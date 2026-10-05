05/10/2026

EU – Armenia

Բելգիայի նախկին վարչապետ Վերհոֆշտադտը հետաքննության է ենթարկվում Եվրախորհրդարանի պրակտիկանտների հետ կապված գործով

infomitk@gmail.com 05/10/2026 1 min read

Հետաքննությունը վերաբերում է 2009-2019 թվականներին, երբ Վերհոֆշտադտը ղեկավարում էր Եվրախորհրդարանի ALDE խմբակցությունը։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Բելգիայի նախկին վարչապետ Գի Վերհոֆշտադտի նկատմամբ հետաքննություն է իրականացվում բելգիական դաշնային դատախազության կողմից՝ կապված Եվրախորհրդարանի պրակտիկանտների վերահսկողության հետ այն ժամանակահատվածում, երբ նա ղեկավարում էր լիբերալ խմբակցությունը։

EP-164967C_Plenary_28_Navalny

Հետաքննությունը, որի մասին առաջինը հայտնել էր բելգիական Knack ամսագիրը, ըստ երևույթին, սկսվել է ընթացիկ տարում։ Այն կենտրոնացած է 2009-2019 թվականների վրա, երբ Վերհոֆշտադտը ղեկավարում էր Խորհրդարանում գործող «Եվրոպայի լիբերալների և դեմոկրատների դաշինք» (ALDE) խմբակցությունը։ 2019 թվականի եվրոպական ընտրություններից հետո ALDE-ին փոխարինել է «Վերափոխենք Եվրոպան» (Renew Europe) խմբակցությունը։

Խնդրին քաջատեղյակ ԵՄ պաշտոնյան, ով ցանկացել է անանուն մնալ, որ Վերհոֆշտադտի նկատմամբ հետաքննություն է ընթանում՝ խորհրդարանական պրակտիկանտների նկատմամբ նրա իրականացրած վերահսկողության առնչությամբ։ Նա նշել է, որ հետաքննությունը նախաձեռնվել է Եվրոպական խարդախությունների դեմ պայքարի գրասենյակի (OLAF) և Եվրոպական դատախազության (EPPO) կողմից, սակայն ներկայումս իրականացվում է բելգիական իշխանությունների կողմից՝ հանուն ԵՄ մարմինների։

«OLAF-ը պարզապես տեղեկատվություն է խնդրել մեր վստահորդից՝ կապված մի խումբ պրակտիկանտների աշխատանքի վերահսկողության հետ… գործընթաց, որին նա՝ որպես խմբի ղեկավար, անձամբ չի մասնակցել», – Knack-ին հայտնել են փաստաբաններ Քրիստին Մուսշեն և Քվինտեն Դե Կիրսմակերը, որոնք ներկայացնում են Վերհոֆշտադտի շահերը այս գործով։

«Վերհոֆշտադտը դեռևս հարցաքննության չի կանչվել, և ներկայումս նրա դեմ որևէ կոնկրետ մեղադրանք չկա։ Նա լիովին համագործակցում է OLAF-ի հետ և լիակատար թափանցիկությամբ տրամադրել է պահանջվող պարզաբանումները», – հավելել են փաստաբանները։

Վերհոֆշտադտը հրաժարվել է լրացուցիչ մեկնաբանություններ տալ։

Կիրակի օրը տրված գրավոր պատասխանում Եվրոպական դատախազության (EPPO) խոսնակ Տինե Հոլլևոետը նշել է. «Որպես կանոն՝ EPPO-ն չի մեկնաբանում ընթացիկ հետաքննությունները և հրապարակայնորեն չի հաստատում, թե որ գործերի վրա է աշխատում՝ ընթացիկ հնարավոր գործընթացներին և դրանց արդյունքին վտանգ չսպառնալու նպատակով»։

Բելգիայի դաշնային դատախազությունը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։

Վերհոֆշտադտը, որը 1999-2008 թվականներին եղել է Բելգիայի վարչապետ, իսկ 2009-2024 թվականներին՝ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, ԵՄ-ին աջակցող ազդեցիկ գործիչ է։ Նա ներկայացրել է Եվրախորհրդարանը Brexit-ի շուրջ բանակցություններում՝ Մեծ Բրիտանիայի կողմից ԵՄ անդամակցության հարցով 2016 թվականին անցկացված հանրաքվեից հետո։

Նա լքել է խորհրդարանը 2024 թվականին և ներկայումս «Եվրոպական շարժում» միջազգային կազմակերպության (European Movement International)՝ եվրոպամետ լոբբիստական ​​խմբի խորհրդի նախագահն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան սկսում է էլիտար ստորաբաժանումներ տեղակայել Ռուսաստանի հետ սահմանին՝ նախապատրաստվելով «ակտիվ պաշտպանության»

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ խնդիրներ են ունեցել Էմանուել Մակրոնն ու Ելիսեյան պալատի գլխավոր խոհարարը․ բացահայտում

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆինլանդիան չի սպասում Ռուսաստանից հшրձակման․ Ալեքսանդր Ստուբ

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դուրղութին հիշում է Բլոկը»՝ հիշատակի միջոցառում Աթենքում. Լուսանկարներ

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էստոնիան սկսում է էլիտար ստորաբաժանումներ տեղակայել Ռուսաստանի հետ սահմանին՝ նախապատրաստվելով «ակտիվ պաշտպանության»

05/10/2026 infomitk@gmail.com