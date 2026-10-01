Զաք Պոլանսկու մեծ ռիսկը և ծրագիրը, եթե այն ձախողվի

Կանաչները պատրաստվում են հարցերին իրենց առաջնորդի ապագայի և ավելի լայն ռազմավարության վերաբերյալ, եթե պարտվեն Հոլբորնի և Սուրբ Պանկրասի լրացուցիչ ընտրություններում հաջորդ հինգշաբթի։
ԼՈՆԴՈՆ — Կանաչների առաջնորդ Զաք Պոլանսկին պայքարում է իր քաղաքական կյանքի համար, և ձախողման սահմաններն արդեն պատրաստվում են։
Հոլբորնի և Սուրբ Պանկրասի ընտրողները հաջորդ հինգշաբթի կգնան ընտրատեղամասեր՝ խորհրդարանը լքած նախկին վարչապետ Քեյր Սթարմերին փոխարինելու նոր պատգամավորով։
Ձախակողմյան պոպուլիստական «Կանաչների» կուսակցության առաջնորդ Պոլանսկին ձգտում է խթանել իր կուսակցության դանդաղած թափը՝ գրավելով այն տեղը, որը Լեյբորիստական կուսակցությունը զբաղեցնում է 1983 թվականից ի վեր։
Սակայն նույնիսկ Պոլանսկու ամենամոտ դաշնակիցները խոստովանում են, որ այստեղ առաջադրվելու նրա որոշումը «բարձր ռիսկ, բարձր պարգև» ռազմավարություն է։ Քվեարկությունը տեղի է ունենում ընդամենը մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ նոր վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը ողջունեց իր ձախակենտրոն կուսակցությանը՝ փոխելով այն դիրքերը, որոնք «Կանաչները» վաղուց զբաղեցրել են։
Նախքան Կանաչների կուսակցության համաժողովը, որը մեկնարկում է Բրայթոնում ուրբաթ օրը, կուսակցության ավագ գործիչներն արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում այն դեպքի համար, եթե Պոլանսկու համարձակ քայլը չարդարացնի իրեն։
Կանաչների կուսակցության այն 15 պաշտոնյաներից, քաղաքական գործիչներից և ակտիվիստներից վեցը, որոնց հետ զրուցել ենք այս հոդվածի շրջանակներում (ոմանք ցանկացել են անանուն մնալ՝ կուսակցության ներքին քննարկումների մասին խոսելիս), նշել են, որ «Ռեֆորմ» (Reform) կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը պարտվել է խորհրդարանական յոթ ընտրություններում, նախքան Համայնքների պալատում տեղ զբաղեցնելը։ Այս փաստը շեշտել է նաև հենց ինքը՝ Պոլանսկին։
«Հիմարություն կլինի դուրս գրել Զաքին այս ամենից հետո. նա դեռ վայելում է կուսակցության հսկայական աջակցությունը», — ասել է Կանաչների կուսակցության քաղաքական գործիչներից մեկը՝ անդրադառնալով պարտության հավանականությանը։
Վտանգված հեղինակություն
Երբ սեպտեմբերի սկզբին լուր տարածվեց, որ Սթարմերը հրաժարվում է խորհրդարանի անդամի մանդատից, Կանաչների կուսակցության գործադիր կոմիտեի (GPEx) անդամներն ու կուսակցության ղեկավարությունը շտապ առցանց խորհրդակցություն անցկացրին՝ որոշելու, թե արդյոք արժե ազգային ռեսուրսներ՝ գումար և մարդկային ուժ, ուղղել այդ պայքարին։
