ԱՄՆ քաղաքականությունը «հսկայական հնարավորություն» է ստեղծում Եվրոպայի համար

Նորարար mRNA տեխնոլոգիան այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ Եվրոպան կարող է առաջատար լինել։
ԱՄՆ-ում հետազոտությունների կրճատումները և պատվաստանյութերի նկատմամբ սկեպտիցիզմը Եվրոպային հնարավորություն են տվել հաստատվել որպես գիտության առաջատար՝ հատկապես իմունիզացիայի զարգացման ոլորտում։
Դա հատկապես ճիշտ է նորարարական տեխնոլոգիաների համար, ինչպիսին է mRNA-ն՝ գիտնականների վերջին պատվաստանյութի հայտնագործությունը, որն առաջին անգամ օգտագործվել է Covid-19-ի պատվաստանյութերում։
2025 թվականի հունվարին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Թրամփի վարչակազմը կրճատել է Առողջապահության ազգային ինստիտուտների ֆինանսավորումը, բազմիցս ակնարկել է պատվաստանյութերի և աուտիզմի միջև կապի մասին, չեղարկել mRNA պատվաստանյութերի հետազոտության համար նախատեսված հարյուր միլիոնավոր դոլարների ֆինանսավորումը և վերանայել պատվաստանյութերի փորձագետների կոմիտեն։
Սա թույլ տվեց Եվրոպային ներգրավել հետազոտողներին և պատվաստանյութերի մշակողներին և պաշտպանել իր դեղերի կարգավորող մարմնի կայուն գիտական դիրքորոշումները։
«Ես տեսնում եմ հսկայական հնարավորություն [Եվրոպական դեղերի գործակալության] համար՝ դառնալու երկրների համար ավելի կարևոր հղում», – ասել է Լոնդոնի հիգիենայի և արևադարձային բժշկության դպրոցի մարդաբանության, ռիսկի և որոշումների գիտության պրոֆեսոր և պատվաստանյութերի վստահության նախագծի հիմնադիր տնօրեն Հեյդի Լարսոնը։
«Նրանք աներևակայելի արժեքավոր ակտիվ են Եվրոպայի համար, և ներկայիս միջավայրում [նրանք] կարող են խաղալ ավելի կարևոր համաշխարհային դեր», – ասել է նա։
Եվրոպական դեղերի գործակալությունը՝ Եվրոպական Միության դեղերի կարգավորող մարմինը, վաղուց իրեն դրսեւորել է որպես գիտության վստահելի փարոս։
«Մենք կարող ենք փաստերի վրա հիմնված, չեզոք տեղեկատվություն տրամադրել» պատվաստանյութերի և դեղերի մշակողներին, չորեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է EMA-ի գործադիր տնօրեն Էմեր Քուքը՝ Ամստերդամում գտնվող իր գրասենյակում կայացած միջոցառման ժամանակ։ «Մենք ցանկանում ենք լինել այնտեղ… որպես վստահելի տեղեկատվության աղբյուր, որին դուք կարող եք վստահել»։
mRNA-ի հնարավորությունը
Նորարար mRNA տեխնոլոգիան այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ Եվրոպան կարող է առաջատար լինել։
Թրամփի վարչակազմը անցյալ տարի չեղարկել է mRNA հետազոտությունների և մշակման համար նախատեսված մոտ 500 միլիոն դոլարի դրամաշնորհներ և պայմանագրեր։
«Մենք վերանայեցինք գիտությունը, լսեցինք մասնագետներին և գործեցինք», – այդ ժամանակ ասել էր առողջապահության նախարար Ռոբերտ Ֆ. Քենեդի կրտսերը։ ԱՄՆ կենսաբժշկական առաջադեմ հետազոտությունների և զարգացման մարմինը դադարեցրել է mRNA պատվաստանյութերի մշակման 22 ներդրումներ, «քանի որ տվյալները ցույց են տալիս, որ այս պատվաստանյութերը չեն կարողանում արդյունավետորեն պաշտպանել վերին շնչառական վարակներից, ինչպիսիք են COVID-ը և գրիպը», – ասել է նա։ Ֆինանսավորումը կտեղափոխվի դեպի «ավելի անվտանգ, ավելի լայն պատվաստանյութերի հարթակներ, որոնք արդյունավետ են մնում նույնիսկ վիրուսների մուտացիայի ժամանակ», – հավելել է Քենեդին։
Սակայն հետազոտողների և մշակողների համար սա ազդանշան էր։
