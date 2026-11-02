Բուլղարիայի նախագահը հաղթում է ընտրությունների երկրորդ փուլում. Լուսանկար

Կիրակի օրը կայացած քվեարկության արդյունքում Իոտովան հնարավորություն է ստանում դառնալու երկրի առաջին ընտրված կին նախագահը
Բուլղարիայի նախագահ Իլիանա Իոտովան, ով կողմ է Մոսկվայի հետ երկխոսությանը և դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելուն, կիրակի օրը հաղթանակ տարավ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։
Քվեարկությունն անցկացվեց անվտանգային մտահոգությունների ֆոնին՝ Սև ծովում առևտրային նավերի վրա իրականացված անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների շարքից հետո։ Հիմնականում արարողակարգային բնույթ կրող պաշտոնի համար պայքարում էին Իոտովան՝ վարչապետ Ռումեն Ռադևի դաշնակիցը, և Անդրեյ Գյուրովը՝ բանկիր և նախկին ժամանակավոր վարչապետ, ում սատարում էր արևմտամետ ընդդիմությունը։
Ըստ հարցումներ անցկացնող մի քանի կենտրոնների գնահատականների՝ Իոտովան ստացել է ձայների 57,4%-ից մինչև 58,2%-ը՝ զգալիորեն առաջ անցնելով Գյուրովից, ով հավաքել է 38,6%-ից մինչև 39,6%-ը։ Իոտովան նախագահի պաշտոնը ստանձնել էր դեռ այս տարվա սկզբին՝ փոխարինելով Ռադևին, իսկ կիրակնօրյա քվեարկությունը նրան հնարավորություն է տալիս դառնալու 6,4 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի առաջին ընտրված կին նախագահը։
Բուլղարիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն անցնում է լարված պայքարում՝ ընտրողների ռեկորդային ցածր մասնակցության պայմաններում
Հոկտեմբերին Սև ծովում՝ Բուլղարիայի (որը ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի անդամ է) ափերի մոտ, հարձակման են ենթարկվել մի քանի նավեր, ինչի հետևանքով 21 մարդ անհետ կորել է։ Ենթադրվում է, որ սա Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի հետևանքների տարածումն է։
Թեև կենտրոնամետ-ձախ հայացքներ ունեցող Ռադևը հայտարարել է, որ հարձակումները, կարծես, ծառայում են ռուսական շահերին, և կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին, նրա կառավարությունը պնդում է, որ առայժմ չկան ապացույցներ, որոնք դրանք ուղղակիորեն կկապեին Մոսկվայի հետ։
Անցյալ շաբաթ կայացած ընտրությունների առաջին փուլում Իոտովան ստացել էր ձայների 35%-ը, իսկ Գյուրովը՝ 32%-ը. տարբերությունն այն ժամանակ շատ ավելի փոքր էր, քան երկրորդ փուլում։ Առաջին փուլում մասնակցությունը կազմել էր 23%, և ընտրական հ Լինելով Ռադևի վաղեմի դաշնակիցը՝ նա պաշտպանում է Բուլղարիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին՝ միաժամանակ պնդելով, որ Ուկրաինայում խաղաղության կարելի է հասնել միայն բանակցությունների միջոցով։
50-ամյա Գյուրովը Բլագոևգրադում քվեարկելուց հետո հայտարարեց, որ իր ձայնը տվել է հանուն «ապահով, կայուն և եվրոպական Բուլղարիայի»։
Ընտրությունների երկրորդ փուլին նախորդած հեռուստաբանավեճի ժամանակ Գյուրովը քննադատեց Իոտովային՝ Սև ծովում տեղի ունեցած հարձակումների համար Ռուսաստանին ուղղակիորեն չմեղադրելու համար։
«Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի իր ագրեսիան, որպեսզի հնարավոր լինի ձեռնարկել հաջորդ քայլերը», — ասաց Գյուրովը, ով Բուլղարիայի ազգային բանկի նախկին փոխնախագահն է։
Իոտովան պնդեց, որ «խաղաղությունը կարող է հաստատվել միայն բանակցությունների միջոցով»։ Ռադևը նույնպես նշել է, որ հրադադարը և խաղաղ բանակցությունները լավագույն հնարավորությունն են՝ կանխելու Սև ծովում առևտրային նավերի վրա հետագա հարձակումները։
Նա Իոտովային ներկայացրել է որպես «հուսալի գործընկեր» (բառացի՝ «ապահով ձեռքեր»)։ Նախկին լրագրող և Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Իոտովան Ռադևի հետ միասին ընտրվել է փոխնախագահ 2016 և 2021 թվականներին։
Այս տարի նա ստանձնեց նախագահի պարտականությունները, երբ Ռադևը հրաժարական տվեց՝ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։
Պատմականորեն Ռուսաստանի հետ մերձավոր կապեր ունեցող Բուլղարիայում Մոսկվայի հետ հարաբերությունների հարցի շուրջ դեռևս խորը տարաձայնություններ կան։
Բաց մի թողեք
Կարո՞ղ է Ֆրանսիական Ռիվիերայի շքեղությունը հարուստ պահպանողականներին գրավել դեպի Մարին Լը Պենը
Ֆրանսիական ընկերությունը նպատակ ունի ձեռք բերել Մեծ Բրիտանիայի միջուկային էներգիայի նոր հատված
ԵՄ-ն պատրաստ է ճկունություն ցուցաբերել եվրոյի և Շենգենյան գոտու հարցում, եթե Միացյալ Թագավորությունը ցանկանա վերադառնալ