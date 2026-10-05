Պատրաստ ենք բանակցել․ Մերցը Կիևից հատուկ դիմել է Պուտինին

Հոկտեմբերի 4-ին Կիև կատարած չհայտարարված այցի ժամանակ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ բանակցություններ սկսելու իր պատրաստակամության մասին, բայց միայն այն ժամանակ, երբ «զենքը լռի»։
«Պարոն Պուտին, դադարեցրեք այս անիմաստ պատերազմը։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել, մենք պատրաստ ենք քննարկել այս պատերազմի ավարտը։ Սակայն Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցվեն», – ասել է Մերցը։
Հայտնի է, որ Գերմանիայի կանցլերի այցի օրը ռուսական ուժերը կրկին հարվածել են Կիևի Հյուսիսային կամրջին։
Բացի այդ, Մերցը հայտարարել է, որ Գերմանիան Ուկրաինային կտրամադրի 1 միլիարդ եվրոյի զենք և լրացուցիչ 350 միլիոն եվրո՝ Ռուսաստանի կողմից հարձակման ենթարկված էներգետիկ ենթակառուցվածքները վերականգնելու համար։
Բաց մի թողեք
Վարչապետը «վատագույն» ընդդիմության պատճառով ցրել է խորհրդարանը
Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար
Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին