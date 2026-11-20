Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետ Ջոզեֆ Ստիգլիցը նշում է, որ երիտասարդները ճիշտ են անհանգստանալու համար, և որ Եվրոպայում երիտասարդների բողոքի ցույցերը «օրինական» են։
Վերջին շաբաթներին Ֆրանսիայում, Դանիայում, Իտալիայում և Իսպանիայում հարյուր հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ՝ բարձրացող կենսամակարդակի, բնակարանային ճգնաժամի և ցածր աշխատավարձի դեմ խոսելու համար։
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետ Ջոզեֆ Ստիգլիցը նշել է, որ հասկանում է երիտասարդության մտահոգությունները և որ նրանց մտահոգությունները «օրինական» են։
«Խնդրի մի մասը […] սերունդների միջև անհավասարությունն է», – ասել է Ստիգլիցը։
«Նրանք չեն կարողանում բնակարան ձեռք բերել։ Նրանց չի տրվում այն կրթությունը, որը նրանց կդարձներ արդյունավետ։ Արհեստական բանականությունը նոր անհանգստությունների պատճառ է դառնում», – ասել է նա։
Համաշխարհային բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետը նշել է, որ աշխարհը, որը ժառանգում է հաջորդ սերունդը, լի է անորոշություններով՝ կապված աճող անհավասարության, կլիմայի փոփոխության և այլ խնդիրների հետ։
Վերջին ամիսներին եվրոպական երկրների փողոցները լցվել են բողոքի ցույցերով, որոնք խթանվել են հարստության միջև եղած անհավասարության ընդլայնմամբ։ «Կարծում եմ՝ դրանք օրինական բողոքներ են», – ասել է Ստիգլիցը։ Այս ճնշումները երիտասարդ սերունդների մոտ վախ են առաջացնում, որ նրանք երբեք չեն կարողանա հասնել իրենց ծնողների կենսամակարդակին։
«Ես վճարում եմ 460 եվրո 5 քառակուսի մետրի համար»
Անցյալ շաբաթ Իսպանիայի փողոցներ դուրս եկան հարյուր հազարավոր ցուցարարներ՝ 2012 թվականից ի վեր առաջին համազգային 24-ժամյա գործադուլին։
Մադրիդում ցուցարարները, երթով անցնելով հորդառատ անձրևի տակ, պաստառներ էին կրում, որոնց վրա գրված էր «մենք տուն չունենք»՝ բողոքելով կենսապահովման ծախսերի աճի դեմ։
«Մարդիկ շատ են աշխատում, և դա բավարար չէ վարձը վճարելու, տան համար վճարելու համար», – ասաց 25-ամյա վիրաբուժական տեխնիկ Պաուլա Դիասը, որը ապրում է իր ծնողների հետ։
24-ամյա Արտուրո Լեոնը ուսանող է Բարսելոնայում և ամսական 460 եվրո է վճարում 5 քառակուսի մետր մակերեսով ննջասենյակի համար չորս այլ անձանց հետ համատեղ բնակարանում։ «Մենք պայմանագիր չունենք, և բնակարանում շատ բաներ կան, որոնք կոտրված են, բայց տանտերը հրաժարվում է դրանք վերանորոգել», – ասաց նա Al Jazeera-ին։
Սանչեսը այս ամսվա ընտրությունները նշանակեց, որոնք սկզբում նախատեսված էին 2027 թվականին, այն բանից հետո, երբ նրա փոքրամասնության կառավարությունը չկարողացավ խորհրդարանի հաստատում ապահովել ցույցերին ի պատասխան առաջարկվող բնակարանային միջոցառումների փաթեթի համար։
«Մենք չենք ուզում մկներ մեր դպրոցներում»
