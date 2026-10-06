06/10/2026

EU – Armenia

Իսպանիայի ընտրությունները սպառնում են պայթեցնել Բրյուսելի քաղաքական հավասարակշռությունը

infomitk@gmail.com 06/10/2026 1 min read

Սոցիալիստները զգուշացնում են, որ Սանչեսի պարտությունը կօտարացնի իրենց Խորհրդում և կլարի Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետևում կանգնած կոալիցիան։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Պեդրո Սանչեսի պարտությունը Իսպանիայի արտահերթ ընտրություններում կարող է անկայունացնել ԵՄ-ն՝ Բրյուսելում սոցիալիստներին և դեմոկրատներին հետ մղելով և նրանց մղելով ավելի բախման դիրքորոշման։

Սանչեսը, որը ներկայումս ղեկավարում է ԵՄ մեծ երկիր, սոցիալիստների հետ կապված միակ առաջնորդն է, որը ներկայումս ղեկավարում է ԵՄ խոշոր երկիր, ապահովել է կենտրոնամետ ձախակողմյան հակակշիռ Խորհրդում կայացված որոշումներին, որոնք հիմնականում գերակշռում են կենտրոնամետ աջակողմյանները։ Իսպանիայի օրենսդիրները կազմում են Սոցիալիստական ​​և Դեմոկրատական ​​կուսակցության ամենամեծ ազգային պատվիրակությունը Եվրախորհրդարանում, և երբ Սանչեսը համաձայնության է գալիս Խորհրդի հետ, իսպանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորները սովորաբար կարող են նրա դիրքորոշումը ներկայացնել խմբի միջոցով, նույնիսկ ներքին ընդդիմության պայմաններում։

Մադրիդում կառավարության փոփոխությունը կխաթարի այդ պայմանավորվածությունը, ասել են Սոցիալիստական ​​և Դեմոկրատական ​​կուսակցության ավագ օրենսդիրները։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ երկիրը կքվեարկի կենտրոնամետ աջակողմյան Ժողովրդական կուսակցության գլխավորած վարչակազմի օգտին, որը, հավանաբար, կհամագործակցի ծայրահեղ աջ Vox կուսակցության հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը քննադատում է ԵՄ բյուջեի հարցում «զուսպ» տրամադրված երկրներին

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջանկյալ փուլ. սոցիալիստները սպառնում են «արմատական» քայլի դիմել՝ սին ընդդիմանալով ֆոն դեր Լեյենին

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան ցանկանում է ավելացնել պահեստազորայինների թիվը, սակայն Եվրահանձնաժողովի աշխատակիցները բախվում են կադրային քաղաքականության հետ կապված խոչընդոտների

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ն հաստատեց Եկեղեցու հարցով քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեժ բանավեճեր ընդդիմադիրների ու Ռուբեն Ռուբինյանի միջև

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քֆուր, քյաֆար, ծաղր. մարդ եմ` կարող եմ սխալ միտք էլ ձևակերպել

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի վարչապետը երկու նավի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը որակել է ծովային իրավունքի «կոպիտ» խախտում

06/10/2026 infomitk@gmail.com