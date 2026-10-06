Լը Պենը խոստանում է կրճատել Ֆրանսիայի զուտ վճարումները ԵՄ բյուջեին

Նախագահ ընտրվելու դեպքում Լը Պենը կտրուկ կկրճատի ԵՄ-ին ուղղվող տարեկան վճարումները՝ հասցնելով դրանք 2005 թվականի մակարդակին
Մարին Լը Պենը մտադիր է Ֆրանսիայի տարեկան զուտ վճարումը ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեին կրճատել մինչև 5 միլիարդ եվրո՝ այս առաջարկը դարձնելով նախագահական ընտրություններում իր քաղաքական օրակարգի առանցքային մասը։
Մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա հայտարարեց, որ ընտրվելու դեպքում կօգտագործի Եվրոպական բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (MFF) վերաբանակցման գործընթացը՝ ԵՄ-ին Ֆրանսիայի կատարած վճարումները վերագնահատելու նպատակով։
«Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունից նախագահի թեկնածուն նաև խոստացավ «զգալի խնայողություններ» իրականացնել այն ծրագրերի հաշվին, որոնք Ֆրանսիան «այլևս չի ցանկանա ֆինանսավորել»։
Քննադատելով «մալթուսյան տիպի եվրոպական բյուրոկրատիային, որը ձգտում է ամբողջ մայրցամաքը տանել դեպի ինքնասպանություն»՝ նա փորձեց իր մոտեցումը ներկայացնել որպես կառուցողական, այլ ոչ թե հակաեվրոպական։
Նա առաջարկեց համապատասխանեցնել ծխախոտի և ալկոհոլի հարկերը ԵՄ-ում և դրանից ստացված եկամուտների մեծ մասը փոխանցել Բրյուսելին՝ որպես ԵՄ ֆինանսավորման նոր աղբյուր։ Նա նաև առաջարկեց ԵՄ-ին ուղղվող ազգային վճարումների մի մասը հաշվարկել՝ հիմնվելով տնտեսությունների ածխածնային ինտենսիվության վրա՝ զուգահեռաբար իրականացնելով կլիմայական առանձին ծրագիր, որի նպատակն է մինչև 2050 թվականը հասնել ածխածնային չեզոքության։
Լը Պենը ձգտում է ամրապնդել իր տնտեսական վստահելիությունը (որը երկար ժամանակ կասկածի տակ էր դրվում Ֆրանսիայում)՝ ներկայանալով որպես ֆինանսական կարգապահություն ապահովող այլընտրանք այն ժամանակահատվածում, երբ ներդրողները մտահոգված են Ֆրանսիայի աճող պետական պարտքով և բյուջեի դեֆիցիտով։ Այս նախաձեռնությունը հնչեցվում է նաև այն պահին, երբ խորհրդարանը սկսում է քննարկել կառավարության բյուջետային օրինագիծը։
Նրա կուսակցությունը ներկայացրեց այս միջոցառումները որպես մինչև 2030 թվականը 140 միլիարդ եվրոյի խնայողություն ապահովելու ավելի լայն ծրագրի մաս, որը ներառում է պ «Ինչո՞ւ պետք է Ֆրանսիան շարունակի կրել ԵՄ ամենամեծ զուտ ներդրումներից մեկը՝ առանց երբևէ վերանայելու պայմանները», – ասաց Բարդելան՝ մատնանշելով Գերմանիային, Նիդեռլանդներին, Շվեդիային, Ավստրիային և Դանիային տրամադրված ուղղիչ մեխանիզմները կամ զեղչերը։
Լը Պենն ասել է, որ կրճատումը Ֆրանսիայի զուտ ներդրումը կվերադարձնի այն մակարդակին, որը ընդունել էր նախկին նախագահ Ժակ Շիրակը ԵՄ արևելյան ընդլայնումից հետո։
ԵՄ յոթամյա բյուջեն պահանջում է անդամ պետությունների միաձայն համաձայնություն, մինչդեռ նրա եկամուտների համակարգը կարգավորվում է ազգային խորհրդարաններում վավերացման պահանջող որոշումներով։ ԵՄ առաջնորդները շտապում են համաձայնեցնել 2028-2034 թվականների բյուջեն մինչև հաջորդ գարնանը Ֆրանսիայում կայանալիք քվեարկությունը։
Բաց մի թողեք
«Ես նույնքան անհանգստացած եմ, որքան Մարիո Դրագին», – ասում է ԵՄ ֆինանսների պաշտոնաթող ղեկավարը
Լիտվայի վարչապետը հայտարարել է, որ Վիլնյուսը պատրաստ է հոգալ ամերիկյան մշտական ռազմակայանի տեղակայման հետ կապված բոլոր ծախսերը. Լուսանկար
Շարունակում են վստահել Անգելա Մերկելին