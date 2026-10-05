17 երկիր դեմ է ԵՄ բյուջեի կրճատմանը

Նամակը հակադարձում է Գերմանիայի գլխավորած այն խմբին, որը պահանջում է կտրուկ կրճատել ծախսերը։
Տասնյոթ երկիր, որոնք կողմնակից են համախմբման (cohesion) քաղաքականությանը, հինգշաբթի օրը նամակով պահանջել են պահպանել գյուղատնտեսության և ավելի աղքատ տարածաշրջանների ֆինանսավորումը՝ ի պատասխան «խնայողության կողմնակիցների» խմբի ավելի վաղ ուղարկված նամակի, որով պահանջվում էին արմատական կրճատումներ։
Նամակը հրապարակվել է ԵՄ-ի ապագա երկարաժամկետ բյուջեի վերաբերյալ Իռլանդիայի նախագահության կողմից առաջարկվող փոխզիջումային տարբերակի սպասվող ներկայացումից ընդամենը օրեր առաջ։
Փաստաթուղթը ստորագրած երկրների մեծ մասը ԵՄ բյուջեից ստացողի (net-recipient) կարգավիճակ ունի (այդ թվում՝ Ռումինիան, Հունգարիան և Պորտուգալիան), սակայն դրանց թվում է նաև Իտալիան, որը բյուջեին ավելի շատ վճարող (net-payer) երկիր է։ Այս խումբը, որը մեծամասնություն է կազմում, բացահայտորեն դեմ է 2028-2034 թվականների ընդհանուր բյուջեի կրճատմանը և պաշտպանում է գյուղատնտեսության ու համախմբման քաղաքականության համար լրացուցիչ միջոցների հատկացումը։
«Սա հավակնությունները նվազեցնելու ժամանակը չէ», – նշված է Իտալիայի և Ռումինիայի կողմից կազմված նամակում։ Փաստաթղթում հավելվում է, որ հունիսին Կիպրոսի կողմից ներկայացված բանակցային փաթեթով («nego box») սահմանված ընդհանուր ծավալը «մնում է համապատասխան հիմք»՝ միության ֆինանսական կարիքները բավարարելու համար։
ԵՄ-ի՝ 2028-2034 թվականների բյուջեի շուրջ բանակցությունները մտնում են վճռորոշ փուլ, քանի որ անդամ երկրները ձգտում են մինչև տարեվերջ համաձայնության գալ։
«Եվրոպայի նոր առաջնահերթությունները պահանջում են համապատասխան լրացուցիչ ռեսուրսներ, մինչդեռ գյուղատնտեսության և համախմբման քաղաքականության ֆինանսավորումը պետք է պահպանվի», – ասված է փաստաթղթում։ Խումբը վերահաստատում է նաև իր պատրաստակամությունը՝ քննարկելու նոր «սեփական ռեսուրսները», COVID-ի շրջանի պարտքի մարման ավելի աստիճանական գործընթացը և այսպես կոչված «վերադարձների» (rebates) կիրառումից հրաժարվելու հարցը։
Փաստաթուղթը ստորագրել են Իտալիան, Բուլղարիան, Ռումինիան, Կիպ «16-ի ակումբը» բյուջետային ապստամբություն է նախաձեռնում ընդդեմ Գերմանիայի սահմանած «կարմիր գծերի»:
«16-ի ակումբը» բյուջետային ապստամբություն է նախաձեռնում ընդդեմ Գերմանիայի սահմանած «կարմիր գծերի»
Իռլանդիան, որպես ԵՄ Խորհրդի նախագահող երկիր, պատրաստվում է ներկայացնել փոխզիջումային թարմացված տեքստ (այսպես կոչված՝ «բանակցային փաթեթ»)՝ հոկտեմբերի 15-ին մեկնարկող ղեկավարների հանդիպմանը ընդառաջ։
Կիպրոսի կողմից ավելի վաղ ներկայացված տարբերակով նախատեսվում էր ընդհանուր ծախսերի 2%-ով կամ մոտ 33 միլիարդ եվրոյով կրճատում՝ համեմատած Եվրոպական հանձնաժողովի՝ գրեթե 2 տրիլիոն եվրո կազմող առաջարկի հետ։ Այդ նախագիծը ենթադրում էր անհամաչափ կրճատումներ, մասնավորապես՝ մրցունակությանն ու արտաքին գործունեությանն ուղղված ապագա միջոցների կրճատում գրեթե 4%-ով։
Բյուջետային խիստ քաղաքականության կողմնակից երկրների խումբը, որի կազմում են Գերմանիան, Ավստրիան, Դանիան, Նիդերլանդները, Ֆինլանդիան և Շվեդիան, բազմիցս հանդես է եկել մի քանի հարյուր միլիարդ եվրոյի հասնող զգալի կրճատումների պահանջով։
«Եթե իռլանդական բանակցային փաթեթը պետք է հիմք ծառայի հետագա քննարկումների համար, ապա այն պետք է սահմանի ծախսերի այնպիսի ընդհանուր ծավալ, որը կարող է իրատեսորեն ֆինանսավորվել հիմնական ֆինանսական բեռը կրողների կողմից», – նշված է խմբի՝ սեպտեմբերի 28-ով թվագրված և Rapporteur-ի տրամադրության տակ հայտնված նամակում։
Բաց մի թողեք
Լատվիայի եվրոպամետ իշխող կուսակցությունը հաղթում է ընտրություններում, մինչ պոպուլիստներն ամրապնդում են դիրքերը
Զենք արտադրողը կոչ է անում Եվրոպային թույլ տալ պաշտպանական ընկերություններին ոչնչացնել թշնամական անօդաչու թռչող սարքերը
Ծանոթացեք Եվրախորհրդարանում «Կանաչների» խմբակցությունը գլխավորելու համար պայքարող 4 օրենսդիրների հետ. Լուսանկարներ