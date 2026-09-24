ԵՄ-ն ունի «Պլան Բ»՝ Ուկրաինային հատկացվող ֆինանսավորումն ավելի վաղ տրամադրելու համար

45 միլիարդ եվրոյի վաղաժամկետ վճարման տարբերակն ավելի ու ավելի է կարևորվում քաղաքական օրակարգում, քանի որ Ուկրաինան բախվում է բյուջետային ճգնաժամի։
Եվրոպական հանձնաժողովն ուսումնասիրում է, թե ինչպես կարելի է 2027 թվականի համար նախատեսված՝ ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրո ընդհանուր ծավալով վարկի երկրորդ կեսը (45 միլիարդ եվրո) տրամադրել ավելի վաղ՝ նոր տարվա սկզբին։
Բրյուսելին կոչեր են ուղղվում արագացնել Ուկրաինային հատկացվող միջոցների տրամադրումը, քանի որ, ըստ Կիևի կառավարության տվյալների, երկիրն այս տարի բախվում է 23,5 միլիարդ եվրոյի չափով բյուջետային պակասուրդի։
Ճգնաժամը կանխելու և ձմռանը ընդառաջ՝ Հանձնաժողովի պաշտոնյաներն այժմ քննարկում են հաջորդ տարվա ընթացքում նախատեսված 45 միլիարդ եվրոյի երկրորդ մասնաբաժնի հիմնական մասը 2027 թվականի սկզբին տեղափոխելու հնարավորությունը՝ Ուկրաինայի հրատապ կարիքները հոգալու նպատակով։
Կիևի գնահատմամբ՝ 2027 թվականին իրենք կբախվեն 32,6 միլիարդ դոլարի (28,4 միլիարդ եվրո) պակասուրդի։
Դեկտեմբերին ԵՄ առաջնորդները համաձայնության էին եկել Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրելու շուրջ՝ ԵՄ ընդհանուր բյուջեի երաշխիքով. նախատեսվում էր գումարը տրամադրել երկու տարվա ընթացքում՝ 45-ական միլիարդ եվրո 2026 և 2027 թվականներին։
Հանձնաժողովը դեռևս հստակ թիվ չի նշել Ուկրաինայի ֆինանսական պակասուրդի վերաբերյալ, սակայն արդեն իսկ ազդարարել է, որ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող անդադար հարձակումներն անխուսափելիորեն կավելացնեն Ուկրաինայի ֆինանսավորման կարիքները։
«Ռուսաստանը փոխել է իր ռազմավարությունը՝ թիրախավորելով բյուջետային և հարկային եկամուտները և նմանատիպ այլ աղբյուրներ», – Euractiv-ին հայտնել է European Policy Centre-ի քաղաքականության գծով ավագ վերլուծաբան Ֆիլիպ Լաուսբերգը՝ մատնանշելով ուկրաինական պողպատաձուլական գործարանների և արտադրական այլ օբյեկտների վրա վերջերս իրականացված հարձակումները։
Երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում՝ ՄԱ Եվրոպայի պատերազմը՝ ֆինանսավորելու և պարտվելու
Թեև ֆինանսավորման մեծ մասը նախապես տրամադրելը կարող է լուծել խնդիրները կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում, այն նաև խթանում է Ուկրաինայի ֆինանսական կարիքների համար երկարաժամկետ լուծում գտնելու անհրաժեշտությունը։
«Կարծում եմ՝ ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի ֆինանսական միջոցները սպառվում են ավելի արագ, քան մենք ենթադրում էինք», — ասել է Լաուսբերգը։
ԵՄ վարկը, որի շուրջ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել անցյալ տարվա դեկտեմբերին, սկզբնապես նախատեսված էր ծածկելու Կիևի՝ 2026 և 2027 թվականների ֆինանսավորման կարիքների երկու երրորդը, իսկ մնացած մեկ երրորդը (45 միլիարդ եվրո) պետք է ապահովեին ԵՄ-ին չպատկանող այլ երկրներ, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Ճապոնիան։
Սակայն, բացի ԱՄՀ-ի կողմից չորս տարվա ընթացքում տրամադրվող 8,1 միլիարդ դոլարի վարկից և Նորվեգիայի կողմից 2027 թվականի համար առաջարկված 7,8 միլիարդ եվրոյի ռազմական ու քաղաքացիական աջակցությունից, ԵՄ-ին դժվարությամբ է հաջողվում համոզել դաշնակիցներին՝ կատարելու իրենց ֆինանսական պարտավորությունները։
Բաց մի թողեք
«Անհավանականորեն լավ». Եվրագոտու տնտեսությունը դիմակայում է Իրանի հետ կապված պատերազմական ցնցմանը
ԵՄ-ն նախաձեռնում է քայլեր՝ մարտահրավեր նետելու օվկիանոսային տվյալների ոլորտում ԱՄՆ-ի գերիշխանությանը
ԵՄ-ն զգուշացնում է Մեծ Բրիտանիային չդնել անկյունում Brexit-ի վերանայման հարցը