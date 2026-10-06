06/10/2026

EU – Armenia

Գերմանիայի հետախուզության նախկին ղեկավարը ձերբակալվել է պետական ​​դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով

infomitk@gmail.com 06/10/2026 1 min read

Այս մեղադրանքները լուրջ հարված են Բեռլինի արտաքին հետախուզության գործակալության հեղինակությանը։

ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի դաշնային դատախազության տվյալներով՝ երեքշաբթի վաղ առավոտյան ձերբակալվել է Գերմանիայի արտաքին հետախուզության գործակալության նախկին ղեկավարը՝ լրտեսության և պետական ​​դավաճանության փորձի կասկածանքով հարուցված հետաքննության շրջանակներում։

Ըստ դաշնային դատախազության հայտարարության՝ մի տեղեկատու արտաքին հետախուզության գործակալության (BND) նախկին ղեկավար Աուգուստ Հաննինգին է փոխանցել շուրջ երկու հազար փաստաթուղթ, որոնցից շատերը գաղտնի են եղել։ Դատախազության տվյալներով՝ դեպքերից մեկում Հաննինգն օգտագործել է Մանֆրեդ Դ. անունով ներկայացող տեղեկատուի տրամադրած գաղտնի տեղեկատվությունը՝ օտարերկրյա հետախուզական ծառայության աշխատակցի համար վերլուծություն պատրաստելու նպատակով։

«Մեղադրյալ Հաննինգը լրջորեն կասկածվում է պետական ​​դավաճանություն հանդիսացող լրտեսության մեջ», – ասվում է դատախազության հայտարարության մեջ։

Այս մեղադրանքները լուրջ հարված կհասցնեն Գերմանիայի արտաքին հետախուզության գործակալության հեղինակությանը, որը Հաննինգը ղեկավարել է 1998-ից 2005 թվականներին։

BND-ն նախկինում ևս բախվել է օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների կողմից ներթափանցման խնդրին, ինչի պատճառով արևմտյան հետախուզական գործակալությունները երբեմն խուսափել են գաղտնի տեղեկատվություն փոխանակել դրա հետ։ 2022 թվականին իշխանությունները ձերբակալել էին BND-ի բաժնի նախկին ղեկավար Կարստեն Լ.-ին՝ Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն կատարելու կասկածանքով. նա հերքում է մեղադրանքները դատական ​​գործընթացում, որը դեռ շարունակվում է։

Սակայն այս մեղադրանքները հնչում են BND-ի համար հատկապես զգայուն պահին, երբ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կառավարությունը նախաձեռնել է գործակալությանը նոր լայն լիազորություններ տալ՝ Մոսկվային հակազդելու նպատակով՝ թույլ տալով իրականացնել դիվերսիոն գործողություններ, հարձակողական կիբերգործողություններ և ավելի ագրեսիվ կերպով զբաղվել լրտեսությամբ։

Bundestag Hearing

Բաց մի թողեք

1 min read

Արդյոք ֆրանսիացի սոցիալիստները կթագադրեն առանց գահի թագավորին

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնը կրկնապատկում է ուսանողական բողոքի ցույցերը՝ չնայած բռնի բախումներին

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն դիտարկում է ռուս դիվանագետների նկատմամբ ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառելու հարցը՝ հիբրիդային սպառնալիքների աճին զուգընթաց

06/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ն հաստատեց Եկեղեցու հարցով քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեժ բանավեճեր ընդդիմադիրների ու Ռուբեն Ռուբինյանի միջև

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քֆուր, քյաֆար, ծաղր. մարդ եմ` կարող եմ սխալ միտք էլ ձևակերպել

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի վարչապետը երկու նավի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը որակել է ծովային իրավունքի «կոպիտ» խախտում

06/10/2026 infomitk@gmail.com