Կարո՞ղ է Ֆրանսիական Ռիվիերայի շքեղությունը հարուստ պահպանողականներին գրավել դեպի Մարին Լը Պենը

Մարին Լը Պենը հույս ունի, որ Էրիկ Սիոտին կօգնի իրեն գրավել հարուստ պահպանողականներին և աջակողմյան հայացքներ ունեցողներին։
ՓԱՐԻԶ – Նիցցայում գտնվող «La Petite Maison»-ը՝ նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի սիրելի ռեստորանը, վաղուց ի վեր մարմնավորում է Ֆրանսիական Ռիվիերայի հակումը դեպի փողն ու իշխանությունը, ինչպես նաև այն աջ թևը, որը սիրում է ցուցադրել և՛ մեկը, և՛ մյուսը։
Մի երկրում, որտեղ ճաշելու վայրի ընտրությունը քաղաքական ազդանշան է պարունակում, Մարին Լը Պենը հանդիպեց Նիցցայի նորընտիր քաղաքապետ Էրիկ Սիոտիի հետ՝ մի ավելի պարզ ու ոչ պաշտոնական ռեստորանում (բրասերիում)։
Ֆրանսիայի հիմնական պահպանողական կուսակցության՝ «Հանրապետականների» (Les Républicains – LR) նախկին ղեկավարը, ով 2024 թվականին ցուցադրաբար լքեց կուսակցությունը, այժմ օգնում է Լը Պենին համոզել ավանդական աջերին, որ այն պատնեշը, որը նրանց բաժանում է «Ազգային միավորում» (Rassemblement National – RN) կուսակցությունից, փլուզվում է։
Ֆրանսիական Ռիվիերան տասնամյակներ շարունակ եղել է քաղաքական աջերի հենակետը, և Սիոտին օգնել է Լը Պենին ընդլայնել իր ընտրազանգվածը՝ բանվոր դասակարգի հիմնական զանգվածից անցնելով դեպի միջին խավի և բուրժուական շերտերի ընտրողները։
Սիոտիին «հաջողվել է արմատավորել այն գաղափարը, որ ֆրանսիական աջերի մի ամբողջ նոր հատված պատրաստ է փոխել իր կողմնորոշումը», — ասաց «Հանրապետականների» (LR) վաղեմի անդամներից մեկը՝ նշելով, որ իր կուսակցությունը «սեղմված» վիճակում է հայտնվել ծայրահեղ աջերի առաջխաղացման պատճառով։
Լը Պենը, ով արդեն իսկ նայում է ընտրությունների առաջին փուլից այն կողմ (որտեղ, ըստ Ifop-ի վերջին հարցման, նա վստահորեն առաջատար է), նպատակ ունի գրավել կենտրոնամետ աջ ընտրողների 15%-ին։ Այս մասին նա հայտարարեց լրագրողներին անցյալ շաբաթ Օռլեանում կայացած իր առաջին խոշոր քաղաքական հանրահավաքի ժամանակ։
Օռլեան, ՖՐԱՆՍԻԱ – Մարին Լը Պենը փորձում էր Նրանք, ովքեր կողմ են ներգաղթի նկատմամբ ավելի խիստ քաղաքականությանը, վերջին ընտրություններում նախապատվությունը տվել են ծայրահեղ աջ մեկնաբան Էրիկ Զեմուրի «Reconquête» («Վերանվաճում») կուսակցությանը, որի վերնախավին բնորոշ ոճն ու ազատ շուկայական քաղաքականությունը նրանց ավելի հոգեհարազատ են թվում։ Մյուսները, սակայն, դեռևս հավատարիմ են մնում «սանիտարական պատնեշի» (cordon sanitaire) սկզբունքին, որը մեկուսացնում է «Ազգային միավորումը» (RN)՝ հաշվի առնելով դրա պատմական բեռը՝ կապված նեոֆաշիզմի և Ժան-Մարի Լը Պենի անվան հետ։
Սիոտին հույս ունի ցույց տալ այլ ուղի, իսկ նրա կուսակցության անվանումը՝ «Աջերի միություն» (UDR), արտացոլում է մի գաղափար, որի շուրջ խորհում են եվրոպացի պահպանողականները. արդյո՞ք պետք է մեկուսացնել ազգայնական կուսակցություններին, թե՞ համագործակցել նրանց հետ՝ գոյատևելու համար։
RN-ի հետ սերտ դաշինքը նրան օգնեց Նիցցայում՝ Ֆրանսիայի մեծությամբ հինգերորդ քաղաքում, հաղթանակ տանել նախկինում ժողովրդականություն վայելող ազգային մակարդակի պահպանողական գործիչ Քրիստիան Էստրոզիի նկատմամբ, ինչը կարող է նրան դուրս բերել համազգային քաղաքական ասպարեզ։