«Որոշումը միանշանակ էր», — ասել է ներքին քննարկումներին տեղյակ պաշտոնյան։ — «Մենք չենք կարող բաց թողնել պայքարի մեջ մտնելու հնարավորությունը»։
Թեև այդ հանդիպմանը հարցը հստակորեն չի քննարկվել, պաշտոնյան նշել է. «Ընդհանուր պատկերացում կար, որ եթե խոսքը Լոնդոնի կենտրոնին մոտ գտնվող ընտրատարածքի մասին է, որտեղ մենք հաջողության հասնելու լավ հնարավորություն ունենք, ապա Զաքը պետք է առաջադրվի»։
«Զաքը մեր ամենաուժեղ «զենքն» է, ուստի կարծում եմ՝ պետք է նրան ներգրավենք ամենակարևոր պայքարներում։ Սա հենց այդպիսի կարևոր պայքարներից մեկն է», — հավելել է նա։
Պոլանսկին WhatsApp-ի միջոցով արդեն իսկ խորհրդակցում էր իր դաշնակիցների և խորհրդատուների հետ՝ պարզելու, թե արդյոք պետք է առաջադրվի որպես թեկնածու։ Կանաչների կուսակցության աշխատակազմն ավելի զգուշավոր էր տրամադրված, սակայն նրա մերձավոր շրջապատը հավանություն տվեց այդ քայլին, ինչպես նշել է վերոնշյալ կանաչ քաղաքական գործիչը։
«Հաղթանակի հասնելու ճանապարհ չկա առանց Կանաչների առաջնորդի՝ որպես թեկնածու հանդես գալու», — ասել է Ռասել Ուորֆիլդը՝ Պոլանսկու մերձավոր դաշնակիցը և «Կանաչ սոցիալիստը» (The Green Socialist) գրքի հեղինակը, որը պատմում է Կանաչների առաջնորդի քաղաքական վերելքի մասին։
«Միակ ճանապարհը կուսակցության առաջնորդի՝ մեծ ազդեցություն ունեցող և ուշադրություն գրավող անհատականության ներուժն օգտագործելն է և 2024 թվականի Քորբինի քարոզարշավի նման մի բան կազմակերպելը, որը համախմբեց ձախ թևի ակտիվիստների լայն շրջանակի՝ գիտակցելով այդ անձին խորհրդարան ուղարկելու կարևորությունը», — նշել է նա։ — «Նրա առաջադրվելը ճիշտ քայլ էր»։
Պոլանսկուն վերագրվում է Կանաչների կուսակցության անդամների թվի կտրուկ աճի ապահովումը՝ այն պահից ի վեր, երբ նա մեկ տարուց մի փոքր ավելի վաղ ստանձնեց առաջնորդի պաշտոնը, սակայն սա առաջին դեպքն է, երբ ընտրողները անձամբ կգնահատեն նրան։
«Սա մեծ ռիսկ է նրա համար, քանի որ վտանգի տակ է դրվում նրա անձնական հեղինակությունը։ Մյուս կողմից՝ եթե նա չառաջադրվեր, մարդիկ նրան կմեղադրեին վախկոտություն դրսևորելու մեջ», — ասել է Լոնդոնի Կանաչների կուսակցության ավագանու անդամներից մեկը։
Պայմանավորվածություն
Էնդրյու Ֆայնշտայնի՝ պայքարից դուրս գալը (անկախ թեկնածու, որը 2024 թվականին ձայների 18,9%-ով զբաղեցրել էր երկրորդ տեղը Սթարմերից հետո) վերջնական դարձրեց Պոլանսկիի՝ թեկնածությունն առաջադրելու որոշումը։
Հոլբորն և Սենթ Պանկրաս ընտրատարածքի նախկին թեկնածուն ավտոճանապարհորդության մեջ էր՝ Պորտուգալիայից Իսպանիա ուղևորվելիս, երբ լուր տարածվեց Սթարմերի հեռանալու մասին։ Երբ նա կանգ առավ, արդեն ուներ 780 հաղորդագրություն՝ հարցումներով, թե ինչ է պատրաստվում անել։ Նա նաև բաց էր թողել Պոլանսկիի զանգը։