«[ԱՄՆ-ի կողմից] խթանվող որոշ քաղաքականություններ պարզապես հուսալի չեն», – ասաց Լարսոնը, որը նաև «Պատվաստանյութերի վստահության նախագծի» հիմնադիր տնօրենն է: «Հանրային որոշումները, ինչպիսին է mRNA-ի չֆինանսավորումը, ազդանշան են ուղարկում, որ նրանք չեն վստահում դրան», – ավելացրեց նա:
«Դուք այժմ ունեք վակուում, որը ստեղծել է ԱՄՆ-ն», – ասաց Vaccines Europe արդյունաբերական լոբբիի ղեկավար Սիբիլիա Քվիլիչին: «Եվրոպան, մասնավորապես EMA-ն, արդեն իսկ հայտնել է… որ նրանք ողջունում են Եվրոպայում տեղի ունեցող mRNA նորարարությունը»:
Որոշ մշակողներ արդեն ընտրում են Եվրոպան իրենց աշխատանքի համար:
«Մենք տեսնում ենք, որ մշակողները ավելի ու ավելի հաճախ են դիմում EMA-ին, մասնավորապես այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսին է mRNA տեխնոլոգիան, քանի որ նրանք վստահում են մեր գիտական մոտեցմանը և նորարարական տեխնոլոգիաների հետ գործ ունենալու մեր կարողությանը», – ասաց EMA-ի հանրային առողջության սպառնալիքների ղեկավար Մարկո Կավալերին: «EMA-ն դարձել է կարգավորող գիտության համար կարևոր հենակետ ամբողջ աշխարհում»:
ԵՄ-ն առաջին շուկան էր աշխարհում, որը այս տարի թույլատրեց Moderna-ի Covid-19-ի և գրիպի դեմ համակցված պատվաստանյութը: ԱՄՆ-ում Moderna-ն դժվարությունների բախվեց, երբ Սննդի և դեղերի վարչությունը (ՍՆՎ) խնդրեց ավելի շատ տվյալներ իր գրիպի պատվաստանյութի վերաբերյալ։
Շուկայի բացը
Սակայն գիտական հզորություն լինելը բավարար չէ։
«Ակնհայտ է, որ ԱՄՆ-ն մնում է հսկայական շուկա, և Եվրոպան պետք է շարունակի աշխատել նորարարությունները գրավելու համար», – ասաց Կավալերին։
Չնայած կենսատեխնոլոգիական նորարարությունները աջակցելու իր հանձնառությանը, Եվրոպան դեռևս պայքարում է մասնատված շուկայի, գնագոյացման և փոխհատուցման մարտահրավերների և անկայուն արտադրական հզորությունների դեմ։
Միայն այս տարի գերմանական կենսատեխնոլոգիական BioNTech-ը հայտարարեց, որ փակում է իր Covid-19 պատվաստանյութերի արտադրության կայանները Գերմանիայում՝ կրճատելով իր աշխատուժի մեկ հինգերորդը կամ մինչև 1800 աշխատատեղ, իսկ բրիտանական դեղագործական GSK ընկերությունը հայտարարեց, որ փակում է Գերմանիայում գտնվող պատվաստանյութերի գործարանը։
«mRNA-ն պատվաստանյութերի համար կարևոր տեխնոլոգիական հարթակ է, որը մենք պետք է ունենանք Եվրոպայում ցանկացած գնով արտադրելու կարողություն», – ասաց Renew-ի Եվրախորհրդարանի անդամ Սթայն Բոսսեն, ով պնդում է, որ mRNA-ի նման տեխնոլոգիական հարթակները կարողանան ստանալ ավելի շատ խթաններ «Կենսատեխնոլոգիական օրենքի» համաձայն։
Եվրոպան ունի «ուժեղ կարգավորող համակարգեր», – ասաց Քվիլիչիին, որտեղ EMA-ն և ազգային դեղամիջոցների մարմինները «հիանալի աշխատանք են կատարում ցանկացած տեխնոլոգիայի, ցանկացած արտադրանքի խիստ և ապացույցների վրա հիմնված վերանայում ապահովելու համար»։
Նա ասաց, որ ԵՄ նոր կենսատեխնոլոգիական օրենքը նույնպես ճանաչում է ոլորտի կարևորությունը, այդ թվում՝ պատվաստանյութերի մշակողների։
Սակայն ֆինանսավորումը մնում է Եվրոպայի «ամենաթույլ կետը», ասաց Քվիլիչին։ «Եթե Եվրոպան որոշի լուրջ ներդրումներ կատարել իր պատվաստումների նորարարության, արտադրության և հասանելիության մեջ, այն ունի եզակի հնարավորություն մրցակցային առավելություն ձեռք բերելու»։
Բաց մի թողեք
Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում
Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում
Ուկրաինական հակամարտությունը կկարգավորվի մոտ ապագայում