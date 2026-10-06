Ֆոն դեր Լեյենը քննադատում է ԵՄ բյուջեի հարցում «զուսպ» տրամադրված երկրներին

Նրա հայտարարությունը հնչել է այն պահին, երբ Իռլանդիան պատրաստվում է ներկայացնել Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (MFF) վերաբերյալ փոխզիջումային առաջարկ
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը քննադատել է Գերմանիայի գլխավորությամբ իրականացվող ջանքերը՝ ուղղված ԵՄ-ի հաջորդ յոթնամյա բյուջեից հարյուրավոր միլիարդավոր եվրոների կրճատմանը. սա տեղի է ունենում Եվրոպայի առաջնորդների՝ 2 տրիլիոն եվրո արժողությամբ ծախսային ծրագրի շուրջ գագաթնաժողովի հավաքվելուց ընդամենը օրեր առաջ։
Երեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում ելույթ ունենալիս Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ էներգետիկայի ոլորտում առկա համաշխարհային ճգնաժամը «ևս մեկ հիշեցում» է այն մասին, որ ԵՄ-ի՝ 2027 թվականից հետո գործող բյուջեն (պաշտոնապես հայտնի որպես «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ» կամ MFF) «պետք է կարողանա դիմակայել Եվրոպայի առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներին»։
Նրա խոսքով՝ սա ենթադրում է ԵՄ ծախսերի ավելացում այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկ ենթակառուցվածքները, պաշտպանությունը, արհեստական բանականությունը, ընդլայնումը, ճգնաժամերին պատրաստվածությունը և անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը։
«Երբեմն լսում ենք, որ դա հնարավոր չէ», – ասել է ֆոն դեր Լայենը՝ հավելելով, որ Հանձնաժողովի՝ անցյալ տարվա հուլիսին ներկայացված 1,8 տրիլիոն եվրոյի չափով բյուջետային առաջարկը կազմում է ԵՄ համախառն ազգային եկամտի ընդամենը 1,26%-ը։
«Գիտակցում եմ, որ բոլոր սահմանափակումների միջև հավասարակշռություն պահպանելը հեշտ չէ։ Տեղյակ եմ նաև անդամ երկրներում բյուջետային բարդ իրավիճակի մասին։ Սակայն կցանկանայի զգուշացնել խոշոր կրճատումներից։ Դա կարող է լուրջ վնաս հասցնել այն կարևորագույն առաջնահերթություններին, որոնց շուրջ մենք բոլորս համաձայնության ենք եկել»։
Այս հայտարարությունները հնչել են այն բանից մեկ շաբաթ անց, երբ այսպես կոչված «զուսպ» (բյուջետային խնայողության կողմնակից) երկրները, այդ թվում՝ Գերմանիան, Նիդերլանդները և Շվեդիան, պահանջեցին կրճատել Իռլանդիան, որը ներկայումս ստանձնել է ԵՄ-ում նախագահությունը, շաբաթ օրը կներկայացնի բանակցային նոր փոխզիջումային փաստաթուղթ («nego-box»)՝ նախքան հոկտեմբերի 15-ին և 16-ին Բրյուսելում ԵՄ առաջնորդների հավաքվելը՝ Դուբլինի առաջարկը քննարկելու նպատակով։
ԵՄ մայրաքաղաքները շտապում են մինչև տարեվերջ համաձայնության գալ՝ հաշվի առնելով ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունները, որոնք կարող են տապալել բանակցությունները։
Գերմանացի Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ով ներկայացնում է նույն կենտրոնամետ-աջ «Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն» կուսակցությունը, ինչ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, նույնպես ընդգծեց այսպես կոչված «սեփական նոր ռեսուրսների»՝ այսինքն՝ համաեվրոպական հարկերի անհրաժեշտությունը՝ ԵՄ-ի հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակը (MFF) լրացնելու համար։
«Եթե ցանկանում ենք պահպանել մեր առաջնահերթություններն ու Եվրոպայի հարցում ունեցած հավակնությունների մակարդակը, պետք է լուրջ աշխատանք կատարենք եկամուտների մասով», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի ընտրությունները սպառնում են պայթեցնել Բրյուսելի քաղաքական հավասարակշռությունը
Միջանկյալ փուլ. սոցիալիստները սպառնում են «արմատական» քայլի դիմել՝ սին ընդդիմանալով ֆոն դեր Լեյենին
Եվրոպան ցանկանում է ավելացնել պահեստազորայինների թիվը, սակայն Եվրահանձնաժողովի աշխատակիցները բախվում են կադրային քաղաքականության հետ կապված խոչընդոտների