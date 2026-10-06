Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնը կրկնապատկում է ուսանողական բողոքի ցույցերը՝ չնայած բռնի բախումներին

Նախագահի թեկնածուն կոչ է անում իր կողմնակիցներին միանալ երեքշաբթի օրվա ցույցերին, չնայած նրան մեղադրում են անկարգություններ հրահրելու մեջ։
ՓԱՐԻԶ — Ծայրահեղ ձախակողմյան նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը կոչ է արել իր կողմնակիցներին երեքշաբթի օրը միանալ համազգային բողոքի ցույցերին՝ ի պաշտպանություն ավագ դպրոցները շրջափակող ուսանողների, չնայած բռնություն հրահրելու մեղադրանքներին։
«Մեր երկիրը ականատես է լինում ավագ դպրոցների և քոլեջների ուսանողների ամենահզոր շարժմանը, որը տեսել է 1968 թվականի մայիսից ի վեր», – ասաց Մելանշոնը՝ անդրադառնալով գրեթե 60 տարի առաջ տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերին, որոնք հիմնարար կերպով վերափոխեցին ֆրանսիական հասարակությունը։
Երկուշաբթի օրը հրապարակված գրեթե 20 րոպեանոց տեսանյութում Մելանշոնը հերքեց կառավարության և աջակողմյան քաղաքական գործիչների մեղադրանքները, թե ինքը հրահրում է անկարգություններ՝ կոչ անելով ավելի շատ մարդկանց դուրս գալ ի պաշտպանություն ուսանողների։ Կրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրեյը կիրակի օրը հայտարարեց, որ անցյալ շաբաթ 24 բողոքի ցույցերի ժամանակ տեղի են ունեցել վանդալիզմի կամ հրկիզման դեպքեր։
Շրջափակումներ են տեղի ունեցել 400-ից 500 ավագ դպրոցներում, հավելել է Ժեֆրեն, ինչը կազմում է Ֆրանսիայի դպրոցների ընդհանուր թվի մոտ 10%-ը։
Բողոքի ակցիաները սկսվել են անցյալ ամիս, երբ աշակերտներն ու ուսուցիչները շրջափակել են դպրոցները՝ պահանջելով ավելի մեծ ֆինանսավորում և աշխատանքային ավելի լավ պայմաններ։ Դրանից հետո դրանք վերածվել են համազգային շարժման և քաղաքական խնդրի՝ զուգահեռաբար թեժանալով հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին։
«Կրթության ոլորտում, ինչպես և հանրային ծառայությունների մյուս բոլոր ոլորտներում, խնայողությունների և բյուջետային կրճատումների քաղաքականությունը հանգեցրել է համակարգի գրեթե փլուզմանը», — ասել է Մելանշոնը։
Մելանշոնի ընդդիմախոսները, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի պատմականորեն ցածր վարկանիշ ունեցող կառավարությունը, նրան մեղադրում են բուռն հռետորաբանություն օգտագործելու մեջ՝ նպատակ ունենալով սրել քաղաքական լարված մթնոլորտը և հրահրել բռնություն։
Վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի գրասենյակը հայտնել է, որ կառավարությունը և հետախուզական ծառայությունները կիսում են այն տեսակետը, թե «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (France Insoumise) շարժումն ու դրա գաղափարական դաշնակիցները նպաստել են աշակերտական բողոքի ակցիաների հրահրմանը։
75-ամյա քաղաքական գործիչը հերքել է բռնությանը քաջալերելու մեղադրանքը (իր տեսաուղերձում նա այդ պնդումն անվանել է «աբսուրդային» և ոստիկանությանը մեղադրել բողոքի ակցիաները դաժանորեն ցրելու համար), սակայն նա չի հրաժարվում հռետորական պայքարից։ Հանգստյան օրերին հրապարակված բլոգային գրառման մեջ Մելանշոնը հստակեցրել է, որ այս պահը համարում է քաղաքական օրակարգը իր ձեռքը վերցնելու հնարավորություն՝ ինչպես դա արել էր անցյալ ամիս Ֆրանսիայի պետական պարտքի հարցում, ինչպես նաև՝ ամրապնդելու երիտասարդ ընտրողների շրջանում արդեն իսկ ունեցած իր զգալի առավելությունը։
«Կառավարությունն անմիջապես «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (France Insoumise) շարժումը ներկայացրեց որպես մարմնավորված չարիք։ Դա սխալ էր նրանց կողմից», — գրել է նա։ — «Դա մեզ համար ապահովեց ժողովրդականության զգալի աճ ավագ դպրոցներում, որտեղ մենք արդեն իսկ լավ ընդունելության էինք արժանանում»։
Անցյալ ամիս սկսված անկարգություններից առաջ բացառիկ կարգով տրամադրված Cluster17-ի հարցումը ցույց էր տվել, որ 35 տարեկանից ցածր հարցվածների 47%-ը մտադիր է քվեարկել Մելանշոնի օգտին։
Հարցումների տվյալներն ամփոփող համակարգը ներկայումս ցույց է տալիս, որ նա չնչին առավելություն ունի կենտրոնամետ թեկնածուների նկատմամբ՝ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցնելու պայքարում, որտեղ, ամենայն հավանականությամբ, կմրցի ծայրահեղ աջերի առաջատար Մարին Լը Պենի հետ։
Երեքշաբթի օրը տեղի ունեցող ցույցերը կարող են կարևոր փորձաքար դառնալ՝ պարզելու, թե որքանով Մելանշոնին կհաջողվի իր օգտին ծառայեցնել դժգոհության այս աշնանային ալիքը։
«[Մի շարք կազմակերպություններ] սատարել են ավագ դպրոցի աշակերտներին և նրանց միությանը։ Սա բացարձակապես աննախադեպ երևույթ է։ Եվ սա, անկասկած, վկայում է սպասվող զանգվածային բողոքի ակցիայի մասին, որը ճանապարհ կհարթի հետագա նմանատիպ գործողությունների համար», — ասել է պատգամավոր և Մելանշոնի բարձրաստիճան համախոհ Պոլ Վանյեն։
Այնուամենայնիվ, Մելանշոնը շարունակում է մնալ հակասական ընկալում ունեցող գործիչ։ բացառիկ կարգով տրամադրված Cluster17-ի հարցման համաձայն՝ ընտրողների 73%-ը նշել է, որ իրենց՝ նրա օգտին քվեարկելու հավանականությունը շատ փոքր է կամ ընդհանրապես գոյություն չունի (համեմատության համար՝ Լը Պենի դեպքում այդ ցուցանիշը կազմում է 62%)։
Առայժմ նրա նպատակն է համախմբել իր կողմնակիցներին և դուրս գալ ընտրությունների երկրորդ փուլ, ինչի համար առանցքային նշանակություն ունեն երիտասարդ ընտրողները, սակայն այրվող դպրոցների և ոստիկանության ու ցուցարարների միջև բախումների տեսարանները սպառնում են վնասել նրա վարկանիշը լայն հանրության շրջանում։ Անցյալ շաբաթ անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ հարցվածների մեծ մասը ցույցերը համարում է արդարացված, սակայն համաձայն չէ «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (France Unbowed) շարժման որդեգրած ռազմավարության հետ։
Բաց մի թողեք
Արդյոք ֆրանսիացի սոցիալիստները կթագադրեն առանց գահի թագավորին
Գերմանիայի հետախուզության նախկին ղեկավարը ձերբակալվել է պետական դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով
ԵՄ-ն դիտարկում է ռուս դիվանագետների նկատմամբ ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառելու հարցը՝ հիբրիդային սպառնալիքների աճին զուգընթաց