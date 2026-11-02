Հրատապ լուր. Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը պատրաստվում է հրաժարական տալ՝ բյուջեի շուրջ բանակցությունների ձախողումից հետո

Հրատապ լուր. Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը պատրաստվում է թագավորին ներկայացնել իր հրաժարականը՝ բյուջեի շուրջ գիշերային բանակցությունների ձախողումից հետո
Բելգիայի պետական պարտքը գերազանցում է 735 միլիարդ եվրոն, ինչը կազմում է երկրի ՀՆԱ-ի ավելի քան 110%-ը, մինչդեռ ԵՄ կանոններով թույլատրելի առավելագույն շեմը 60% է։
Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը երկուշաբթի օրը՝ ավելի ուշ, թագավոր Ֆիլիպին կներկայացնի իր կառավարության հրաժարականը՝ բյուջեի շուրջ գիշերային բանակցությունների ձախողումից հետո։
Ինչպես հայտնում է VRT հանրային հեռարձակողը, Կենտրոնական եվրոպական ժամանակով (CET) ժամը 9:30-ին Դե Վևերը հանդիպում կունենա թագավորի հետ։
Սա տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ կառավարության անդամների հետ բյուջեի շուրջ անցկացված գիշերային բանակցությունները արդյունք չտվեցին, և կողմերը համաձայնության չեկան։
ԵՄ ծախսային սահմանափակումների շրջանակներում մնալու համար կառավարությունը պետք է 10 միլիարդ եվրոյի խնայողություն իրականացնի։
Անցյալ տարի բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 5%, մինչդեռ եվրոպական կանոններով թույլատրվում է առավելագույնը 3% դեֆիցիտ։
Բելգիայի պետական պարտքը գերազանցում է 735 միլիարդ եվրոն (երկրի ՀՆԱ-ի ավելի քան 110%-ը), այն դեպքում, երբ թույլատրելի շեմը 60% է։
Համաձայնության չգալու պատճառով պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքները բարձրացել են, և Բելգիան ստիպված կլինի ավելի մեծ գումարներ վճարել՝ իր պարտքային պարտավորությունները կատարելու համար։
Եթե թագավորն ընդունի հրաժարականը, կնշանակվեն նոր ընտրություններ։ Թագավորը կարող է նաև մերժել հրաժարականը կամ ժամանակ խնդրել՝ այն դիտարկելու համար։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը պաշտպանում է Դոնալդ Տուսկին Լեհաստանի դատական ճգնաժամի հարցում. Վարշավան հայտնվել է ալեկոծության մեջ
Ինչպես ստացվեց, որ Մերցի՝ Ասիա կատարած հնգօրյա այցը հիմնականում Եվրոպայի մասին էր
Ինչո՞ւ է Եվրոպան դառնում ավելի «բելգիական»