Իտալիայում հազարավոր ուսանողներ կոչ արեցին ավելի շատ դպրոցական ֆինանսավորում պահանջել՝ երթերի ժամանակ, վրանային ճամբարներ կառուցելով և դպրոցներ գրավելով՝ իրենց պահանջները լսելի դարձնելու համար։
«Մենք չենք ուզում, որ պատուհանները ընկնեն մեր գլխին, և մենք չենք ուզում, որ մկներ լինեն մեր դպրոցներում։ Մենք ուզում ենք մաքուր շենքեր, և ես ուզում եմ ապրել ավելի լավ աշխարհում, քան սա է», – ասաց 16-ամյա հռոմեացի ուսանողուհի Սոֆիա Կատալդին։
Ավելի լավ կյանքի այս կոչը հնչում է որպես սեպտեմբերի սկզբից Ֆրանսիայում որոտացող ուսանողական բողոքի ցույցերի արձագանք։
«Դպրոցների վիճակը, հիվանդանոցների վիճակը, դպրոցներում և հիվանդանոցներում անձնակազմի մակարդակը, այն, թե ինչպես են ամեն ինչ ավելի ու ավելի վատանում բոլոր հանրային ծառայություններում՝ սրանք այն հարցերն են, որոնք իսկապես արձագանք են գտնում մեզ մոտ», – ասաց 38-ամյա բուժքույր Օրելան Թոսը։
«Մենք սթրեսի մեջ ենք մեր ուսման համար, բայց երբ ամեն առավոտ ավագ դպրոցի դիմաց մի խումբ ոստիկաններ են հավաքվում, դու ուղղակի ուզում ես շարունակել բողոքել», – ասաց Փարիզում բնակվող 17-ամյա աշակերտուհի Մաթիլդը։
Ստիգլիցը կողմ է հարուստներին հարկելուն
83-ամյա ամերիկացի տնտեսագետը վաղուց պաշտպանում է գերհարուստներին հարկելու գաղափարը։ Նա պնդում է, որ կառավարությունները տեղ կունենան արձագանքելու սոցիալական պահանջներին, եթե պատրաստ լինեն ավելի շատ եկամուտներ ստանալ։
«Վերևում այնքան շատ փող կա, որ նույնիսկ վերևում գտնվող փոքր հարկային դրույքաչափը հսկայական գումար է ստեղծում», – ասաց նա։
Ստիգլիցը կողմ է այնպիսի առաջարկներին, ինչպիսին է ֆրանսիացի տնտեսագետ Գաբրիել Զուկմանի առաջարկը՝ 100 միլիոն եվրոյից բարձր կարողության մոտ երկու տոկոսի նվազագույն հարկ սահմանելու մասին։
Նման հարկային եկամուտները թույլ կտան ավելի շատ գումար ծախսել հանրային ծառայությունների վրա և պետք է գանձվեն Եվրամիության մակարդակով։ Նա պնդում է, որ դաշինքի մարդկանց և կապիտալի ազատ տեղաշարժը հեշտացրել է հարկերից խուսափելը։
Սակայն Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսորը նախազգուշացրեց, որ միայն հարկերի միջոցով հնարավոր չի լինի լուծել Եվրոպայի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Եվրոպական երկրները պետք է վերանայեն պետական ծախսերի որոշ ուղղություններ և ներդնեն կենսաթոշակային ավելի ճկուն համակարգեր, որոնք հաշվի կառնեն կյանքի տևողության աճը՝ միաժամանակ հաշվի առնելով ֆիզիկապես ծանր աշխատանքները։
«Ուսանողները գուցե լիովին չեն գիտակցում, — ասաց Ստիգլիցը, — որ բյուջետային սովորական ճնշումներից զատ, սա հատկապես բարդ ժամանակաշրջան է»։
Բաց մի թողեք
ԵԺԿ-ն կկասեցնի Վուչիչի SNS կուսակցության անդամակցությունը. Սերբիան խորհրդարանի նախագահ է ընտրում գիտնականի
Տարբեր շահեր ու առաջնահերթություններ ունեցող վեց պետությունների դիրքորոշումների համընկնումն է
Նիկոլ Փաշինյան, պահանջում եմ՝ հրապարակեք պատերազմի ժամանակ փախուստի դիմած սպաների անունները