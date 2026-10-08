Դաժան որոշում՝ ընդդեմ Վրաստանի․ ղեկավարներին էլ անձամբ չեն «ներել»

Հոկտեմբերի 8-ի լիագումար նիստում Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որով դատապարտում է իշխող «Վրացական երազանք» կուսակցության կողմից երկրում ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը արգելելու փորձերը։
Բանաձևին աջակցել է 445 անդամ, դեմ՝ 37, իսկ ձեռնպահ՝ 97։
Բանաձևը դատապարտում է ընդդիմադիր միավորումների արգելման փորձերը և պահանջում է հետ վերցնել դրանց դեմ ներկայացված սահմանադրական հայցերը։
Ավելին, Եվրախորհրդարանը կոչ է արել ԵՄ-ին և անդամ պետություններին պատժամիջոցներ կիրառել Բիձինա Իվանիշվիլիի, Իրակլի Կոբախիձեի, Շալվա Պապուաշվիլիի և Կախա Կալաձեի նկատմամբ։
Բաց մի թողեք
Խոշոր ռազմական գործարք՝ ԱՄՆ-ի և Հունաստանի միջև
Իրանը պատրաստ է ամեն ինչ առաջարկել հանուն հակամարտության դադարեցման․ Թրամփը լավատես է
Նոր սարսափելի պատերազմին Պակիստանն էլ միացավ, իսկ Թուրքիա՞ն