Իսպանիայի ընտրությունները սպառնում են պայթեցնել Բրյուսելի քաղաքական հավասարակշռությունը

Սոցիալիստները զգուշացնում են, որ Սանչեսի պարտությունը կօտարացնի իրենց Խորհրդում և կլարի Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետևում կանգնած կոալիցիան։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Պեդրո Սանչեսի պարտությունը Իսպանիայի արտահերթ ընտրություններում կարող է անկայունացնել ԵՄ-ն՝ Բրյուսելում սոցիալիստներին և դեմոկրատներին հետ մղելով և նրանց մղելով ավելի բախման դիրքորոշման։
Սանչեսը, որը ներկայումս ղեկավարում է ԵՄ մեծ երկիր, սոցիալիստների հետ կապված միակ առաջնորդն է, որը ներկայումս ղեկավարում է ԵՄ խոշոր երկիր, ապահովել է կենտրոնամետ ձախակողմյան հակակշիռ Խորհրդում կայացված որոշումներին, որոնք հիմնականում գերակշռում են կենտրոնամետ աջակողմյանները։ Իսպանիայի օրենսդիրները կազմում են Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության ամենամեծ ազգային պատվիրակությունը Եվրախորհրդարանում, և երբ Սանչեսը համաձայնության է գալիս Խորհրդի հետ, իսպանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորները սովորաբար կարող են նրա դիրքորոշումը ներկայացնել խմբի միջոցով, նույնիսկ ներքին ընդդիմության պայմաններում։
Մադրիդում կառավարության փոփոխությունը կխաթարի այդ պայմանավորվածությունը, ասել են Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության ավագ օրենսդիրները։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ երկիրը կքվեարկի կենտրոնամետ աջակողմյան Ժողովրդական կուսակցության գլխավորած վարչակազմի օգտին, որը, հավանաբար, կհամագործակցի ծայրահեղ աջ Vox կուսակցության հետ։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը քննադատում է ԵՄ բյուջեի հարցում «զուսպ» տրամադրված երկրներին
Միջանկյալ փուլ. սոցիալիստները սպառնում են «արմատական» քայլի դիմել՝ սին ընդդիմանալով ֆոն դեր Լեյենին
Եվրոպան ցանկանում է ավելացնել պահեստազորայինների թիվը, սակայն Եվրահանձնաժողովի աշխատակիցները բախվում են կադրային քաղաքականության հետ կապված խոչընդոտների