Ֆայնշտայնն ու Պոլանսկին քննարկել էին, թե ով կարող է առաջադրվել, և ինչպես խուսափել ձախ թևի ընտրողների ձայների փոշիացումից՝ դեռևս ամիսներ առաջ, նախքան Սթարմերը կհայտարարեր Համայնքների պալատից հեռանալու մասին։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարող ակտիվիստը, ով պատրաստվում է գիրք հրատարակել Գազայում և Եմենում տեղի ունեցող հակամարտությունների մասին և հաջորդ տարի պետք է ցուցմունք տա Հարավային Աֆրիկայի նախկին նախագահ Ջեյկոբ Զումայի դեմ, մեկ գիշեր խորհեց այդ մասին, նախքան Պոլանսկիին կհայտներ, որ չի առաջադրվելու։
Երկու օր անց Պոլանսկին հաստատեց, որ մտնելու է պայքարի մեջ, ինչի կապակցությամբ Ֆայնշտայնը հայտնեց, որ «շատ գոհ է»։
«Մեզ անհրաժեշտ է հայտնի թեկնածու, որը Սթարմերի հակապատկերը կլինի։ Ահա թե ինչու ես առաջադրվեցի 2024 թվականին՝ ցույց տալու, որ կա այլընտրանք», — ասաց նա։
Մարտահրավերը
«Կանաչների» ակտիվիստներն ընդունում են, որ բարդ պայքար է սպասվում։ Հոլբորն և Սենթ Պանկրաս ընտրատարածքը կես դար շարունակ եղել է Լեյբորիստական կուսակցության հենակետը, և չնայած այն Լոնդոնի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, «Կանաչները» մայիսյան տեղական ընտրություններում այստեղ այնպիսի փայլուն հաղթանակ չտարան, ինչպիսին գրանցեցին մայրաքաղաքի այլ շրջաններում։
«Եթե մենք պայքարեինք, օրինակ, Ուոլթեմսթոուում կամ Հեքնիում, ապա կհաղթեինք՝ ստանալով հարավամերիկյան բռնապետներին բնորոշ աջակցություն», – նշեց քարոզարշավի ներկայացուցիչներից մեկը։ «Այստեղ իրավիճակն այլ է»։
Սակայն ռազմավարական հարցերով զբաղվող մասնագետները կարծում են, որ «Կանաչների» կուսակցության համար կարևոր է օգտագործել այս պայքարը՝ ակտիվիստներին համախմբելու և իրենց ուղերձը հանրությանը հասցնելու նպատակով։
«Նախկինում «Կանաչների» կուսակցությունն ասում էր. «Եկեք չմասնակցենք լրացուցիչ ընտրություններին։ Մասնակցենք միայն այնտեղ, որտեղ 99%-ով վստահ ենք հաղթանակի հարցում, և խնայենք մեր ուժերը»», – ասաց հոդվածում մեջբերված կուսակցության ներկայացուցիչը։ «Այժմ մենք բոլորովին այլ «Կանաչների» կուսակցություն ենք»։
Մինչդեռ, ընտրություններին մնացել է ընդամենը մեկ շաբաթ, և ակտիվիստները մտահոգված են, որ սկզբնական փուլում թույլ տրված սխալները կարող են հանգեցնել պարտության։
«Մենք նախնական անհրաժեշտ աշխատանքը չկատարեցինք», – նշեց «Կանաչների» կուսակցության փորձառու քարոզիչներից մեկը՝ չնայած նրան, որ Հոլբորն և Սենթ Պանկրաս ընտրատարածքը ներառված էր կուսակցության՝ լրացուցիչ ընտրությունների համար նախատեսված պոտենցիալ ցուցակում դեռ այն պահից, երբ Սթարմերը հրաժարական տվեց։
