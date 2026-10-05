06/10/2026

EU – Armenia

Պատրաստ ենք բանակցել․ Մերցը Կիևից հատուկ դիմել է Պուտինին

infomitk@gmail.com 05/10/2026 1 min read

Հոկտեմբերի 4-ին Կիև կատարած չհայտարարված այցի ժամանակ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ բանակցություններ սկսելու իր պատրաստակամության մասին, բայց միայն այն ժամանակ, երբ «զենքը լռի»։

«Պարոն Պուտին, դադարեցրեք այս անիմաստ պատերազմը։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել, մենք պատրաստ ենք քննարկել այս պատերազմի ավարտը։ Սակայն Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցվեն», – ասել է Մերցը։

Հայտնի է, որ Գերմանիայի կանցլերի այցի օրը ռուսական ուժերը կրկին հարվածել են Կիևի Հյուսիսային կամրջին։

Բացի այդ, Մերցը հայտարարել է, որ Գերմանիան Ուկրաինային կտրամադրի 1 միլիարդ եվրոյի զենք և լրացուցիչ 350 միլիոն եվրո՝ Ռուսաստանի կողմից հարձակման ենթարկված էներգետիկ ենթակառուցվածքները վերականգնելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարչապետը «վատագույն» ընդդիմության պատճառով ցրել է խորհրդարանը

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խաղաղությունը միայն ապագայի մասին համաձայնություն չէ

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սահմանվել է պատգամավորական էթիկայի 8 հիմնական կանոն. ովքեր կարող են դիմել հանձնաժողովին

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքականությունը ապագայի մասին համոզիչ պատասխան տալու կարողություն է

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրաստ ենք բանակցել․ Մերցը Կիևից հատուկ դիմել է Պուտինին

05/10/2026 infomitk@gmail.com