Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Էդ Միլիբենդը հայտնել է, որ լիագումար նիստի ժամանակ Լավրովին ասել է՝ «նա պետք է քաջություն ունենա Պուտինին ասելու, որ Ռուսաստանը չի հաղթելու այս պատերազմում»։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովին մեղադրել է «շատ ստեր» հնչեցնելու մեջ։ Ըստ նրա՝ ուրբաթ օրը Ատլանտայում G20-ի նախարարների հետ բանակցությունների ընթացքում Լավրովը նման կերպ է արտահայտվել մի շարք թեմաների, այդ թվում՝ Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ։
«Մենք խոսում էինք խոշոր աշխարհաքաղաքական ճգնաժամի, այդ թվում՝ Ուկրաինայի մասին, և կարողացանք ուղղակիորեն այս հարցը բարձրացնել Սերգեյ Լավրովի առջև», – ասել է նա AFP լրատվական գործակալությանը։
«Իհարկե, նա հնչեցրեց բազմաթիվ ստեր, բազմաթիվ կեղծ պատումներ», որոնց եվրոպացիները հակադարձեցին, – հավելել է Կալլասը։
Դիվանագիտական աղբյուրի փոխանցմամբ՝ եվրոպացի պաշտոնյաները նաև օգտվել են առիթից՝ Մոսկվայի վրա լրացուցիչ ճնշում գործադրելու և Սև ծովում հրադադարի հասնելու նպատակով, ինչին ի պատասխան՝ Լավրովը կոշտ դիրքորոշում է դրսևորել։
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Էդ Միլիբենդը նույնպես հայտնել է, որ լիագումար նիստի ժամանակ Լավրովին ասել է՝ «նա պետք է քաջություն ունենա Պուտինին ասելու, որ Ռուսաստանը չի հաղթելու այս պատերազմում»։
Հաղորդվում է նաև, որ բրիտանացի նախարարը Լավրովի ուշադրությունը հրավիրել է Դնիպրոյի երկաթուղային ենթակառուցվածքի վրա վերջերս իրականացված հարձակման վրա, որի հետևանքով 15 մարդ է զոհվել։ Նա ընդգծել է, որ այս հակամարտությունում Մոսկվան հանդես է գալիս որպես «ագրեսոր»։ Հակամարտությունը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարին՝ ռուսական ուժերի կողմից լայնամասշտաբ ներխուժմամբ։
Ուրբաթ օրը ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը կանաչ լույս է տվել Ուկրաինայի համար 2.1 միլիարդ դոլար արժողությամբ Patriot PAC-3 500 խափանող հրթիռների փաթեթին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակել է խնդրել ԱՄՆ-ին և եվրոպացի դաշնակիցներին իր ուժերի համար ավելի շատ խափանող հրթիռներ մատակարարել, քանի որ Ուկրաինան շարունակում է դիմակայել ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին։
Եվ չնայած նա ողջունեց նոր փաթեթը և շնորհակալություն հայտնեց ԱՄՆ-ին իր «ամուր որոշման» համար, նա զգուշացրեց, որ մատակարարումը կարող է տարիներ տևել։
«Հինգ հարյուր PAC-3 խափանող հրթիռը զգալի թիվ է, և շատ շուտով՝ այս ձմռանը, դրանք կարող են դառնալ բարձր արդյունավետ պաշտպանական փաթեթ», – գրել է Զելենսկին X-ում գրառման մեջ։
«Այնուամենայնիվ, պայման է դրվել, որ մատակարարումները կարող են սկսվել ՄԻԱՅՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԱՐԻ ՀԵՏՈ», – հավելել է նա։ «Մենք խնդրում ենք մեր ամերիկացի գործընկերներին գտնել լուծում այն ժամանակների համար, երբ կա իրական վտանգ և PAC-3 խափանող հրթիռներ օգտագործելու իրական անհրաժեշտություն»։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հանդիպել է Լավրովի հետ Ատլանտայում G20-ի շրջանակներում։
Բաց մի թողեք
«Տուսկը հարձակում է սկսել Սահմանադրական դատարանի վրա»․ Գորալա
Զելենսկիի գրասենյակը խոստովանել է Ուկրաինայի կախվածությունը ԱՄՆ հետախուզությունից
Նախկին վարչապետի դեմ քրեական հետապնդում կհարուցվի