Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբի և մաեստրո Սիփան Օլահի Հյուրախաղերը Ասիաում 2026. Լուսանկարներ

Համերգաշրջանը նվիրված էր Հայաստանի Անկախության 35-ամյակին
Առաջին անգամ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը (ՀՊԿՆ) 2026 թվականի սեպտեմբերին ձեռնամուխ եղավ աննախադեպ համերգային շրջագայության Հնդկաստանում և Չինաստանում՝ ներկայացնելով հայ դասական երաժշտությունը Ասիայի ամենահեղինակավոր բեմերում: Լոնդոնաբնակ մաեստրո Սիփան Օլահի ղեկավարությամբ համերգաշրջանը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 35-ամյակին՝ դառնալով հզոր մշակութային նախաձեռնություն, որն ամրապնդեց գեղարվեստական երկխոսությունն ու միջազգային համագործակցությունը Հայաստանի և Ասիայի միջև:
Որպես համերգաշրջանի գեղարվեստական ղեկավար, պրոդյուսեր, դիրիժոր, տենոր և փոխադրումների (արանժիրովկաների) հեղինակ՝ Սիփան Օլահն առանցքային դեր խաղաց ծրագրի բոլոր փուլերում՝ գեղարվեստական պլանավորումից ու երկացանկի մշակումից մինչև ելույթների դիրիժորությունն ու միջազգային հանրությանը հայ երաժշտական ժառանգության ներկայացումը: Հայկական գլուխգործոցների, հատկապես Ալեքսանդր Սպենդիարյանի և Առնո Բաբաջանյանի երկերի նրա կամերային-նվագախմբային փոխադրումները Հնդկաստանի և Չինաստանի հանդիսատեսին հնարավորություն ընձեռեցին հայկական հարուստ երաժշտական ժառանգությունը վայելել թարմ և յուրօրինակ ձևաչափով:
Համերգաշրջանին Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ մեկտեղ մասնակցում էին ճանաչված մենակատարներ Շողիկ Թորոսյանը (սոպրանո, Լիբանան), Կատարինե Հովսեփյանը (դաշնամուր, Հայաստան) և Աստղիկ Վարդանյանը (ջութակ, Հայաստան):
Հայաստան. Ասիական համերգաշրջանի մեկնարկը Երևանում
Համերգաշրջանին նախորդեց 2026 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կայացած գալա-համերգը: Միջոցառումը հայ հանդիսատեսին բացառիկ հնարավորություն ընձեռեց նախապես ունկնդրելու այն ծրագիրը, որը հետագայում ներկայացվելու էր Հնդկաստանում և Չինաստանում: Երեկոյի ընթացքում հնչեցին Էդուարդ Միրզոյանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Խաչատուր Ավետիսյանի, Առնո Բաբաջանյանի, Վաղարշակ Կոտոյանի, Արամ Խաչատրյանի և Էդվարդ Գրիգի ստեղծագործությունները՝ ի ցույց դնելով հայկական և եվրոպական դասական ավանդույթների հարստությունը: Հատուկ ընդգծվեց կոմպոզիտոր Կոնստանտին Պետրոսյանի հանրահայտ «Հայաստան» երկի կատարումը՝ նվիրված նրա ծննդյան 80-ամյակին: ԱՄՆ-ից ժամանած կոմպոզիտորը ներկա էր համերգին և արժանացավ հանդիսատեսի ու պատվավոր հյուրերի, այդ թվում՝ դեսպանների և կառավարության ներկայացուցիչների ջերմ ընդունելությանը: Միջոցառման շրջանակում ներկայացվեց նաև Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 155-ամյակին նվիրված ցուցահանդես՝ կազմակերպված Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի հետ համագործակցությամբ, ինչն էլ փաստեց համերգաշրջանի կրթական և մշակութային մեծ նշանակությունը:
Հնդկաստան
Կալկաթա. Պատմական առաջին ելույթը Վիկտորիա Հուշահամալիրում (21 սեպտեմբերի, 2026)
Համերգաշրջանի առաջին միջազգային հանգրվանը Կալկաթան էր, որտեղ նվագախումբը ելույթ ունեցավ հռչակավոր Վիկտորիա Հուշահամալիրում (Victoria Memorial Hall): Հնդկաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հետ համատեղ կազմակերպված համերգը նշանավորեց նվագախմբի առաջին ելույթը Հնդկաստանում և առաջին նմանօրինակ միջոցառումն այս պատմական վայրում: Ծրագիրը նվիրված էր ինչպես Հայաստանի Անկախության 35-ամյակին, այնպես էլ Խաղաղության միջազգային օրվան:
