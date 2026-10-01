«Նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող հաղթել մեզ». Ռյուտեն մերժում է ՆԱՏՕ-ի հասցեին Ռուսաստանի միջուկային սպառնալիքները

Վերջին օրերին Մոսկվան և ՆԱՏՕ-ն լարված նամակներ են փոխանակել՝ կապված Կալինինգրադի անկլավի մերձակայքում դաշինքի անցկացրած զորավարժությունների դեմ Ռուսաստանի արտահայտած դժգոհության հետ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն չորեքշաբթի օրը կոշտ արձագանքեց Ռուսաստանին այն բանից հետո, երբ Մոսկվան նամակ ուղարկեց դաշինքին՝ սպառնալով միջուկային էսկալացիայով՝ ի պատասխան իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի գործունեության։
«Մենք պետք է արձագանքեինք և հստակեցնեինք [Ռուսաստանի] համար, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական դաշինք է… և պահանջեինք դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում ու միջուկային սպառնալիքները, քանի որ դրանք ոչ մի օգուտ չեն տալիս», – ասել է Ռյուտեն Բրյուսելում անցկացվող անվտանգության գագաթնաժողովի ժամանակ։ «ՆԱՏՕ-ն շատ ավելի հզոր է, քան Ռուսաստանը, ուստի նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող հաղթել մեզ»։
«Սրան արձագանքելու լավագույն միջոցը որոշակի հանգստություն պահպանելն է», – հավելել է նա։ «Ուղերձը հետևյալն է՝ պահպանել հանգստություն, շարունակել գործել և շարունակել աջակցել Ուկրաինային. ահա թե ինչպես ենք մենք լուծում այդ խնդիրը»։
Ռյուտեի՝ անսովոր կոշտ հայտարարություններն ընդգծում են Մոսկվայի և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև աճող լարվածությունը՝ այն պայմաններում, երբ Եվրոպայում ավելանում են հիբրիդային հարձակումներն ու Ռուսաստանի հետ կապ ունեցող դիվերսիոն գործողությունները։
Վերջերս Բելգիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը նոտա է հղել ՆԱՏՕ-ին՝ պնդելով, որ դաշինքը «անխոհեմ և անպատասխանատու» վարքագիծ է դրսևորել Կալինինգրադի անկլավի մերձակայքում։ Սա հաջորդել է անցյալ ամիս այդ տարածաշրջանի (որը գտնվում է Լեհաստանի և Լիտվայի միջև) մոտակայքում դաշինքի անցկացրած զորավարժություններին, որոնց մասնակցել են հետախուզական ինքնաթիռներ, ցամաքային ուժեր և կործանիչներ։
«Մենք ընդգծել ենք, որ Ռուսաստանն ունի անհրաժեշտ միջոցներ՝ ցանկացած հնարավոր ագրեսիա հետ մղելու համար, և պատրաստ է կիրառել իր ողջ զինան «Մենք պատասխան ենք ուղարկել՝ նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական դաշինք է, և մեր գործողություններից կամ զորավարժություններից ոչ մեկը վտանգ չի ներկայացնում Ռուսաստանի որևէ հատվածի համար», – ասվում է նրա հայտարարության մեջ։ «Մենք խստորեն դատապարտում ենք ուժի կիրառման սպառնալիքը, այդ թվում՝ միջուկային ոլորտին առնչվող ցանկացած անպատասխանատու հռետորաբանություն»։
ՆԱՏՕ-ի ներսում որոշ դաշնակիցներ թերագնահատում են այդ սպառնալիքը։ «Մեր գնահատմամբ՝ նրանք ցանկանում են ահաբեկել դաշնակից երկրների հանրային կարծիքը, որպեսզի դաշնակիցները դադարեցնեն աջակցել [Ուկրաինային], և միաժամանակ ՆԱՏՕ-ին ներկայացնել որպես հնարավոր էսկալացիայի համար պատասխանատու կողմ», — ասել է վերոնշյալ ՆԱՏՕ-ի դիվանագետը։ — «Ռուսական քարոզչության դասական օրինակ»։
«Ռուսաստանը միշտ ակտիվացնում է գործողությունները, երբ ամենաշատն է մեղավոր կամ երբ պարտվում է», — ասել է դաշինքի մեկ այլ դիվանագետ։ — «Այժմ նրանք փակուղում են հայտնվել և մեղքը բարդում են ՆԱՏՕ-ի վրա»։
Բելգիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Ռումինիայում խորանում է քաղաքական ճգնաժամը. խորհրդարանը մերժել է վարչապետի թեկնածուին
Զաք Պոլանսկու մեծ ռիսկը և ծրագիրը, եթե այն ձախողվի
Թրամփի դեմ «տրոլինգը». ինչո՞ւ Մակրոնն ու Քարնին դարձան «դիմադրության առաջնորդներ»