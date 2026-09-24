Ֆրանսիայի Մելանշոնի դաշնակիցները փորձում են մեղմել պարտքի զիջման վերաբերյալ նրա հռետորաբանությունը

Ծայրահեղ ձախ թեկնածուի տնտեսական հարցերով խորհրդատուները փորձում են փոխել քննարկման հունը, մինչ նրանց առաջնորդը կոչ է անում զիջել Ֆրանսիայի պետական պարտքի մի մասը։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը հայտարարում է, որ ցանկանում է «այրել» Ֆրանսիայի պարտքը։ Այժմ նրա դաշնակիցները շտապում են պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունի նա։
Ֆրանսիայի՝ միլիարդավոր եվրոյի հասնող պարտքը զիջելու՝ ձախակողմյան առաջնորդի վիճահարույց ծրագիրը, որը մեծ աղմուկ է բարձրացրել ինչպես քաղաքական ընդդիմախոսների, այնպես էլ կենտրոնական բանկերի ներկայացուցիչների շրջանում, ստիպում է նրա տնտեսական խորհրդատուներին փորձել մեղմել նրա հռետորաբանությունը։
«Մելանշոնի արտահայտությունները արձագանքի տեղիք տվեցին և խթանեցին քննարկումները. այդ առումով դրանք հաջողված էին», — հարցազրույցում նշել է Էրիկ Բերը՝ «Institut La Boétie»-ի (Մելանշոնի «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցությանը կից գործող վերլուծական կենտրոն) տնտեսագետը։
Սակայն Բերը և ձախ հայացքներ ունեցող այլ տնտեսագետներ փորձել են վերաձևակերպել քննարկումը՝ կենտրոնանալով այն հարցի վրա, թե ինչպես են ֆինանսական շուկաները, իրենց կարծիքով, վերահսկողություն հաստատել պետական պարտքի նկատմամբ։
Այդուհանդերձ, Մելանշոնը չի մեղմացնում իր հռետորաբանությունը։ Հաշվի առնելով հարցումների տվյալները, ըստ որոնց՝ նա կարող է առաջին անգամ դուրս գալ ընտրությունների երկրորդ փուլ և մրցել ծայրահեղ աջերի առաջնորդ Մարին Լը Պենի հետ, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ չափավոր կուսակցությունների ներկայացուցիչները դժվարանում են առանձնանալ թեկնածուների մեծաթիվ խմբում, 75-ամյա քաղաքական գործիչը, կարծես, վճռական է տրամադրված՝ Ֆրանսիայի ֆինանսական քաղաքականության վերաբերյալ բանավեճը վարելու սեփական պայմաններով։
Հակասական մոտեցումներ
Անցյալ տարվա հունիսին առցանց լրատվամիջոցների և ազդեցիկ գործիչների (ինֆլյուենսերների) հետ կայացած մամուլի ասուլիսում նախագահի թեկնածուն ներկայացրեց Ֆրանսիայի բանկի տնօրինության տակ գտնվող պետական պարտքը «զրոյական տոկոսադրույքով սառեցնելու» իր գաղափարը։ Սա արձագանքն էր նրա նախորդ նախագահական արշավի ընթացքում հնչեցված առաջարկի՝ այդ պարտքերը վերածելու հավերժական, զրոյական տոկոսադրույքով պարտքի, այսինքն՝ վարկերի, որոնք չունեն մարման ժամկետ և չեն ենթադրում տոկոսների վճարում։
Ֆրանսիայի կենտրոնական բանկին է պատկանում ֆրանսիական պարտքի մեկ վեցերորդից պակաս մասը, որը կազմում է մոտ 488 միլիարդ եվրո։
Մելանշոնի առաջարկը նման էր «պարտքը սառնարանում պահելուն» (ինչպես նա սկզբում ձևակերպեց), սակայն հետագայում նա խոսեց այն «կրակի մեջ նետելու» մասին։
Վերջին փոխաբերությունը ամռան ընթացքում համաեվրոպական բանավեճի առիթ դարձավ՝ հատկապես օգոստոսին X հարթակում տեսանյութի տարածման և դրա վերաբերյալ լայն արձագանքի ֆոնին։ Քաղաքական ընդդիմախոսները կանխատեսել են «ֆինանսական ճգնաժամ», «կործանում» կամ «սնանկացում» այն դեպքում, եթե պետությունը չկատարի իր ֆինանսական պարտավորությունները։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Քրիստին Լագարդը՝ Գերմանիայի Բունդեսբանկի նախագահ Յոախիմ Նագելի և նրա ֆրանսիացի գործընկեր Էմանուել Մուլենի հետ միասին, հայտարարել է, որ նման քայլը «անօրինական» կլինի։
