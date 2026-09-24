ԵՄ-ն զգուշացնում է Մեծ Բրիտանիային չդնել անկյունում Brexit-ի վերանայման հարցը

Եվրոպացի պաշտոնյաները զգուշացնում են, որ Մեծ Բրիտանիան կխաղա բարձր ռիսկային խաղ, եթե հետաձգի առաջիկա գագաթնաժողովը՝ Բրյուսելի պրոտեկցիոնիստական փորձի պատճառով։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիան ռիսկի է դիմում պայթեցնել Brexit-ի վերանայումը, եթե այն կապի «Արտադրված է Եվրոպայում» երաշխիքների հետ։ Սա այն ուղերձն է, որը ԵՄ մայրաքաղաքները ցանկանում են, որ Լոնդոնը լսի։
Եվրոպայի պրոտեկցիոնիստական փորձը անհանգստացրել է բրիտանական կառավարությանը, և այն ցանկանում է երաշխիքներ ստանալ, որ Մեծ Բրիտանիայի բիզնեսները չեն տուժի։
Սակայն Բրյուսելն ասում է, որ դա հնարավոր չէ։
ԵՄ «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենսդրությունը դեռևս ավարտված չէ և ներկայումս անցնում է դաշինքի բարդ օրենսդրական գործընթացով։
«[Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին օրենքը] վերակարգավորման գագաթնաժողովի հետ կապելու փորձերը և դրա համար դրա հետաձգումը բավականին հակաարդյունավետ են», – ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, ում, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանուն մնալու իրավունք է տրվել՝ ընթացիկ բանակցությունները քննարկելու համար։
Դաշինքի «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին օրենքը» և դրա ավելի լայնածավալ առաջխաղացումը վերաբերում են եվրոպական արդյունաբերության պաշտպանությանը և վերակառուցմանը ծանր արտաքին մրցակցությունից, որը ոչ ամբողջությամբ է ընկալվում որպես արդար։ Եվրոպական առաջնորդները համաձայն են սկզբունքի շուրջ, բայց կան չլուծված հարցեր այն մասին, թե ինչ է դա նշանակում գործնականում և ով է գտնվում վրանի ներսում։
ԵՄ-ն ասում է, որ չի կարող բանակցել չավարտված օրենսդրության շուրջ, և որ «Արտադրված է Եվրոպայում» կանոնների ի վերջո Մեծ Բրիտանիայի հետ վարվելու ձևը ԵՄ երկրների միջև մեծ և շարունակական բանավեճի մի փոքր մասն է։
Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև նախատեսված գագաթնաժողովը՝ Brexit-ի «վերագործարկման» մնացած մասը ամփոփելու համար, դեռևս կախված է առանց ամսաթվի։
Հանդիպումը, որը սկզբնապես մտահղացել էր Քեյր Սթարմերը, նախատեսված էր անցկացնել հուլիսին և այն կեզրափակեր գյուղատնտեսական սննդամթերքի համաձայնագրի, երիտասարդների համար վիզաների համակարգի և արտանետումների առևտրի կապի շուրջ բանակցությունները՝ նախապատրաստելով ավելին։
Սակայն այն հետաձգվեց Սթարմերի կառավարության փլուզումից հետո, և նոր ամսաթիվ դեռ չի նշանակվել։
Ամսաթիվն ընտրելու հերթական հնարավորությունը՝ Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի միջև ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում երեքշաբթի օրը կայացած հանդիպումը, անցավ առանց որևէ հայտարարության՝ չնայած լայնորեն տարածված այն ակնկալիքներին, թե նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նոյեմբերյան օրվա վերաբերյալ։
Հետաձգումները սկսում են մտահոգություն առաջացնել դիվանագետների շրջանում, ովքեր մտավախություն ունեն, որ կողմերը կարող են կոշտ դիրքորոշում որդեգրել այս հարցում՝ վտանգի տակ դնելով ամբողջական «վերագործարկման» գործընթացը։
Բարձր ռիսկայնությամբ խաղ
ԵՄ անդամ պետություններից մեկի դիվանագետը, որը պաշտպանում է Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությունը «Made in Europe» նախաձեռնությանը, զգուշացրել է. «Մեծ Բրիտանիային իմ խորհուրդն է՝ մի՛ դրեք ձեզ փակուղու առջև և սերտ հարաբերությունների զարգացումը մի՛ կապեք IAA-ի հետ»։