Պատվավոր հյուրերի թվում էին դեսպաններ, դիվանագետներ, լրագրողներ, մշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչներ և Կալկաթայի Հայ Առաքելական Եկեղեցու հոգևորականներւ և դպրոցի սաները: Մաեստրո Սիփան Օլահի ղեկավարությամբ հանդիսատեսին ներկայացվեցին Կոմիտասի, Արամ Խաչատրյանի, Առնո Բաբաջանյանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Էդուարդ Միրզոյանի, Խաչատուր Ավետիսյանի և Շարլ Ազնավուրի ստեղծագործությունները՝ պարգևելով բարեկամություն, խաղաղություն և մշակութային երկխոսություն տոնող անմոռանալի երեկո:
Նյու Դելի. Համերգ Լոտոսի տաճարում (23 սեպտեմբերի, 2026)
Համերգաշրջանի ամենահեղինակավոր իրադարձություններից մեկը տեղի ունեցավ Նյու Դելիի հռչակավոր Լոտոսի տաճարում: Համերգը համախմբել էր 42 երկրների դեսպանների և դիվանագետների, ինչպես նաև Հնդկաստանի պետական կառույցների, մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և հայ համայնքի անդամների:
Բացման խոսքով հանդես եկան Հնդկաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահագն Աֆյանը և Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության Արևելյան դեպարտամենտի քարտուղար Ռուդրենդրա Տանդոնը: Երեկոյի ընթացքում հնչեցին հայկական և եվրոպական երաժշտության գլուխգործոցներ Սիփան Օլահի գեղարվեստական ղեկավարությամբ, ով հանդես եկավ նաև վոկալ կատարումներով՝ ի ցույց դնելով իր բազմակողմանի տաղանդը որպես դիրիժոր և տենոր:
Չեննայ. Հնդկական համերգաշրջանի փառահեղ ավարտը (24 սեպտեմբերի, 2026)
Համերգաշրջանի հնդկական փուլը եզրափակվեց Չեննայի պատմական «Մադրաս Երաժշտական Ակադեմիայում» (Madras Music Academy) կայացած նշանակալից ելույթով: Միջոցառումը կազմակերպվել էր Չեննայում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս Շիվկումար Իշվարանի նախաձեռնությամբ և նվագախմբի առաջին ելույթն էր Հնդկաստանի ամենահարգի երաժշտական հաստատություններից մեկում: Հանդիսատեսի շարքերում էին դիվանագետներ, պատվավոր հյուպատոսներ, երաժշտագետներ, մշակութային գործիչներ և արվեստասեր հասարակայնություն: Երաժիշտներն արժանացան Ակադեմիայի պրոֆեսորների և տաղանդավոր ուսանողների բացառիկ ջերմ ընդունելությանը: Ծրագրում կրկին ընդգրկված էին հայկական և եվրոպական դասական երաժշտության լավագույն նմուշները:
Չինաստան
Չժոնշան. Հայ երաժշտական ժառանգության ներկայացումը (27 սեպտեմբերի, 2026)
Համերգաշրջանի չինական փուլը մեկնարկեց Չժոնշանի Մշակույթի և արվեստի կենտրոնի Մեծ թատրոնում (Grand Theatre of the Zhongshan Culture and Arts Center): Մաեստրո Սիփան Օլահի ղեկավարությամբ նվագախումբը չինացի հանդիսատեսին ծանոթացրեց Հայաստանի հարուստ դասական ժառանգությանը՝ խնամքով ընտրված հայկական և եվրոպական ստեղծագործությունների ծրագրով: Համերգին հնչեցին Ա. Խաչատրյանի, Կոմիտասի, Է. Միրզոյանի, Ալ. Սպենդիարյանի, Խ. Ավետիսյանի, Ա. Բաբաջանյանի, Վ. Կոտոյանի, Շ. Ազնավուրի, Է. Գրիգի, Լ. Արդիտիի, Չ. Բիքսիոյի, Ջ. Պուչինիի և Ջ. Քերնի կոմպոզիցիաները:
Պեկին. Լեփ-լեցուն դահլիճ Պեկինի համալսարանում (29 սեպտեմբերի, 2026)
