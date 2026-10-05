Լատվիայի եվրոպամետ իշխող կուսակցությունը հաղթում է ընտրություններում, մինչ պոպուլիստներն ամրապնդում են դիրքերը

Պետական հեռուստատեսության տվյալներով՝ ձայների ավելի քան 99,9 տոկոսի հաշվարկից հետո վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսի «Միացյալ ցուցակ» (United List) կուսակցությունը առաջատարն էր՝ 35,4 տոկոս արդյունքով։
Կիրակի օրը հրապարակված նախնական արդյունքները ցույց տվեցին, որ Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուլբերգսի կենտրոնամետ-աջակողմյան «Միացյալ ցուցակ» կուսակցությունը հաղթել է բալթյան պետության խորհրդարանական ընտրություններում։
Պետական հեռուստատեսության տվյալներով՝ ձայների ավելի քան 99,9 տոկոսի հաշվարկից հետո «Միացյալ ցուցակը» առաջատարն էր՝ 35,4 տոկոս արդյունքով։
Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ 100 տեղանոց խորհրդարանում Կուլբերգսի «Միացյալ ցուցակ» կուսակցությունն ապահովել է 42 տեղ, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է նախկին խորհրդային հանրապետության՝ անկախության ձեռքբերումից ի վեր ունեցած պատմության մեջ։
Արդյունքները վկայում են Լատվիայի՝ եվրոպամետ և ուկրաինամետ քաղաքական կուրսի պահպանման մասին։
Կուլբերգսը, ով վարչապետ էր դարձել ընդամենը մայիսին, նշեց, որ արդյունքը սպասվածից բարձր էր և համընկնում էր «էքզիթ-փոլերի» (քվեարկությունից դուրս եկող ընտրողների հարցումների) ցուցանիշների հետ։ «Դա նշանակում է, որ մարդիկ իսկապես փոփոխություններ են ցանկանում», – ասաց նա՝ հավելելով, որ դա նշանակում է «տնտեսական աճ» և «ապագա (Լատվիայի) երեխաների համար»։
Նրա կոալիցիան, որի թուլացումը կանխատեսվում էր նախընտրական հարցումներով, չի պահպանվի ներկայիս կազմով։ Կոալիցիայի անդամներից մեկը, կարծես, կորցնում է իր տեղերը խորհրդարանում, իսկ մյուսները ցույց տվեցին ավելի վատ արդյունքներ, քան ակնկալում էին։
Մինչդեռ պոպուլիստական կուսակցությունները նույնպես հաջողություն գրանցեցին՝ ստանալով Լատվիայի ռուսալեզու փոքրամասնության աջակցությունը. նրանց հաջողությանը նպաստեց նաև նախընտրական քարոզարշավը, որի ընթացքում գերիշխող էին հարևան Ռուսաստանի և կյանքի թանկացման հետ կապված մտահոգությունները։
Անվտանգությունը՝ քննարկումների կենտրոնում
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ավելի քան Ապրուստի ծախսերի աճը, ցածր աշխատավարձերը, առողջապահական համակարգի լարվածությունը և բնակչության երկարաժամկետ նվազումը նույնպես առանձնանում էին քարոզարշավի բանավեճերում։
Խորհրդարան մտնելու սպասվող կուսակցությունների մեծ մասը կողմ է ինչպես բարձր ռազմական ծախսերին, այնպես էլ Կիևին տրամադրվող օգնության շարունակմանը։ Բացառություն է կազմում «Գերագույն իշխանություն» կուսակցությունը, որը դեմ է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությանը և պաշտպանական ծախսերի հետագա աճին։ Ապրուստի ծախսերի հարցերով քարոզարշավ անցկացնելուց հետո, այն, կարծես, երրորդ տեղում էր։
Այնուամենայնիվ, այն քննադատվել է որպես ռուսամետ իր հակառակորդների կողմից, և խոշոր կուսակցությունների մեծ մասը բացառել է դրա հետ համագործակցությունը։
«Լատվիա առաջինը»՝ անշարժ գույքի մագնատի կողմից ղեկավարվող պահպանողական կուսակցությունը, որը հաճախ համեմատվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, կարծես թե երկրորդ տեղում էր։
Երկու պոպուլիստական կուսակցություններն էլ համարվում էին, որ օգտվում են ռուսախոս փոքրամասնության քվեարկության օրինաչափությունների փոփոխություններից, որոնք կազմում են բնակչության մեկ երրորդը։
Նրանք վաղուց էին համախմբվել «Հարմոնիա» կուսակցության շուրջ, որը լայնորեն համարվում է ռուսամետ և մի ժամանակ երկրի ամենամեծ կուսակցությունն էր։
Այնուամենայնիվ, «Հարմոնիա»-ի աջակցությունը կտրուկ նվազեց վերջին ընտրություններում, որոնք տեղի ունեցան Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից կարճ ժամանակ անց, և այն կորցրեց իր խորհրդարանական ներկայացուցչությունը։
Բաց մի թողեք
17 երկիր դեմ է ԵՄ բյուջեի կրճատմանը
Զենք արտադրողը կոչ է անում Եվրոպային թույլ տալ պաշտպանական ընկերություններին ոչնչացնել թշնամական անօդաչու թռչող սարքերը
Ծանոթացեք Եվրախորհրդարանում «Կանաչների» խմբակցությունը գլխավորելու համար պայքարող 4 օրենսդիրների հետ. Լուսանկարներ