ Բացի այդ, նախապատրաստվում է դատական վերանայման գործընթաց՝ պաշտոնական իրավական բողոքարկում։
Կա նաև տեղացի ֆերմեր, ով հին ընկեր ունի՝ Շրջակա միջավայրի գործակալության նախկին էկոլոգ։ Ջո Հոու-Քուքին, ում ընտանիքն ավելի քան վեց տասնամյակ զբաղվել է Պիդինգթոնի հողերի մշակմամբ, ներկայացրել են որպես «չղջիկների տիկին»։
Նա օրեր է անցկացնում ռազմակայանի շրջակայքում՝ օգտագործելով հետերոդինային դետեկտոր՝ չղջիկների արձակած ուլտրաձայնային հաճախականությունները որսալու համար։
Նա նշում է, որ կառավարությունը փորձել է պնդել, թե տարածքում չղջիկների պահպանվող տեսակներ չկան։ «Դե, մենք հենց նոր հերքեցինք այդ պնդումը», — ասել է նա՝ պնդելով, որ հավաքագրել է ապացույցներ տեղանքում բարբաստել (Barbastelle) տեսակի չղջիկների առկայության վերաբերյալ, որոնք դասվում են առաջնահերթ պահպանության ենթակա տեսակների շարքին։ «Տրիտոնները, հնարավոր է, դանդաղեցնեն գործընթացը, սակայն չղջիկների այս կոնկրետ տեսակը նախկինում արդեն կասեցրել է ենթակառուցվածքային խոշոր նախագծեր», — ասում է նա։
Շարժումը տարածվում է
Գուցե Պիդինգտոնում աջակողմյան քաղաքական գործչի հանդիպելու հավանականությունն այդքան էլ փոքր չէր։ Վերջին շաբաթներին այստեղ են այցելել «Reform UK» կուսակցության՝ ներքին գործերի գծով խոսնակ Զիա Յուսուֆը և հիմնական մրցակիցը՝ «Restore Britain»-ից Ռուպերտ Լոուն։ Նույնիսկ Իլոն Մասկն է արձագանքել X-ում։
Սակայն այս ամենի՝ գյուղի վրա սևեռված ուշադրությունը նաև անկանխատեսելի հետևանքներ է ունենում։
Ծայրահեղ աջակողմյան ակտիվիստ Դենիել Թոմասը (հայտնի որպես Դենի Թոմո), ով նախկինում դատապարտվել է մարդ առևանգելու համար, սպառնացել է 5000 տղամարդու բերել և վրանային ճամբար հիմնել Պաշտպանության նախարարության օբյեկտի մոտ՝ կանխելու ապաստան հայցողների ժամանումը։
Տեղացիները բացասաբար են ընդունում այս մտադրությունը։ Սանդրա Իննեսը՝ կառավարման հարցերով թրեյներ, ով երկու տասնամյակ առաջ Արևելյան Լոնդոնից տեղափոխվել է Պիդինգտոն, ասել է. «Որպես կանայք՝ մենք վախենում ենք, երբ այդքան մեծ թվով տղամարդիկ են գալիս գյուղ։ Քանի որ, ցավոք, նման դեպքերում հաճախ ենք տեսնում, որ հակադիր կարծիքներ են բախվում և բռնություն է ծագում, իսկ դա վերջին բանն է, ինչ մենք կցանկանայինք»։
26-ամյա գրաֆիկական դիզայներ Քրիստինա Գաուերն ավելացրել է. «Մեր ամբողջ արշավը հիմնված է այն մտքի վրա, որ այդ վայրը հարմար չէ մեծ թվով տղամարդկանց համար։ Ուստի մենք չէինք ցանկանա նման իրավիճակ ստեղծել մեր գյուղում։ Դա անտրամաբանական է»։
Պիդինգտոնը ներկայացնող լիբերալ-դեմոկրատ պատգամավոր Քալում Միլլերը Ներքին գործերի նախարարությունից լրացուցիչ ֆինանսավորում է պահանջում այն դեպքի համար, եթե «Patriot Platform»-ը իսկապես գա գյուղ. նույն պահանջն ունի նաև տեղական ոստիկանության և հանցավորության դեմ պայքարի հարցերով հանձնակատարը։
Ծխական խորհրդի նախագահ Թիմ ՄքՆալին, ով գլխավորում է անկախության ձգտման այս նախաձեռնությունը, հատուկ ընդգծեց, որ իրենք կընդունեն աջակցություն՝ անկախ քաղաքական պատկանելությունից, թեև ակնհայտ է, որ հիմնական նպատակը նրա «անկախության» շարժման տարածմանը նպաստելն է։
Նա հայտնեց, որ մոտ հազար մարդ է կապ հաստատել իր հետ՝ խնդրելով տրամադրել իր «գործողությունների ծրագիրը»։
Երեքշաբթի երեկոյան Սաֆոլկի Բարնհեմ ծխի ներկայացուցիչները Պիդինգտոնում հանդիպեցին ՄքՆալիի հետ՝ քննարկելու սեփական հանրաքվե անցկացնելու հնարավորությունը՝ ի հակադրություն իրենց մոտակայքում գտնվող ՌՕՈՒ (RAF) բազայի վերաբերյալ նմանատիպ ծրագրերի։
Կրկին նշենք, որ նման քվեարկությունը կրելու էր զուտ խորհրդանշական բնույթ։ Սակայն այն կնշանավորեր մի գործընթացի տարածում, որը Բարնհեմի դեպքում կարող է վերածվել ընդդիմության շատ ավելի լայնածավալ դրսևորման։
Բաց մի թողեք
Ակնկալվում է, որ շվեյցարացի ընտրողները կմերժեն սահմանադրության մեջ չեզոքության ավելի խիստ սկզբունք ամրագրելու առաջարկը
Ֆրանսիայի Մելանշոնի դաշնակիցները փորձում են մեղմել պարտքի զիջման վերաբերյալ նրա հռետորաբանությունը
Ինչի մասին են խոսել Զելենսկին եւ ֆոն դեր Լեյենը