Նվագախմբի առաջին այցելությունը Պեկին պսակվեց Պեկինի համալսարանի Հարյուրամյակի հուշասրահի (Peking University Centennial Memorial Hall) «Լի Ին» համերգասրահում կայացած անշլագային համերգով: Կատարմանը ներկա էին Չինաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահե Գևորգյանը, համալսարանի ղեկավարությունը, դասախոսներ, երաժշտագետներ և երաժշտասեր բուռն հանդիսատես: Մշակութային առանձնահատուկ իրադարձություն էր, երբ Մաեստրո Սիփան Օլահը Պեկինի համալսարանի ներկայացուցիչներին հանձնեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 155-ամյակին նվիրված հոբելյանական հրատարակությունը՝ էլ ավելի ամրապնդելով համերգաշրջանի կրթական և մշակութային երկխոսությունը: Երեկոյի առանցքային պահերից էր Սիփան Օլահի կամերային-նվագախմբային փոխադրմամբ Սպենդիարյանի «Երևանյան էսքիզներ» երկի չինաստանյան պրեմիերան, որը դարձավ ամբողջ ասիական համերգաշրջանի գեղարվեստական այցեքարտերից մեկը:
Շանհայ. Համերգաշրջանի եզրափակումը միջազգային փառատոնում (30 սեպտեմբերի, 2026)
Համերգաշրջանի եզրափակիչ համերգը տեղի ունեցավ Շանհայում՝ միջազգային ճանաչում վայելող Shanghai Xintiandi “Art to Gather” միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում: Ելույթ ունենալով ավելի քան 600 երաժշտասերների առջև՝ նվագախումբը մեկ անգամ ևս դրսևորեց հայ դասական երաժշտության կենսունակությունն ու համամարդկային հմայքը: Փառատոնին մասնակցությունը բացառիկ տեսանելիություն ապահովեց հայ մշակույթի համար միջազգային հարթակում և արժանավայել ավարտ հանդիսացավ այս հավակնոտ ու մեծապես հաջողված գեղարվեստական ուղևորության համար:
Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի (ՀՊԿՆ) 2026 թվականի ասիական համերգաշրջանի առանցքային դեմքը բրիտանահայ մաեստրո Սիփան Օլահն էր, ում գեղարվեստական տեսլականը, ղեկավարումը և նվիրումը վճռորոշ եղան ծրագրի հաջողության գործում: 2024 թվականից ի վեր սա Մաեստրո Օլահի և ՀՊԿՆ-ի կազմակերպած չորրորդ միջազգային համերգաշրջանն էր՝ Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից և Մերձավոր Արևելքից հետո:
Միավորելով Հայաստանի, Հնդկաստանի և Չինաստանի ունկնդիրներին՝ համերգաշրջանն ապացուցեց երաժշտության՝ սահմաններ ջնջելու, մշակութային կապերն ամրապնդելու և տևական հարաբերություններ կերտելու ուժը՝ բացելով նոր ուղիներ երաժշտության, կրթության և մշակույթի ոլորտներում համագործակցության համար: Համերգաշրջանը նաև շոշափելի հնարավորություններ ստեղծեց ապագա գործակցության համար. Մաեստրո Օլահն ու ՀՊԿՆ-ն արդեն իսկ ստացել են համերգային ելույթների, գեղարվեստական համագործակցությունների և մշակութային գործընկերության հրավերներ 2027 և 2028 թվականների համար:
Համերգաշրջանն ուղեկցվում էր Հայաստանի Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Գարեգին Սարգսյանի կողմից: Ասիական համերգաշրջանին աջակցել են ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Հնդկաստանի և Չինաստանի կառավարությունները, Հնդկաստանում Հայաստանի դեսպանությունը, Հայաստանի Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը, Լոնդոնի «Կլինգեն» երգչախումբը և մշակութային ասոցիացիան, ինչպես նաև անհատներ ու հովանավորներ տարբեր երկրներից:
Հարգանքով՝ Սիփան Օլահ
Բաց մի թողեք
«ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24 կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը մեկնարկեց «Տիեզերական Ճամփորդություն» ներկայացմամբ. Լուսանկարներ
Պաչո Ֆլորեսի շեփորի կրակը՝ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, Երևանի աշնանային երաժշտական երեկոյում․ Լուսանկարներ
Պարոնյանի թատրոնը սեպտեմբերի 29-ին ազդարարեց 85-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի մեկնարկը. Լուսանկարներ