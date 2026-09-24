24/09/2026

EU – Armenia

Բրյուսելը կոչ է անում կիրառել «վերևից ներքև» մոտեցում՝ ԵՄ-ում վարչարարական խոչընդոտները կրճատելու համար

infomitk@gmail.com 24/09/2026 1 min read

ԵՄ ղեկավարները պետք է «մշտական ​​քաղաքական ուշադրություն» դարձնեն միության կանոնների պարզեցմանը, հայտնել է Վալդիս Դոմբրովսկիսը։

Եվրոպացի ղեկավարները պետք է որդեգրեն «վերևից ներքև» մոտեցում՝ կանխելու համար վարչարարական խոչընդոտների կրճատմանն ուղղված ջանքերի տապալումը ազգային մակարդակի բյուրոկրատների կողմից, հայտարարել է ԵՄ տնտեսական հարցերով հանձնակատարը։

Վալդիս Դոմբրովսկիսը հայտնել է, որ օրենսդրությունը «պարզեցնելու»՝ Եվրահանձնաժողովի նախաձեռնությունը (որը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի՝ Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում երկրորդ ժամկետի առանցքային նախաձեռնություններից է) խոչընդոտվել է ոլորտային «փորձագետների» կողմից։

European Union General Affairs Council in Brussels

Հանձնաժողովի մի շարք «համապարփակ» (omnibus) առաջարկներ, որոնք նպատակ ունեն վերանայել կամ փոփոխել ԵՄ օրենքները տարբեր ոլորտներում, այս իրավիճակի պատճառով «վերջնակետին են հասնում գործնականում դատարկ վիճակում», ասել է Դոմբրովսկիսը, ում ֆոն դեր Լայենը հանձնարարել է վերահսկել վարչարարական խոչընդոտների կրճատման գործընթացը։

«Հանձնաժողովի՝ պարզեցմանն ուղղված առաջարկները հանվում են օրակարգից կամ բովանդակային առումով թուլացվում», – ասել է լատվիացի հանձնակատարը՝ որպես այս միտման օրինակներ նշելով քիմիական նյութերի, սննդամթերքի անվտանգության և ավտոմոբիլային ոլորտներին վերաբերող համապարփակ փաթեթները։

«Եթե զրուցեք նախարարների հետ, ապա, բացառությամբ մի քանիսի, նրանք ցանկանում են պարզեցում… [Բայց] ազգային դիրքորոշումները չեն մշակվում վարչապետների կամ նախարարների կողմից։ Դրանք մշակվում են կոնկրետ ոլորտի փորձագետների կողմից, [ովքեր] կարող են ասել. «Մի՛ դիպչեք մեր փոքրիկ աշխարհին»», – հավելել է նա։

«Մեզ անհրաժեշտ է մշտական ​​քաղաքական ուշադրություն այս հարցի նկատմամբ։ Եվ ակնհայտ է, որ դա կպահանջի «վերևից ներքև» մոտեցում։ Բյուրոկրատիան ինքն իրեն չի կրճատվի»։

Նրա այս հայտարարությունները, որոնք նա ներկայացրել է երեքշաբթի օրը Բրյուսելում կայացած եվրո Մինչդեռ Եվրահանձնաժողովը մեղադրել է ազգային մայրաքաղաքներին ԵՄ օրենքները «ավելորդ մանրամասներով ծանրաբեռնելու» (այսպես կոչված՝ «gold-plating»-ի) մեջ՝ Բրյուսելի պահանջներից դուրս լրացուցիչ կանոնակարգեր ավելացնելու միջոցով։ Այս մեղադրանքը վերահաստատել է Դոմբրովսկիսը՝ պնդելով, որ նման պրակտիկան մասնատում է Եվրոպայի՝ առանց այդ էլ մասնատված միասնական շուկան։

«Ավելորդ մանրամասներով ծանրաբեռնումը» կարող է հանգեցնել «ԵՄ օրենսդրությունը կիրառող 27 մի փոքր տարբերվող իրավական համակարգերի» ձևավորմանը, նշել է Դոմբրովսկիսը, ով Եվրահանձնակատարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2014 թվականից։ «Ուստի սա ևս մեկ կարևոր խնդիր է, որին պետք է անդրադառնանք»։

Պարզ գաղափարախոսություն

Դոմբրովսկիսը նաև վճռականորեն պաշտպանել է իր գործունեությունը՝ որպես ֆոն դեր Լայենի՝ ընթացակարգերի պարզեցման հարցերով պատասխանատու։ Նա նշել է, որ 2024 թվականին այդ պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Հանձնաժողովը ներկայացրել է առաջարկներ, որոնք ընկերությունների վարչական ծախսերը կկրճատեն 17 միլիարդ եվրոյով. սա կազմում է ֆոն դեր Լայենի կողմից մինչև 2029 թվականին ավարտվող հնգամյա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը խոստացված 37,5 միլիարդ եվրո խնայողությունների գրեթե կեսը։

«Կարող եմ ասել, որ սկիզբը լավն էր, սակայն մենք պետք է շարունակենք աշխատել գրեթե նույն տեմպերով», – ասել է Դոմբրովսկիսը՝ հավելելով, որ ակնկալվող խնայողությունները կիրականանան միայն այն դեպքում, եթե անդամ պետություններն իրականում կյանքի կոչեն Հանձնաժողովի առաջարկները։

Լատվիայի նախկին վարչապետ, կենտրոնամետ-աջ քաղաքական գործիչ Դոմբրովսկիսը նաև քննադատության է ենթարկել Եվրախորհրդարանի ձախակողմյան խմբակցություններին՝ վարչական քաշքշուկի կրճատմանն ուղղված նրանց «գաղափարախոսական» ընդդիմության համար. մեղադրանք, որը հաճախ հնչեցվում է ԵՄ պահպանողական առաջնորդների կողմից։

«Պարզ ասած՝ քաղաքական այն խմբերը, որոնք կենտրոնից ավելի աջ են գտնվում, ավելի մեծ աջակցություն են ցուցաբերում պարզեցման օրակարգին, — ասաց նա։ — Մինչդեռ ավելի ձախակողմյան քաղաքական խմբերը, այսպես ասած, ավելի զգուշավոր են, եթե չասենք՝ բացահայտ բացասական տրամադրված»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեռնոգորիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը ժամանակի դեմ պայքարի է բախվում՝ Խորվաթիայի հետ երկկողմ խնդիրները լուծելու հարցում

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեպի դաշնություն. եթե ԵՄ-ն անհապաղ քայլեր չձեռնարկի, ընդլայնումը կարող է անհնարին դառնալ, իսկ հաջողության հասնելու հավանականությունը՝ գրեթե զրոյական

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան ասում է, որ Կոստան կորցնում է կապը «իրականության հետ» ԵՄ բյուջեի վերաբերյալ

23/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Առավել համոզվեցի՝ հզոր եւ հաղթական է Հայոց Սուրբ Եկեղեցին

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք գոհ չէ». Եվրոպան փորձում է հաղթահարել Ուսմանովի շուրջ ծավալված իրավիճակի հետևանքները

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ակնկալվում է, որ շվեյցարացի ընտրողները կմերժեն սահմանադրության մեջ չեզոքության ավելի խիստ սկզբունք ամրագրելու առաջարկը

24/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը ժամանակի դեմ պայքարի է բախվում՝ Խորվաթիայի հետ երկկողմ խնդիրները լուծելու հարցում

24/09/2026 infomitk@gmail.com