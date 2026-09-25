Արհմիությունները Բրյուսելում բողոքի ակցիա են անցկացնում «EU Inc»-ի դեմ

Մասնակիցները մտավախություն ունեն սոցիալական դեմփինգի և աշխատողների՝ կառավարմանը մասնակցելու իրավունքի (co-determination) սպառնալիքների վերաբերյալ:
Հինգշաբթի օրը Բրյուսելի Շումանի հրապարակում ամբողջ Եվրոպայից ժամանած արհմիությունների ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա անցկացրին «EU Inc» նախագծի դեմ, որի նպատակն է ստեղծել ընկերությունների հիմնման համաեվրոպական մեխանիզմ։
Առաջարկի նպատակն է հեշտացնել ընկերությունների՝ հատկապես ստարտափների աճը ԵՄ տարածքում և ներդրողների ներգրավումը։ Սակայն արհմիությունները, ինչպես նաև որոշ օրենսդիրներ և կառավարություններ, ամիսներ շարունակ մտավախություն են հայտնել, որ դա կարող է վտանգել աշխատողների իրավունքները։
«Մեր կարծիքով՝ սա էլ ավելի կհեշտացնի սոցիալական դեմփինգի կիրառումը», – ասել է ցույցին մասնակցած բելգիական FGTB արհմիության ներկայացուցիչ Լիոնել Կվեբելլան։
Կվեբելլան որպես օրինակ նշել է Բելգիայում գործող շինարարական ընկերությունները, որոնք ենթակապալային հիմունքներով աշխատողներ են ներգրավում Բուլղարիայից կամ Ռումինիայից՝ շրջանցելու համար բելգիական սոցիալական պաշտպանության մեխանիզմները։ Նա պաշտպանել է Եվրախորհրդարանի զեկուցող Ռենե Ռեպասիի առաջարկը, որը կարգելեր դեմփինգի նկատմամբ խոցելի ոլորտների (օրինակ՝ շինարարության) ընկերություններին օգտվել «EU Inc»-ի հնարավորություններից։
Զրուցակից մյուս մասնակիցները Բելգիա էին ժամանել Իտալիայից, Գերմանիայից և Լիտվայից։ Մոտ 200 մասնակիցների թվում կային նաև Իսպանիայի, Չեխիայի և այլ երկրների արհմիությունների դրոշներով մարդիկ։
Խորհրդի իրավական փորձագետները կոչ են անում հիմնարար վերանայման EU Inc-ի վերաբերյալ
Եվրոպական արհմիությունների կոնֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Էսթեր Լինչը բողոքի ակցիայից առաջ ասել է, որ չնայած ցույցը նախատեսված էր համընկնելու EU Inc նախագծի քննարկմանը նվիրված տնտեսության նախարարների հանդիպման հետ, այն նաև ուղղված էր փողոցի մյուս կողմում գտնվող հանձնաժողովին։
Նա ասել է, որ խորհրդարանը քայլեր է ձեռնարկում այն ուղղությամբ, որը նա անվանել է «ճիշտ ուղղությամբ», և ողջունել է Խորհրդի որոշ դիրքորոշումներ, ինչպիսիք են անվճարունակության վերաբերյալ դիրքորոշումը։
«Բայց ես հանձնաժողովից ոչինչ չեմ տեսնում», – հավելել է նա՝ նշելով, որ հնարավոր է «ձիու առևտուր», երբ EU Inc-ի վերաբերյալ բանակցությունները մտնեն վերջնական եռակողմ բանակցությունների փուլ։
Հանձնաժողովը, Խորհուրդը և Խորհրդարանը բոլորը կողմ են EU Inc-ի վերաբերյալ բանակցությունների ավարտին մինչև տարեվերջ։
Բաց մի թողեք
Աթենքի կենտրոնում պայթյունից հետո շենք է փլուզվել, փրկվել է երկու կին. Լուսանկար
Թրամփը հարստացել է․ ինչքան է ավելացել նրա ունեցվածքը
ԵՄ-ն հաստատել է Ուկրաինային բարեփոխումների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի հատկացումը