Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ուժեղացնում են ճնշումը՝ պահանջելով ԵՄ-ում արգելել մորթու համար կենդանիների բուծումը

Ոմանք հույս ունեն, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կսատարի նրանց:
Քաղաքական տարբեր խմբավորումների պատկանող Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ուժեղացնում են ճնշումը Եվրահանձնաժողովի վրա՝ պահանջելով առաջարկել մորթու համար կենդանիների բուծման համաեվրոպական արգելք. այս մասին վկայում են այս շաբաթ ԵՄ գործադիր մարմնին ուղարկված մի քանի նամակներ։
2023 թվականին 1,5 միլիոն քաղաքացի Բրյուսելին կոչ արեց արգելել մորթու համար կենդանիների բուծումը՝ «Առանց մորթու Եվրոպա» (Fur Free Europe) եվրոպական քաղաքացիական նախաձեռնության միջոցով։
Հանձնաժողովը պարտավորվել էր մինչև 2026 թվականի մարտը հայտարարել՝ արդյոք առաջարկելու է այդ գործունեության լիակատար արգելք, թե՞ կենդանիների բարեկեցության ավելի խիստ չափանիշներ։
Սակայն վեց ամիս անց որևէ հայտարարություն դեռ չի արվել։
Առաջին նամակը, որը թվագրված է սեպտեմբերի 22-ով և հասանելի է դարձել Euractiv-ին, ստորագրվել է Եվրախորհրդարանի 25 պատգամավորի կողմից (EPP, S&D, ECR, Renew, Greens և The Left խմբակցություններից)։ Սլովակ պատգամավոր Մարտին Հոյսիկի նախաձեռնությամբ գրված նամակում նշվում է, որ Հանձնաժողովը դիտարկում է «երկու խիստ տարբեր ուղի»՝ մորթու համար կենդանիների բուծման աստիճանական դադարեցումը ԵՄ ողջ տարածքում և այլընտրանքային տարբերակ՝ հիմնված բարեկեցության նվազագույն չափանիշների վրա։
«Մենք գրում ենք՝ հորդորելով ապահովել, որ Հանձնաժողովի վերջնական հաղորդագրության մեջ միանշանակորեն նախատեսվի օրենսդրություն, որն արգելում է կենդանիների պահումն ու սպանությունը մորթու արտադրության նպատակով», – ասվում է նամակում։
Նամակում նախազգուշացվում է, որ Եվրախորհրդարանը, ամենայն հավանականությամբ, կմերժի ցանկացած առաջարկ, որը չի նախատեսում լիակատար արգելք՝ ընդգծելով, որ ԵՄ երկրների մեծ մասն արդեն իսկ արգելել կամ աստիճանաբար դադարեցրել է այդ գործունեությունը։
Երկրորդ նամակը, որը գրվել է «Կանաչների» (Greens) խմբակցության պատգամավորների կողմից և ուղղված է Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին (նույնպես հասանելի է Ըստ երկու դիվանագետների՝ վեցամսյա ձգձգումը պայմանավորված է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գրասենյակի և հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյիի գրասենյակի միջև առկա տարաձայնություններով. վերջինիս պարտականությունների շրջանակում է ներառված կենդանիների բարեկեցության հարցը։
Հաղորդվում է, որ Վարհեյիին պաշտպանում է կենդանիների բարեկեցության ավելի խիստ չափանիշների կիրառումը՝ արգելք սահմանելու փոխարեն, իսկ մարտին շրջանառության մեջ դրված նախագիծը վկայում էր, որ նա պատրաստվում էր առաջարկել հենց նման միջոցառումներ։
Ձգձգման պատճառի վերաբերյալ հարցին ի պատասխան՝ Վարհեյիին Euractiv-ին հայտնել է, որ «Հանձնաժողովի ներքին քննարկումները դեռ շարունակվում են»։
Ֆոն դեր Լայենի աշխատակազմում գյուղատնտեսության և կենդանիների բարեկեցության հարցերով զբաղվում է Պատրիսիա Ռայլին՝ Իռլանդիայի գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուժական ծառայության նախկին ավագ պաշտոնյան։
Ըստ Հանձնաժողովի թափանցիկության ռեգիստրի տվյալների՝ անցած տարվա ընթացքում Ռայլին ութ անգամ հանդիպել է կենդանիների բարեկեցությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ չորս հանդիպում է ունեցել «Eurogroup for Animals»-ի հետ, որը արգելքի հիմնական ջատագովներից է։
Համեմատության համար նշենք, որ ռեգիստրի տվյալներով՝ նույն ժամանակահատվածում Վարհեյիի աշխատակազմը կենդանիների բարեկեցությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ անցկացրել է ընդամենը մեկ հանդիպում, իսկ մորթու արդյունաբերության ներկայացուցիչների հետ՝ երկու հանդիպում, որոնցից մեկին անձամբ մասնակցել է նաև ինքը։
«Eurogroup for Animals»-ի պատվերով պատրաստված և երեկ հրապարակված զեկույցը ցույց է տվել, որ արգելքի սահմանումը ավելի քիչ ծախսեր կպահանջի, քան Գերմանիայում գործող չափանիշներին համապատասխանելը, որտեղ մորթու համար կենդանիների բուծումն արգելված է արդեն ինը տարի։
Զեկույցում նաև նշվում է, որ գործունեության աստիճանական դադարեցման համար բավարար երկար ժամկետի սահմանումը հնարավորություն կտա ավելի շատ ժամանակ ունենալ ներդրումները վերադարձնելու և անհրաժեշտ փոխհատուցման չափը նվազեցնելու համար։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև քննադատում են Բրյուսելի՝ հուլիսին կայացրած որոշումը՝ Ռուսաստանից ներկրվող ամենաթանկարժեք մորթու նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելու վերաբերյալ։ Նիդերլանդցի պատգամավոր Անյա Հազեկամպը («Ձախեր» խմբակցություն) մտադիր է այդ որոշման վերաբերյալ բանավոր հարցում ներկայացնել Եվրախորհրդարանի առաջիկա լիագումար նիստին։
Բաց մի թողեք
Կուբիլյուսը նախաձեռնում է շրջայց՝ Եվրոպայի կողմից տիեզերք մուտք գործելու հնարավորություններն ընդլայնելու նպատակով. Լուսանկար
«Ջերմուկ Գրուպ»-ը նախատեսում է լրացուցիչ սարքավորումներ ու հումք ներմուծել առանց մաքսատուրքի
Լրացուցիչ գումարներ վարչապետի աշխատակազմի գործուղումների համա՞ր