«Սիոտիի նման գործչի համար հաջորդ տրամաբանական քայլը ՆԳ նախարարի կամ վարչապետի պաշտոնն է, — նշում է նրան մոտ կանգնած մի անձնավորություն։ — Սակայն նա գիտակցում է, որ ընտրություններում հաղթանակը դեռ ապահովված չէ»։
Դավաճանի տանջանքները
Սիոտիին չհաջողվեց Սենատի վերջին ընտրությունների ժամանակ իր շուրջը համախմբել ազդեցիկ աջ ուժերին, իսկ նրա նախկին քաղաքական թիմը շարունակում է կասկածի տակ դնել նրա նոր հավատարմությունները։
Հարևան Կաննի քաղաքապետ Դավիդ Լիսնարը փորձում է նրան հետ բերել, մինչդեռ ուրիշները նկատում են, որ Սիոտին գնալով ավելի անհարմար է զգում իր նոր գործընկերների հետ շփումներում։
Լը Պենի հանրահավաքի ժամանակ, կոչ անելով «ավելի լայն մերձեցման» RN-ի կողմնակիցների հետ, Սիոտին հիշատակեց իր գոլիստական արմատները՝ դրանք հակադրելով RN-ի «այլ պատմությանը»։ Բանն այն է, որ RN-ի նախորդը՝ «Ազգային ճակատը» (Front National), հիմնադրվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին նացիստական ռեժիմի հետ համագործակցած անձանց և նացիստական ռազմական կառույցների անդամների կող Չիոտտին ցանկանում է ունենալ բիզնեսի համար ավելի բարենպաստ (եթե ոչ՝ Խավիեր Միլեյի գաղափարներով ոգեշնչված) ծրագիր՝ ի հակադրություն Լը Պենի՝ պետական միջամտության վրա հիմնված առաջարկների։
Սակայն Ժան-Լյուկ Մելանշոնի հանդեպ վախը կարող է օգնել հարթել այդ տարաձայնությունները։ Այն հեռանկարը, որ ծայրահեղ ձախերի առաջնորդը կարող է դուրս գալ ընտրությունների երկրորդ փուլ, լրացուցիչ խթան է պահպանողականների համար (որոնք մերժում են նրա տնտեսական ծրագիրն ու «նոր Ֆրանսիայի» տեսլականը)՝ միավորվելու Լը Պենի շուրջ։
Մելանշոնի «նոր Ֆրանսիան» ինքնության շուրջ բախում է առաջացնում Լը Պենի հետ
Ալեքսանդր Ալեգրե-Պիլոտը՝ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Գար (Gard) դեպարտամենտից ընտրված և Չիոտտիին հավատարիմ պատգամավորը, Rapporteur-ին հայտնեց, որ հենց Մելանշոնի դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունն է դրդել իրեն խզել կապերը LR-ի (Հանրապետականների) հետ։ Վերջինս, վերջին ընտրություններում RN-ին (Ազգային միավորմանը) հակազդելու նպատակով, գործարքների էր գնացել ծայրահեղ ձախ կուսակցության հետ։
«Նա ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում», — ասաց նա Լը Պենի հանրահավաքի շրջանակներում։ Իր նրբաճաշակ, բարակ գծավոր կոստյումով պատգամավորն առանձնանում էր Օռլեանի՝ հիմնականում բանվոր դասակարգից բաղկացած հավաքվածների մեջ։
Չնայած Սարկոզիի՝ Չիոտտիին աջ ուժերը համախմբելու հարցում գործադրած ենթադրյալ ջանքերին՝ Ռիվիերայի շքեղությունն ու փայլը դեռևս լիովին չեն դարձել «Ազգային միավորման» (RN) մաս։
Բաց մի թողեք
Բուլղարիայի նախագահը հաղթում է ընտրությունների երկրորդ փուլում. Լուսանկար
Ֆրանսիական ընկերությունը նպատակ ունի ձեռք բերել Մեծ Բրիտանիայի միջուկային էներգիայի նոր հատված
ԵՄ-ն պատրաստ է ճկունություն ցուցաբերել եվրոյի և Շենգենյան գոտու հարցում, եթե Միացյալ Թագավորությունը ցանկանա վերադառնալ