«Մենք պետք է իրականացնեինք ամենամաքուր, ամենահստակ կազմակերպված և ռազմավարական առումով ամենաարդյունավետ քարոզարշավը», — ասաց «Կանաչների» կուսակցության ակտիվիստներից մեկը։ — «Կարծում եմ՝ կան իրական դժվարություններ, եղել են նաև լուրջ ձախողումներ»։
Որպես սխալներ՝ ակտիվիստը նշեց լեյբորիստների թեկնածու Սագալ Աբդի-Ուալիի՝ պաշտոնավարման ընթացքում ունեցած գործունեության վերաբերյալ քննադատությունից խուսափելը, թռուցիկների բաժանման վրա չափից ավելի կենտրոնանալը և քարոզարշավի սկզբում թռուցիկներում կոնկրետ խնդիրների վրա հիմնված քաղաքական ուղերձների բացակայությունը։
«Չեմ կարծում, թե հիմա շատ ամուր դիրքերում ենք, բայց իրավիճակը շտկելու ժամանակ դեռ կա», — հավելեց նա։
Երբ Բերնհեմը կուսակցության համաժողովում՝ որպես առաջնորդ իր անդրանիկ ելույթի ժամանակ, ներկայացնում էր ձախակողմյան ավելի լայն և համարձակ ծրագիր, նա անդրադարձավ «Կանաչների» օրակարգի մի շարք առանցքային թեմաների՝ հանրային սեփականությանը, բնակարանային ճգնաժամին և անհավասարությանը։
Քարոզարշավի՝ ավելի վաղ մեջբերված ներկայացուցիչը նշեց, որ դա, իր կարծիքով, չի ազդի տեղերում քվեարկության արդյունքների վրա։
«Դա ցույց է տալիս այն, ինչ մենք արդեն գիտեինք՝ նա թեքվում է դեպի ձախ», — հավելեց նա՝ նշելով, որ դա մեծացնում է նոր վարչապետի համար խաղադրույքների արժեքը։
«Բերնհեմի ամբողջ մարտավարությունը կառուցված է ձախերին սիրաշահելու վրա, ուստի Զակ Պոլանսկիին իր ամենաապահով ընտրատարածքներից մեկը զիջելը միջուկային ռումբի պես կպայթեցնի Բերնհեմի ամբողջ նախագիծը», — հավելեց քարոզարշավի ներկայացուցիչը։
Երկուշաբթի օրը Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովի շրջանակում միջոցառման ժամանակ ելույթ ունենալիս կուսակցության փոխառաջնորդ Լյուսի Փաուելը հայտարարեց, որ «վստահ է»՝ իր կուսակցությունը հաղթելու է։
Առաջնորդության մասին խոսակցություններ
Կանաչների կուսակցության քաղաքական գործիչներն ու պաշտոնյաներն արդեն իսկ մեծ ջանքեր են գործադրում Պոլանսկու առաջատար դիրքերը ամրապնդելու համար, եթե նա պարտվի։
Նախկինում մեջբերված «Կանաչների» ակտիվիստը կանխատեսել է, որ «վատ պարտությունը» կհանգեցնի «ներքին հեղաշրջման՝ Զաքին հեռացնելու համար, որը, հավանաբար, անհաջող կլինի»։
Սակայն ավագ պաշտոնյաները նշում են, որ լուրջ մարտահրավեր չկա։ Վերևում մեջբերված «Կանաչների» քաղաքական գործիչն ասել է. «Երբ մարդիկ թերթերում նրա դեմ են խոսում, դա պատահական անդամներ են, այլ ոչ թե Քերոլայն Լուկասը [նախկին «Կանաչների» պատգամավոր], որը հեղաշրջում է պլանավորում»։
Ուորֆիլդը կատակել է, որ «քաղաքական կարիերան կործանելը բավականին նոր բան է «Կանաչների» թեկնածուի համար» և «լավ խնդիր»։
Կանաչների առաքելության ապագան
