Գերմանիայի հետախուզության նախկին ղեկավարը ձերբակալվել է պետական ​​դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով

Այս մեղադրանքները լուրջ հարված են Բեռլինի արտաքին հետախուզության գործակալության հեղինակությանը։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի դաշնային դատախազության տվյալներով՝ երեքշաբթի վաղ առավոտյան ձերբակալվել է Գերմանիայի արտաքին հետախուզության գործակալության նախկին ղեկավարը՝ լրտեսության և պետական դավաճանության փորձի կասկածանքով հարուցված հետաքննության շրջանակներում։
Ըստ դաշնային դատախազության հայտարարության՝ մի տեղեկատու արտաքին հետախուզության գործակալության (BND) նախկին ղեկավար Աուգուստ Հաննինգին է փոխանցել շուրջ երկու հազար փաստաթուղթ, որոնցից շատերը գաղտնի են եղել։ Դատախազության տվյալներով՝ դեպքերից մեկում Հաննինգն օգտագործել է Մանֆրեդ Դ. անունով ներկայացող տեղեկատուի տրամադրած գաղտնի տեղեկատվությունը՝ օտարերկրյա հետախուզական ծառայության աշխատակցի համար վերլուծություն պատրաստելու նպատակով։
«Մեղադրյալ Հաննինգը լրջորեն կասկածվում է պետական դավաճանություն հանդիսացող լրտեսության մեջ», – ասվում է դատախազության հայտարարության մեջ։
Այս մեղադրանքները լուրջ հարված կհասցնեն Գերմանիայի արտաքին հետախուզության գործակալության հեղինակությանը, որը Հաննինգը ղեկավարել է 1998-ից 2005 թվականներին։
BND-ն նախկինում ևս բախվել է օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների կողմից ներթափանցման խնդրին, ինչի պատճառով արևմտյան հետախուզական գործակալությունները երբեմն խուսափել են գաղտնի տեղեկատվություն փոխանակել դրա հետ։ 2022 թվականին իշխանությունները ձերբակալել էին BND-ի բաժնի նախկին ղեկավար Կարստեն Լ.-ին՝ Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն կատարելու կասկածանքով. նա հերքում է մեղադրանքները դատական գործընթացում, որը դեռ շարունակվում է։
Սակայն այս մեղադրանքները հնչում են BND-ի համար հատկապես զգայուն պահին, երբ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կառավարությունը նախաձեռնել է գործակալությանը նոր լայն լիազորություններ տալ՝ Մոսկվային հակազդելու նպատակով՝ թույլ տալով իրականացնել դիվերսիոն գործողություններ, հարձակողական կիբերգործողություններ և ավելի ագրեսիվ կերպով զբաղվել լրտեսությամբ։
Բաց մի թողեք
Արդյոք ֆրանսիացի սոցիալիստները կթագադրեն առանց գահի թագավորին
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնը կրկնապատկում է ուսանողական բողոքի ցույցերը՝ չնայած բռնի բախումներին
ԵՄ-ն դիտարկում է ռուս դիվանագետների նկատմամբ ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառելու հարցը՝ հիբրիդային սպառնալիքների աճին զուգընթաց