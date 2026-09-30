Նորվեգիայի նախարարները խորհրդարանում հարցաքննվել են սեռական հանցագործության համար դատապարտված Էփշտեյնի հետ կապերի վերաբերյալ

Խորհրդարանը նաև ստեղծել է անկախ հանձնաժողով՝ գործի ավելի համապարփակ ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով, որի վերջնական զեկույցը նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2028 թվականի հունվարի 31-ը։
Չորեքշաբթի օրը Նորվեգիայի խորհրդարանը սկսել է գործող և նախկին նախարարների լսումները՝ կապված ԱՄՆ-ում սեռական հանցագործության համար դատապարտված հանգուցյալ Ջեֆրի Էփշտեյնի և նորվեգացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև առկա կապերի մասին բացահայտումների հետ։
Լսումներն անցկացվում են այն ֆոնին, երբ պարզվել է, որ 1997-ից 2018 թվականներին ԱԳՆ-ն ավելի քան 130 միլիոն կրոն (ընթացիկ փոխարժեքով՝ 11,8 միլիոն եվրո) է վճարել «Խաղաղության միջազգային ինստիտուտին» (IPI)՝ վերլուծական կենտրոն, որը 2005-ից 2020 թվականներին ղեկավարել է նորվեգացի դիվանագետ Տերյե Ռյոդ-Լարսենը։
Էփշտեյնի գործին առնչվող փաստաթղթերը լույս են սփռել ամերիկացի ֆինանսիստի և Ռյոդ-Լարսենի ու նրա կնոջ՝ դիվանագետ Մոնա Յուուլի միջև կապերի վրա։ Վերջիններս 1993 թվականի Օսլոյի համաձայնագրերի հեղինակներն են և ներկայումս Նորվեգիայում հետաքննության տակ են գտնվում. կինը՝ «ծանրացուցիչ հանգամանքներում կոռուպցիայի», իսկ ամուսինը՝ «ծանրացուցիչ հանգամանքներում կոռուպցիային օժանդակելու» մեղադրանքով։
Զույգը հերքում է որևէ ապօրինի գործողություն։
Ընդհանուր առմամբ, 11 պաշտոնյա, ովքեր 2005 թվականից ի վեր զբաղեցրել են արտաքին գործերի կամ զարգացմանն աջակցության հարցերով նախարարի պաշտոնը (այդ թվում՝ գործող վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն), ելույթ կունենան Ստորտինգի (խորհրդարանի)՝ վերահսկողության և սահմանադրական հարցերով մշտական հանձնաժողովում։
Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն՝ Ստորտ Էպշտեյնը նաև կապեր ուներ նախկին արտգործնախարար Բյորգե Բրենդեի հետ։
Յագլանդը նույնպես հետաքննության տակ է «սրված կոռուպցիայի» կասկածանքով, բայց խորհրդարանի կողմից կանչված պաշտոնյաների թվում չէ, մասամբ այն պատճառով, որ նա 2005 թվականից առաջ արտաքին գործերի նախարար էր։
Բրենդեն, որը փետրվարին հրաժարական տվեց Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի նախագահի պաշտոնից, պետք է լսվի չորեքշաբթի օրը։
«Էպշտեյնի փաստաթղթերը լուրջ հարցեր են առաջացնում պաշտոնեական դիրքի չարաշահման, հաշվետվողականության ձախողումների մշակույթի և զարգացման օգնության միջոցների վատ կառավարման վերաբերյալ», – ասաց վերահսկողական հանձնաժողովի անդամ Յոնաս Անդերսեն Սայեդը։
«Խնդիրը վերաբերում է ամբողջ համակարգի նկատմամբ հանրային վստահությանը։ Կարևոր է, որ բոլոր փաստերը լույս սփռվեն, որ հաշվետվողականությունը հաստատվի և որ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացվեն», – ասաց նա։
Լսումներն իրենք որևէ պատժամիջոցների չեն հանգեցնի։
Խորհրդարանը նաև ստեղծել է անկախ հետաքննություն, որին հանձնարարվել է գործի շատ ավելի լայն ուսումնասիրություն, և որը պետք է ներկայացնի իր վերջնական զեկույցը մինչև 2028 թվականի հունվարի 31-ը։
Բաց մի թողեք
Ծեծկռտուք Թուրքիայի ընդդիմադիր նոր կուսակցությունում
Հակառուսական սանկցիաներն ընդլայնվել են
Ֆրանսիայում դպրոցականների մասնակցությամբ զանգվածային ցույցեր են. ձերբակալվել է ավելի քան 160 մարդ. Լուսանկար