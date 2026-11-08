08/11/2026

EU – Armenia

Քուշները եվրոպական անվտանգության համաձայնագրի համար օգտագործում է «Սառը պատերազմի» դիվանագիտության մոտեցումները

infomitk@gmail.com 08/11/2026 1 min read

Աբու Դաբիում կայանալիք բանակցություններից առաջ Վաշինգտոնը Եվրոպայի համար առաջարկում է անվտանգության նոր ճարտարապետություն

ԱՄՆ-ը հանդես է գալիս Եվրոպական անվտանգության նոր շրջանակի ստեղծման օգտին, որում ներգրավված կլինի նաև Ռուսաստանը՝ վերակենդանացնելով «Սառը պատերազմի» դարաշրջանի գաղափարները՝ լարվածության թուլացման (դետանտ), ռազմական թափանցիկության և փոխադարձ ապաէսկալացիայի վերաբերյալ։

Բրյուսելում ուկրաինացի, ՆԱՏՕ-ի և եվրոպացի գործընկերների հետ երկօրյա բանակցություններից հետո ԱՄՆ բանակցող Ջարեդ Քուշները՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան, հայտարարեց, որ Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է «եվրոպական անվտանգության ավելի լայն ճարտարապետություն» ստեղծելու հնարավորությունը։

X սոցիալական հարթակում հրապարակված հայտարարության մեջ Քուշները նշել է, որ «ավելի քան 30 տարի Եվրոպան և Ռուսաստանը փորձում են ստեղծել անվտանգության կայուն համակարգ»։

«Դիտարկվում են բոլոր համապատասխան տեսակետներն ու գաղափարները։ Խաղաղ բանակցությունների շրջանակում մենք կներգրավենք նաև Ռուսաստանին», — հայտնել են ամերիկյան բանակցողները։

ԱՄՆ ներկայացուցիչները նաև շեշտել են, որ ցանկացած նոր համակարգ պետք է հարգի ազգային ինքնիշխանությունը։

«Յուրաքանչյուր երկիր պահպանում է իր անվտանգության և դաշինքների նկատմամբ վերահսկողությունը, և ոչ մի երկիր չի կարող վետո դնել մեկ այլ երկրի ինքնիշխան որոշումների վրա», — ասվում է հրապարակման մեջ։

Եվրոպացի դաշնակիցների հետ խորհրդակցությունները կշարունակվեն այսպես կոչված «Shell Bay» (Շել Բեյ) ձևաչափով։ Այն անվանվել է Ֆլորիդայում գտնվող գոլֆ-ակումբի անունով, որը պատկանում է ԱՄՆ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆին։ Այդ վայրում ավելի վաղ արդեն իսկ տեղի էին ունեցել քննարկումներ՝ ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի, Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությամբ։

Բրյուսելում քննարկումներ են ընթանում Ուկրաինայի շուրջ՝ նախքան Աբու Դաբիում կայանալիք բանակցությունները
Պաշտպանություն

Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ն Բրյուսելում առանձին քննարկումներ կ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի օգնականի տեղակալ Ջեյմի Շիան զեկուցողին ասել է, որ Քուշների առաջարկները նման են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան Խորհրդում 2022 թվականին Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից կարճ ժամանակ առաջ տեղի ունեցած քննարկումներին։

Նա ասել է, որ այդ միջոցառումները առաջարկվել են որպես «հակառակ առաջարկ Մոսկվայի պահանջներին, որ ՆԱՏՕ-ն իր ուժերը դուրս բերի Արևելյան Եվրոպայից մինչև 1990 թվականի սահմանը»։

Շիան ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն մերժել է Մոսկվայի պահանջները, քանի որ դրանք կխաթարեին նոր դաշնակիցների համար կոլեկտիվ պաշտպանության պաշտպանությունը։ Խորհուրդն ինքնին նախատեսված էր ռազմական վարժանքների վերաբերյալ մշտական ​​խորհրդակցությունների և ավելի մեծ թափանցիկության ապահովման համար։

Շիան ակնկալում է, որ Ռուսաստանը կվերակենդանացնի այդ պահանջները, չնայած նա շատ քիչ հավանական է համարում, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կբանակցեն դրանց շուրջ ներխուժումից հետո։

Հաջորդ շաբաթ ԱՄՆ-ն Աբու Դաբիում կհրավիրի եռակողմ խաղաղության քննարկումներ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ։

«Բոլոր կողմերը շարունակում են ինտենսիվորեն ներգրավված լինել էական և արդյունավետ բանակցությունների նախապատրաստման գործում», – եզրափակվել է հայտարարության մեջ։

Քուշները հավելել է, որ Վաշինգտոնը բանակցությունների «կողքում» սերտորեն կխորհրդակցի եվրոպացի գործընկերների հետ և, եթե առաջընթաց գրանցվի, կփորձի անցնել ավելի լայն բազմակողմ ձևաչափի՝ նրանց անմիջական մասնակցությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սերբիայում ուսանողական ուժի հաղթանակը Կոսովոյի սերբերին անորոշության առջև է կանգնեցնում

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ պաշտոնյաները մեկնում են Բեռլին՝ բանակցությունների համար

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան մերժում է ԱՄՆ-ի փորձերը՝ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում ստեղծելու «անվտանգության նոր ճարտարապետությունը»

07/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երգեհոնային արվեստը շարունակում է ներկայանալ նոր համերգային իրադարձություններով

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեքսանդր Սպենդիարյան․ Կոմպոզիտորի կյանքի ճանապարհը, երաժշտություն, որ դարձավ ազգային ինքնության ձայնը

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քուշները եվրոպական անվտանգության համաձայնագրի համար օգտագործում է «Սառը պատերազմի» դիվանագիտության մոտեցումները

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինա․ Թրամփը ողջունում է «մեծ, գեղեցիկ համաձայնագիրը», որը վերաբերում է «ամբողջ Եվրոպային»

08/11/2026 infomitk@gmail.com