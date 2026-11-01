Պառակտված Բուլղարիան քվեարկում է նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլում

Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում ընտրությունների առաջին փուլն աչքի ընկավ մասնակցության ռեկորդային ցածր ցուցանիշով
Կիրակի օրը Բուլղարիայում մեկնարկեց նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Մրցում են երկու թեկնածուներ, որոնք հակադիր տեսակետներ ունեն Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի վերաբերյալ։ Ընտրությունները տեղի են ունենում Սև ծովում առևտրային նավերի վրա իրականացված անօդաչու թռչող սարքերի մի շարք հարձակումներից հետո։
Նախագահ Իլիանա Յոտովան, ով կողմ է Մոսկվայի հետ երկխոսությանը և դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելուն, մրցելու է Անդրեյ Գյուրովի հետ։ Գյուրովը բանկիր է և նախկին ժամանակավոր վարչապետ, ում սատարում է արևմտամետ ընդդիմությունը։
Ընտրատեղամասերը բացվել են առավոտյան ժամը 7-ին և կփակվեն երեկոյան 8-ին, սակայն այն տեղամասերում, որտեղ ընտրողները դեռ հերթում են կանգնած, քվեարկությունը կարող է շարունակվել մինչև երեկոյան ժամը 9-ը։
Անցած շաբաթ կայացած առաջին փուլում Յոտովան ստացել էր ձայների 35%-ը, իսկ Գյուրովը՝ 32%-ը։ Սա շատ ավելի փոքր տարբերություն է, քան հարցումներով կանխատեսված 20 տոկոսանոց առավելությունը Յոտովայի օգտին։
Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ այս երկրում ընտրությունների առաջին փուլն աչքի ընկավ մասնակցության ռեկորդային ցածր ցուցանիշով՝ ընդամենը 23%։
Բուլղարիան ընթանում է դեպի նախագահական ընտրությունների լարված երկրորդ փուլ՝ մասնակցության ռեկորդային ցածր ցուցանիշից հետո:
Քաղաքական վերլուծաբան Թեոդոր Սլավևը AFP-ին հայտնել է, որ ընտրողներն իրենց գնահատականն են տալիս «Սև ծովում ռուսական սպառնալիքների վերաբերյալ Յոտովայի ոչ համոզիչ արձագանքին»։
Հոկտեմբերին Բուլղարիայի մոտակայքում՝ Սև ծովում, հարձակումների են ենթարկվել մի քանի նավեր, ինչի հետևանքով 21 մարդ անհետ կոր Երկրորդ փուլին ընդառաջ կայացած հեռուստաբանավեճի ժամանակ Գյուրովը քննադատեց Իոտովային՝ Սև ծովում տեղի ունեցած հարձակումների համար Ռուսաստանին ուղղակիորեն չմեղադրելու համար։
«Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի իր ագրեսիան, որպեսզի հնարավոր լինի հաջորդ քայլերը կատարել։ Եկեք անվանենք այն երկիրը, որից գալիս են սպառնալիքները», – ասաց նա։
Իոտովան, մինչդեռ, պնդեց, որ «խաղաղությունը կարող է հաստատվել միայն բանակցությունների միջոցով»։
«Ուկրաինային ավելի շատ գումարներ տրամադրելը, նոր և ավելի կատարելագործված զենքեր մատակարարելը հանգեցնում են միայն ավելի մեծ ավերածությունների և երկու կողմերից էլ բազմաթիվ մարդկանց մահվան», – ասաց նա։
Ռադևը նույնպես պնդել է, որ «Ուկրաինայում հրադադարը և խաղաղ բանակցությունները Սև ծովում առևտրային նավերի վրա հարձակումները դադարեցնելու միակ հուսալի երաշխիքն են»։
Քվեարկության առաջին փուլից հետո նա հայտարարեց, որ նախագահական ընտրությունները «խաղաղության և պատերազմի» միջև ընտրություն են։
«Եկեք քվեարկենք Իլիանա Իոտովայի օգտին, որպեսզի Բուլղարիան հուսալի ձեռքերում լինի», – ասաց նա։
62-ամյա Իոտովան՝ նախկին լրագրող և Եվրախորհրդարանի նախկին անդամ, 2016 և 2021 թվականներին Ռադևի հետ միասին ընտրվել է փոխնախագահ։
Այս տարի նա ստանձնեց նախագահի պարտականությունները, երբ Ռադևը հրաժարական տվեց՝ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար։
Երկու անհատականություն, երկու ուղղություն
Եթե նա հաղթի երկրորդ փուլում, ապա կդառնա առաջին կինը, ով երբևէ ընտրվել է նախագահ 6,4 միլիոն բնակչություն ունեցող այս երկրում։
Իոտովան նաև խոստացել է զբաղվել «աղքատության սարսափելի խնդրով» ԵՄ անդամ ամենաաղքատ պետությունում։
Պատմականորեն Ռուսաստանին մոտ կանգնած Բուլղարիան շարունակում է խորապես պառակտված մնալ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների հարցում։
50-ամյա Գյուրովը՝ Բուլղարիայի ազգային բանկի նախկին փոխնախագահը, սուր քննադատության է ենթարկել Ռադևի արտաքին քաղաքականությունը և վճռականորեն պաշտպանում է Բուլղարիայի եվրաատլանտյան կապերը։
Առաջին փուլից հետո Գյուրովը նշեց, որ Բուլղարիան կանգնած է ընտրության առջև՝ «երկու անհատականությունների, երկու ուղղությունների և նախագահական Այնուամենայնիվ, Դիմիտրովան ակնկալում է ընտրողների ավելի մեծ մասնակցություն երկրորդ փուլում, քանի որ «թեկնածուների միջև տարբերությունը չափազանց փոքր է, իսկ երբ պայքարը սուր է լինում, հետաքրքրությունն էլ է մեծանում»։
Նախընտրական քարոզարշավն ուղեկցվել է նաև ընդդիմության մեղադրանքներով, ըստ որոնց՝ Ռադևը, խախտելով ընտրական օրենսդրությունը, օգտագործել է պետական ռեսուրսներն ու իր պաշտոնեական դիրքը՝ Իոտովայի օգտին քարոզչություն իրականացնելու համար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է այդ պնդումները, սակայն Գյուրովի նախընտրական շտաբը բողոքարկում է այդ որոշումը դատարանում։
Բաց մի թողեք
Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ երրորդ շաբաթն անընդմեջ երթեր են անցկացնում Ֆրանսիայում
ԱՄՆ քաղաքականությունը «հսկայական հնարավորություն» է ստեղծում Եվրոպայի համար
Ուկրաինական հակամարտությունը կկարգավորվի մոտ ապագայում