«Հարցը դեռ լուծված չէ, և երկրների ու կառույցների ներսում ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Սա շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեցող հարց է, քան պարզապես Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությունը։ Կան երկրներ, որոնք փորձում են բաց պահել Մեծ Բրիտանիայի ներգրավման հնարավորությունը, սակայն կարող է չհաջողվել»,- նշել է նա։
ԵՄ մեկ այլ պաշտոնյա հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան բարձր ռիսկայնությամբ խաղ կվարի, եթե հետաձգի գագաթնաժողովը այդ հարցի պատճառով՝ ուղղակիորեն նշելով. «Մեծ Բրիտանիան ավելի շատ ունի «Made in Europe»-ի կարիքը, քան «Made in Europe»-ը՝ Մեծ Բրիտանիայի»։
Օրենսդրության վերջնական տեսքը դեռևս հեռու է հստակ լինելուց։ Եվրոպական հանձնաժողովի՝ «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքի (Industrial Accelerator Act) նախագիծը ենթադրում է, որ Միացյալ Թագավորությունը կմնա գործընթացի մասնակիցների շարքում՝ ոլորտների մեծ մասի առումով, և միայն ավտոմեքենաշինությունը կազդվի դրանից. նշում են պաշտոնյաները։
Սակայն օրենքն անցնում է «եռակողմ երկխոսության» (trilogue) փուլ՝ անդամ երկրների, ԵՄ գործադիր մարմնի և Եվրախորհրդարանի միջև, ընդ որում՝ որոշ պետություններ պնդում են ավելի խիստ մոտեցում կիրառել բլոկից դուրս գտնվող երկրների նկատմամբ։
Վերոնշյալ ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Իտալիան և Հունաստանն այն հիմնական երկրներն են, որոնք պնդում են ավելի կոշտ դիրքորոշում։ «Կարծում եմ՝ Միացյալ Թագավորությունը պետք է լոբբինգ իրականացնի այդ երկրներում և խորհրդարանում», — հավելել է նա։
Միացյալ Թագավորությունը պնդում է, որ ծրագիրը խախտում է Brexit-ի շրջանակում կնքված առևտրային համաձայնագիրը՝ ստեղծելով առևտրային նոր խոչընդոտներ, և որ իրենք բացառություն չեն խնդրում, այլ ավելի շուտ՝ երաշխիք, որ կհարգվեն գործող համաձայնագրերը։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Միացյալ Թագավորությունը հետաձգում է գագաթնաժողովը «Made in Europe» (Արտադրված է Եվրոպայում) նախաձեռնության պատճառով, վարչապետի խոսնակը Նյու Յորքում՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է. «Մենք չենք մեկնաբանի ընթացիկ քննարկումները, սակայն գագաթնաժողովի անցկացման օր դեռևս նշանակված չէ։
Մենք սերտորեն համագործակցում ենք ԵՄ-ի հետ՝ «Made in Europe» օրակարգի շուրջ։ Միացյալ Թագավորությունը հանձնառու է կատարել իր դերը՝ որպես եվրոպական մերձավոր և վստահելի գործընկեր՝ կենտրոնանալով տնտեսական և անվտանգության ոլորտներում համագործակցության վրա։ Միացյալ Թագավորությունը և Եվրոպան բախվում են ընդհանուր մարտահրավերների՝ անվտանգության սպառնալիքներից մինչև պողպատի գերարտադրություն։ Այդ մարտահրավերներին լավագույն արձագանքը հավաքականն է»։
Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը, փոխանակ փորձի վերափոխել Բրյուսելի կանոնները դաշինքից դուրս գտնվելով, կոչ է անում Բերնհեմի կառավարությանը հրաժարվել բանակցություններում սահմանված «կարմիր գծերից» և ընթացիկ տարվա վերջին ներկայացվելիք 10-ամյա ծրագրում նախանշել բարեփոխված ԵՄ-ին վերամիավորվելու ուղին։
Հինգշաբթի օրը հրապարակված զեկույցում Լեյբորիստական կուսակցության ազդեցիկ գործիչը նշել է, որ Միացյալ Թագավորությունը «պետք է մասնակից լինի Եվրոպայի ապագայի կերտման գործընթացին»։
«Մենք պետք է հստակ արտահայտենք ԵՄ-ի հետ պաշտոնական հարաբերությունները վերականգնելու մեր ցանկությունը», — գրել է Բլերը։ — «Սակայն դա պետք է լինի բարեփոխումների իրատեսական ուղու վրա կանգնած Եվրոպա, ազգ-պետությունների Եվրոպա, Եվրոպա, որն ունակ է դառնալու իսկական համաշխարհային տերություն»։
Բաց մի թողեք
«Անհավանականորեն լավ». Եվրագոտու տնտեսությունը դիմակայում է Իրանի հետ կապված պատերազմական ցնցմանը
ԵՄ-ն ունի «Պլան Բ»՝ Ուկրաինային հատկացվող ֆինանսավորումն ավելի վաղ տրամադրելու համար
ԵՄ-ն նախաձեռնում է քայլեր՝ մարտահրավեր նետելու օվկիանոսային տվյալների ոլորտում ԱՄՆ-ի գերիշխանությանը