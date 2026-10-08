08/10/2026

EU – Armenia

Դաժան որոշում՝ ընդդեմ Վրաստանի․ ղեկավարներին էլ անձամբ չեն «ներել»

infomitk@gmail.com 08/10/2026 1 min read

Հոկտեմբերի 8-ի լիագումար նիստում Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որով դատապարտում է իշխող «Վրացական երազանք» կուսակցության կողմից երկրում ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը արգելելու փորձերը։

Բանաձևին աջակցել է 445 անդամ, դեմ՝ 37, իսկ ձեռնպահ՝ 97։

Բանաձևը դատապարտում է ընդդիմադիր միավորումների արգելման փորձերը և պահանջում է հետ վերցնել դրանց դեմ ներկայացված սահմանադրական հայցերը։

Ավելին, Եվրախորհրդարանը կոչ է արել ԵՄ-ին և անդամ պետություններին պատժամիջոցներ կիրառել Բիձինա Իվանիշվիլիի, Իրակլի Կոբախիձեի, Շալվա Պապուաշվիլիի և Կախա Կալաձեի նկատմամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր ռազմական գործարք՝ ԱՄՆ-ի և Հունաստանի միջև

08/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը պատրաստ է ամեն ինչ առաջարկել հանուն հակամարտության դադարեցման․ Թրամփը լավատես է

08/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր սարսափելի պատերազմին Պակիստանն էլ միացավ, իսկ Թուրքիա՞ն

08/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարոնյան թատրոնում կայացավ «Նկարում ենք Լա Լա Լենդ» մյուզիքլի առաջնախաղը. Լուսանկարներ

08/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բարի, ընկերասեր, կենսուրախ, կյանքի մարդ էր Էրիկս». Էրիկ Սայադյանն անմահացել է հոկտեմբերի 15-ին՝ Մերձարաքսյան հովտի Արաքսավան տեղանքի թեժ մարտերի ժամանակ. Լուսանկարներ

08/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ռազմական գործարք՝ ԱՄՆ-ի և Հունաստանի միջև

08/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գորիսում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև տեխնիկական հանդիպում

08/10/2026 infomitk@gmail.com