Օգոստոսին հրապարակված վերլուծական հոդվածում Բերը և Մելանշոնի համախոհ այլ տնտեսագետներ փորձել են մեղմել բանավեճը՝ շեշտը դնելով ոչ թե պարտքի «ոչնչացման» (կամ «այրման»), այլ դրա «սառեցման» վրա։
«Մելանշոնի՝ արժեթղթերը «սառնարանում պահելու» գաղափարը ենթադրում է ֆրանսիական պետական պարտքի մի մասի դուրսբերում շուկայից [դրանք կենտրոնական բանկի պահոցներում տեղադրելու միջոցով]՝ սպեկուլյատիվ հարձակումներից պաշտպանելու նպատակով», – նշվում է հոդվածում։
Այլ կերպ ասած՝ ի տարբերություն մասնավոր ներդրողների, ովքեր կարող են վաճառել իրենց տնօրինության տակ գտնվող պետական պարտքային արժեթղթերը, եթե այլևս չեն հավատում Ֆրանսիայի տնտեսական քաղաքականությանը (դրանով իսկ բարձրացնելով տոկոսադրույքները), ԵԿԲ-ն պահպանում է ձեռք բերված արժեթղթերը մինչև դրանց մարման ժամկետի լրանալը. այսինքն՝ կարելի է ասել, որ այն «սառեցնում» է դրանք։
«Հիմնական խնդիրը ոչ թե բուն չեղարկումն է, այլ այն, թե ինչպես ազատվել ֆինանսական շուկաներից կախվածությունից», – ասել է Բերը։
Հոդվածում այնուհետև առաջարկվում է, որ կենտրոնական բանկը պահպանի պետական պարտքի իր տնօրինության տակ գտնվող մասնաբաժինը (ինչը նրանք անվանում են «սառեցում») կամ նույնիսկ ավելացնի այն։
Այս գործիքներն արդեն իսկ գոյություն ունեն, քանի որ Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ) դրանք կիրառել էր 2010-ականների պետական պարտքի ճգնաժամերի և 2020 թվականի COVID-ի համավարակի ընթացքում։ Սակայն դրանց կիրառումը աստիճանաբար դադարեցվում է, և քանի որ կենտրոնական բանկերն անկախ են կառավարություններից, միայն նրանք կարող են որոշել՝ կրկին օգտագործել դրանք, թե ոչ։
Հավերժական սառեցում
Այնուամենայնիվ, «սառեցում» փոխաբերությունը որոշակի երկիմաստություն է պարունակում։ Մինչ Բերրը և նրա համահեղինակները ձգտում են մինչև մարման ժամկետը սառեցնել ֆինանսական շուկաներում առկա պարտքը, «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (France Unbowed) շարժման շատ ներկայացուցիչներ պաշտպանում են կենտրոնական բանկի տնօրինության տակ գտնվող պարտքը հավերժական պարտքի վերածելու գաղափարը, ինչը ավելի մոտ է պետական պարտքի «կրիոգենիկայի» հայեցակարգին։
Թեև կենտրոնական բանկն արդեն իսկ ձեռք է բերել պետական պարտքային արժեթղթեր ֆինանսական շուկաներում (ինչն առաջարկվում է տվյալ հոդվածում), այն երբեք չի չեղարկել դրանք և չի վերածել հավերժական պարտքի (ինչին ձգտում է Մելանշոնը)։
Այդուհանդերձ, Մելանշոնը շարունակում է փոխարինելիորեն օգտագործել «սառեցում» և «չեղարկում» եզրույթները։
«Մենք առաջարկել ենք… որպեսզի Եվրոպական կենտրոնական բանկի տնօրինության տակ գտնվող այդ պարտքային արժեթղթերը կա՛մ սառեցվեն, կա՛մ դուրս գրվեն», — կրկին շեշտեց նա սեպտեմբերի 12-ին ունեցած ելույթում։
Նրա քաղաքական թիմը մեկնաբանություններում նշեց, որ դրա նպատակն էր «ընդգծել, որ գոյություն ունեն Եվրոպական կենտրոնական բանկի տնօրինության տակ գտնվող պարտքը չեզոքացնելու մի քանի եղանակ»։
