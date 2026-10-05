Բելգիայի նախկին վարչապետ Վերհոֆշտադտը հետաքննության է ենթարկվում Եվրախորհրդարանի պրակտիկանտների հետ կապված գործով

Հետաքննությունը վերաբերում է 2009-2019 թվականներին, երբ Վերհոֆշտադտը ղեկավարում էր Եվրախորհրդարանի ALDE խմբակցությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Բելգիայի նախկին վարչապետ Գի Վերհոֆշտադտի նկատմամբ հետաքննություն է իրականացվում բելգիական դաշնային դատախազության կողմից՝ կապված Եվրախորհրդարանի պրակտիկանտների վերահսկողության հետ այն ժամանակահատվածում, երբ նա ղեկավարում էր լիբերալ խմբակցությունը։
Հետաքննությունը, որի մասին առաջինը հայտնել էր բելգիական Knack ամսագիրը, ըստ երևույթին, սկսվել է ընթացիկ տարում։ Այն կենտրոնացած է 2009-2019 թվականների վրա, երբ Վերհոֆշտադտը ղեկավարում էր Խորհրդարանում գործող «Եվրոպայի լիբերալների և դեմոկրատների դաշինք» (ALDE) խմբակցությունը։ 2019 թվականի եվրոպական ընտրություններից հետո ALDE-ին փոխարինել է «Վերափոխենք Եվրոպան» (Renew Europe) խմբակցությունը։
Խնդրին քաջատեղյակ ԵՄ պաշտոնյան, ով ցանկացել է անանուն մնալ, որ Վերհոֆշտադտի նկատմամբ հետաքննություն է ընթանում՝ խորհրդարանական պրակտիկանտների նկատմամբ նրա իրականացրած վերահսկողության առնչությամբ։ Նա նշել է, որ հետաքննությունը նախաձեռնվել է Եվրոպական խարդախությունների դեմ պայքարի գրասենյակի (OLAF) և Եվրոպական դատախազության (EPPO) կողմից, սակայն ներկայումս իրականացվում է բելգիական իշխանությունների կողմից՝ հանուն ԵՄ մարմինների։
«OLAF-ը պարզապես տեղեկատվություն է խնդրել մեր վստահորդից՝ կապված մի խումբ պրակտիկանտների աշխատանքի վերահսկողության հետ… գործընթաց, որին նա՝ որպես խմբի ղեկավար, անձամբ չի մասնակցել», – Knack-ին հայտնել են փաստաբաններ Քրիստին Մուսշեն և Քվինտեն Դե Կիրսմակերը, որոնք ներկայացնում են Վերհոֆշտադտի շահերը այս գործով։
«Վերհոֆշտադտը դեռևս հարցաքննության չի կանչվել, և ներկայումս նրա դեմ որևէ կոնկրետ մեղադրանք չկա։ Նա լիովին համագործակցում է OLAF-ի հետ և լիակատար թափանցիկությամբ տրամադրել է պահանջվող պարզաբանումները», – հավելել են փաստաբանները։
Վերհոֆշտադտը հրաժարվել է լրացուցիչ մեկնաբանություններ տալ։
Կիրակի օրը տրված գրավոր պատասխանում Եվրոպական դատախազության (EPPO) խոսնակ Տինե Հոլլևոետը նշել է. «Որպես կանոն՝ EPPO-ն չի մեկնաբանում ընթացիկ հետաքննությունները և հրապարակայնորեն չի հաստատում, թե որ գործերի վրա է աշխատում՝ ընթացիկ հնարավոր գործընթացներին և դրանց արդյունքին վտանգ չսպառնալու նպատակով»։
Բելգիայի դաշնային դատախազությունը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Վերհոֆշտադտը, որը 1999-2008 թվականներին եղել է Բելգիայի վարչապետ, իսկ 2009-2024 թվականներին՝ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, ԵՄ-ին աջակցող ազդեցիկ գործիչ է։ Նա ներկայացրել է Եվրախորհրդարանը Brexit-ի շուրջ բանակցություններում՝ Մեծ Բրիտանիայի կողմից ԵՄ անդամակցության հարցով 2016 թվականին անցկացված հանրաքվեից հետո։
Նա լքել է խորհրդարանը 2024 թվականին և ներկայումս «Եվրոպական շարժում» միջազգային կազմակերպության (European Movement International)՝ եվրոպամետ լոբբիստական խմբի խորհրդի նախագահն է։
Բաց մի թողեք
Էստոնիան սկսում է էլիտար ստորաբաժանումներ տեղակայել Ռուսաստանի հետ սահմանին՝ նախապատրաստվելով «ակտիվ պաշտպանության»
Ինչ խնդիրներ են ունեցել Էմանուել Մակրոնն ու Ելիսեյան պալատի գլխավոր խոհարարը․ բացահայտում
Ֆինլանդիան չի սպասում Ռուսաստանից հшրձակման․ Ալեքսանդր Ստուբ