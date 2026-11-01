01/11/2026

EU – Armenia

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

infomitk@gmail.com 01/11/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Էդ Միլիբենդը հայտնել է, որ լիագումար նիստի ժամանակ Լավրովին ասել է՝ «նա պետք է քաջություն ունենա Պուտինին ասելու, որ Ռուսաստանը չի հաղթելու այս պատերազմում»։

Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին մեղադրել է «շատ ստեր» հնչեցնելու մեջ։ Ըստ նրա՝ ուրբաթ օրը Ատլանտայում G20-ի նախարարների հետ բանակցությունների ընթացքում Լավրովը նման կերպ է արտահայտվել մի շարք թեմաների, այդ թվում՝ Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ։

«Մենք խոսում էինք խոշոր աշխարհաքաղաքական ճգնաժամի, այդ թվում՝ Ուկրաինայի մասին, և կարողացանք ուղղակիորեն այս հարցը բարձրացնել Սերգեյ Լավրովի առջև», – ասել է նա AFP լրատվական գործակալությանը։

«Իհարկե, նա հնչեցրեց բազմաթիվ ստեր, բազմաթիվ կեղծ պատումներ», որոնց եվրոպացիները հակադարձեցին, – հավելել է Կալլասը։

Դիվանագիտական ​​աղբյուրի փոխանցմամբ՝ եվրոպացի պաշտոնյաները նաև օգտվել են առիթից՝ Մոսկվայի վրա լրացուցիչ ճնշում գործադրելու և Սև ծովում հրադադարի հասնելու նպատակով, ինչին ի պատասխան՝ Լավրովը կոշտ դիրքորոշում է դրսևորել։

Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Էդ Միլիբենդը նույնպես հայտնել է, որ լիագումար նիստի ժամանակ Լավրովին ասել է՝ «նա պետք է քաջություն ունենա Պուտինին ասելու, որ Ռուսաստանը չի հաղթելու այս պատերազմում»։

Հաղորդվում է նաև, որ բրիտանացի նախարարը Լավրովի ուշադրությունը հրավիրել է Դնիպրոյի երկաթուղային ենթակառուցվածքի վրա վերջերս իրականացված հարձակման վրա, որի հետևանքով 15 մարդ է զոհվել։ Նա ընդգծել է, որ այս հակամարտությունում Մոսկվան հանդես է գալիս որպես «ագրեսոր»։ Հակամարտությունը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարին՝ ռուսական ուժերի կողմից լայնամասշտաբ ներխուժմամբ։

Ուրբաթ օրը ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը կանաչ լույս է տվել Ուկրաինայի համար 2.1 միլիարդ դոլար արժողությամբ Patriot PAC-3 500 խափանող հրթիռների փաթեթին։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակել է խնդրել ԱՄՆ-ին և եվրոպացի դաշնակիցներին իր ուժերի համար ավելի շատ խափանող հրթիռներ մատակարարել, քանի որ Ուկրաինան շարունակում է դիմակայել ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին։

Եվ չնայած նա ողջունեց նոր փաթեթը և շնորհակալություն հայտնեց ԱՄՆ-ին իր «ամուր որոշման» համար, նա զգուշացրեց, որ մատակարարումը կարող է տարիներ տևել։

«Հինգ հարյուր PAC-3 խափանող հրթիռը զգալի թիվ է, և շատ շուտով՝ այս ձմռանը, դրանք կարող են դառնալ բարձր արդյունավետ պաշտպանական փաթեթ», – գրել է Զելենսկին X-ում գրառման մեջ։

«Այնուամենայնիվ, պայման է դրվել, որ մատակարարումները կարող են սկսվել ՄԻԱՅՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԱՐԻ ՀԵՏՈ», – հավելել է նա։ «Մենք խնդրում ենք մեր ամերիկացի գործընկերներին գտնել լուծում այն ​​ժամանակների համար, երբ կա իրական վտանգ և PAC-3 խափանող հրթիռներ օգտագործելու իրական անհրաժեշտություն»։

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հանդիպել է Լավրովի հետ Ատլանտայում G20-ի շրջանակներում։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Տուսկը հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»․ Գորալա

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկիի գրասենյակը խոստովանել է Ուկրաինայի կախվածությունը ԱՄՆ հետախուզությունից

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին վարչապետի դեմ քրեական հետապնդում կհարուցվի

01/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Շատ ստեր». Կայա Կալլասը քննադատում է ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովին G20-ի հանդիպումներից հետո

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր

01/11/2026 infomitk@gmail.com