Մելանշոնի առաջարկը նրան տարբերում է իր մրցակիցներից՝ հատկապես աջ և կենտրոնամետ ճամբարի ներկայացուցիչներից, որոնց համար հարկաբյուջետային կարգապահությունը (մասնավորապես՝ կենսաթոշակների հարցում) առաջնային նշանակություն ունի։ Այդուհանդերձ, այն, կարծես, արձագանք է գտնում ֆրանսիացի ընտրողների շրջանում. նախագահի թեկնածուն շտապեց հրապարակել սեպտեմբերի 5-ի հարցման արդյունքները, ըստ որոնց՝ հանրության 43%-ը պաշտպանում է պարտքի մի մասի չեղարկումը, մինչդեռ դեմ է արտահայտվել միայն 31%-ը։
Թեկնածուի քննադատները, հատկապես կենտրոնական բանկերի ներկայացուցիչները, պնդում են, որ նման քայլն անօրինական կլինի, քանի որ այն կնշանակի Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) կողմից անդամ պետությունների ուղղակի ֆինանսավորում, ինչն արգելված է եվրոյի և ԵԿԲ-ի հիմքը դրած պայմանագրերով։ Հետևաբար, անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ կատարել այդ պայմանագրերում, ինչը ժամանակ կպահանջի և կենթադրի միաձայն հավանություն։
Թեև Մելանշոնը վիճարկում է միջոցառման անօրինական լինելու փաստարկը, նա ընդգծել է, որ 2027 թվականին հաղթելու դեպքում դաշնակիցներ կփնտրի եվրոպական մակարդակում՝ այդ նախաձեռնությունն առաջ մղելու համար։
Սառույցը հալչում է
Սակայն, քաղաքական և իրավական հնարավոր խոչընդոտներից զատ, Մելանշոնի առաջարկը բախվում է, առաջին հերթին, գոյութենական խնդրի, քանի որ Ֆրանսիայի բանկի տնօրինության տակ գտնվող ֆրանսիական պարտքի ծավալը նվազում է։
Մելանշոնը ցանկանում է «սառեցնել կամ չեղարկել» միայն Ֆրանսիայի կենտրոնական բանկի տնօրինության տակ գտնվող պարտքի այն մասը, որը հունիսին կազմում էր 18%։ Սակայն նրա գնահատականն այլևս արդիական չէ։ Ըստ մասնագիտացված Fipeco կայքի տվյալների՝ մինչև 2025 թվականի ավարտը այդ ցուցանիշն արդեն իսկ նվազել էր՝ հասնելով ընդամենը 15%-ի։ Եվ ակնկալվում է, որ այն էլ ավելի կնվազի։
2025 թվականի սկզբին Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ) դադարեցրեց պարտքային արժեթղթերի գնման այն քաղաքականությունը, որն իրականացվել էր 2010 և 2020 թվականների տնտեսական ճգնաժամերին ի պատասխան։ Արդյունքում՝ Ֆրանսիայի բանկում (որը ԵԿԲ-ի անունից գործառնություններ է իրականացնում Ֆրանսիայում) այդ արժեթղթերի պաշարը աստիճանաբար նվազում է՝ դրանց մարմանը զուգընթաց։
«Անհնազանդ Ֆրանսիա» (France Insoumise) կուսակցության պատգամավոր Էրիկ Կոկրելը հայտնել է, որ նամակ է ստացել Ֆրանսիայի բանկի կառավարիչ Մուլենից, որում տեղեկացվում է, որ բանկի՝ արժեթղթերի պաշարն այս տարի կնվազի 80,6 միլիարդ եվրոյով՝ տարեվերջին հասնելով 465,3 միլիարդ եվրոյի։ Ըստ այդմ՝ այդ մասնաբաժինը կարող է նվազել՝ հասնելով 11-12 տոկոսի միջակայքին, նշել է Կոկրելը։
«Հենց դա է ինձ ամենաշատը մտահոգում», — հավելել է Կոկրելը, ով պաշտպանում է պարտքի չեղարկման գաղափարը։ Հենց այդ պատճառով էլ պաշարի պահպանումը դարձել է «Անհնազանդ Ֆրանսիա»-ի առաջնահերթությունը։ Եթե կենտրոնական բանկն այլևս չունենա պարտքային արժեթղթեր, ապա «ոչինչ չի մնա, որ կարելի լինի դուրս գրել» կամ վերածել հավերժական պարտքի, ասել է Կոկրելը։
Բաց մի թողեք
Ակնկալվում է, որ շվեյցարացի ընտրողները կմերժեն սահմանադրության մեջ չեզոքության ավելի խիստ սկզբունք ամրագրելու առաջարկը
Անգլիական փոքրիկ գյուղում բարձրացված ըմբոստությունը բացահայտում է միգրացիայի հարցում Բերնհեմին սպառնացող վտանգը
Ինչի մասին են խոսել Զելենսկին եւ ֆոն դեր Լեյենը