02/11/2026

EU – Armenia

Հրատապ լուր. Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը պատրաստվում է հրաժարական տալ՝ բյուջեի շուրջ բանակցությունների ձախողումից հետո

infomitk@gmail.com 02/11/2026 1 min read

Հրատապ լուր. Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը պատրաստվում է թագավորին ներկայացնել իր հրաժարականը՝ բյուջեի շուրջ գիշերային բանակցությունների ձախողումից հետո

Բելգիայի պետական ​​պարտքը գերազանցում է 735 միլիարդ եվրոն, ինչը կազմում է երկրի ՀՆԱ-ի ավելի քան 110%-ը, մինչդեռ ԵՄ կանոններով թույլատրելի առավելագույն շեմը 60% է։
Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը երկուշաբթի օրը՝ ավելի ուշ, թագավոր Ֆիլիպին կներկայացնի իր կառավարության հրաժարականը՝ բյուջեի շուրջ գիշերային բանակցությունների ձախողումից հետո։

Ինչպես հայտնում է VRT հանրային հեռարձակողը, Կենտրոնական եվրոպական ժամանակով (CET) ժամը 9:30-ին Դե Վևերը հանդիպում կունենա թագավորի հետ։

Սա տեղի է ունենում այն ​​բանից հետո, երբ կառավարության անդամների հետ բյուջեի շուրջ անցկացված գիշերային բանակցությունները արդյունք չտվեցին, և կողմերը համաձայնության չեկան։

ԵՄ ծախսային սահմանափակումների շրջանակներում մնալու համար կառավարությունը պետք է 10 միլիարդ եվրոյի խնայողություն իրականացնի։

Անցյալ տարի բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 5%, մինչդեռ եվրոպական կանոններով թույլատրվում է առավելագույնը 3% դեֆիցիտ։

Բելգիայի պետական ​​պարտքը գերազանցում է 735 միլիարդ եվրոն (երկրի ՀՆԱ-ի ավելի քան 110%-ը), այն դեպքում, երբ թույլատրելի շեմը 60% է։

Համաձայնության չգալու պատճառով պետական ​​պարտատոմսերի տոկոսադրույքները բարձրացել են, և Բելգիան ստիպված կլինի ավելի մեծ գումարներ վճարել՝ իր պարտքային պարտավորությունները կատարելու համար։

Եթե թագավորն ընդունի հրաժարականը, կնշանակվեն նոր ընտրություններ։ Թագավորը կարող է նաև մերժել հրաժարականը կամ ժամանակ խնդրել՝ այն դիտարկելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրյուսելը պաշտպանում է Դոնալդ Տուսկին Լեհաստանի դատական ​​ճգնաժամի հարցում. Վարշավան հայտնվել է ալեկոծության մեջ

02/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր

01/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է Եվրոպան դառնում ավելի «բելգիական»

31/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարյուր հազարավոր ցուցարարներ Եվրոպայի փողոցներում, սոցիալական ճգնաժամը խորանում է

02/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատերազմում ձեռք բերած առավելությունները Բաքուն այժմ ձգտում է ամրապնդել դիվանագիտական հարթակներում՝ մեծացնելով իր քաղաքական ազդեցությունը

02/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեղումնառատ և սառը նոյեմբեր. Սուրենյանը հայտնել է՝ ինչպիսին է ամսվա եղանակային կանխատեսումը

02/11/2026 infomitk@gmail.com

Բողոքի ցույցեր եւ անկարգություններ Ցյուրիխում․ Լուսանկար

02/11/2026 infomitk@gmail.com