Այնուամենայնիվ, Հոլբորնում զգալի պարտությունը մեծ հարցեր կառաջացնի «Կանաչների» ապագայի համար։
Ակցիայի մասնակիցները վաղուց պնդում են, որ ձախակողմյան թևի հետևողական ճնշումն էր՝ և մայիսին կայացած տեղական ընտրություններում առաջադեմ տարածքներում նրանց զգալի հաջողությունները՝ որոնք պատգամավորներին դրդեցին գահընկեց անել Սթարմերին և ընտրել մի առաջնորդի, որը խոսում է «նեոլիբերալիզմի տասնամյակների» ավարտի մասին։
Ուորֆիլդը նախազգուշացրեց, որ եթե Լեյբորիստական կուսակցությունը ջախջախիչ պարտություն կրի, վտանգ կա, որ այն կդադարի լուրջ վերաբերվել «կանաչների» օրակարգին։
«Եթե մենք վատ արդյունք գրանցենք, լեյբորիստները կարող են իրենց համոզել, որ հաջողությամբ չեզոքացրել են ձախ թեւից եկող սպառնալիքը, և վերադառնալ աջերին հաճոյանալու քաղաքականությանը,- ասաց նա։ – Սա քաղաքական լուրջ հետևանքներ ունի երկրի և կառավարության ընթացքի համար։ Դա ավելի կարևոր է, քան Զակի քաղաքական կարիերան»։
Թեև «կանաչների» շարքերում շատերը, այդ թվում՝ Ուորֆիլդը, պնդում են, որ նույնիսկ «հիասթափեցնող երկրորդ տեղը» կնշանակի «ձայների քանակի հսկայական աճ», դժվար կլինի քարոզարշավի մասնակիցներին և ընտրողներին համոզել, որ Կանաչների կուսակցությունը չի տուժել փետրվարին Գորտոն և Դենտոն շրջաններում տեղի ունեցած միջանկյալ ընտրություններում տարած առաջին հաղթանակից հետո։
Սակայն վերոնշյալ «կանաչ» քաղաքական գործիչը նշեց, որ կուսակցությունը կարող է «հաղթահարել պարտությունը»։
«Վտանգը արտահերթ ընտրություններն են, բայց եթե խոսքը 2029 թվականի ընտրությունների մասին է, մարդիկ արդեն մոռացած կլինեն այդ մասին»,- ասաց նա։
Վերոնշյալ «կանաչ» ակտիվիստը նշեց, որ Հոլբորն և Սենթ Պանկրաս շրջաններում հաղթելը «բարդ պայքար» է լինելու։ Նա ընդգծեց, որ վճռորոշ կլինի արդյունքի մասշտաբը։
«Հսկայական տարբերություն կա հաղթանակի և պարտության, ինչպես նաև սովորական և ջախջախիչ պարտության միջև»,- ասաց նա՝ նախազգուշացնելով, որ ջախջախիչ պարտությունը «շատ ավելի մեծ խնդիր» կլինի, քան փոքր տարբերությամբ պարտությունը։
«Եթե «կանաչները» նման ծանր պարտություն կրեն, 50-60% հավանականություն կա, որ Բերնհեմը կնշանակի արտահերթ ընտրություններ,- կանխատեսեց նա։ – Ահա թե ինչու կարծում եմ, որ այս ընտրությունները առանցքային նշանակություն ունեն երկրի մերձավոր և միջնաժամկետ քաղաքականության որոշման հարցում»։
Բաց մի թողեք
Ռումինիայում խորանում է քաղաքական ճգնաժամը. խորհրդարանը մերժել է վարչապետի թեկնածուին
«Նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող հաղթել մեզ». Ռյուտեն մերժում է ՆԱՏՕ-ի հասցեին Ռուսաստանի միջուկային սպառնալիքները
Թրամփի դեմ «տրոլինգը». ինչո՞ւ Մակրոնն ու Քարնին դարձան «դիմադրության առաջնորդներ»