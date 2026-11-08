Քուշները եվրոպական անվտանգության համաձայնագրի համար օգտագործում է «Սառը պատերազմի» դիվանագիտության մոտեցումները

Աբու Դաբիում կայանալիք բանակցություններից առաջ Վաշինգտոնը Եվրոպայի համար առաջարկում է անվտանգության նոր ճարտարապետություն
ԱՄՆ-ը հանդես է գալիս Եվրոպական անվտանգության նոր շրջանակի ստեղծման օգտին, որում ներգրավված կլինի նաև Ռուսաստանը՝ վերակենդանացնելով «Սառը պատերազմի» դարաշրջանի գաղափարները՝ լարվածության թուլացման (դետանտ), ռազմական թափանցիկության և փոխադարձ ապաէսկալացիայի վերաբերյալ։
Բրյուսելում ուկրաինացի, ՆԱՏՕ-ի և եվրոպացի գործընկերների հետ երկօրյա բանակցություններից հետո ԱՄՆ բանակցող Ջարեդ Քուշները՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան, հայտարարեց, որ Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է «եվրոպական անվտանգության ավելի լայն ճարտարապետություն» ստեղծելու հնարավորությունը։
X սոցիալական հարթակում հրապարակված հայտարարության մեջ Քուշները նշել է, որ «ավելի քան 30 տարի Եվրոպան և Ռուսաստանը փորձում են ստեղծել անվտանգության կայուն համակարգ»։
«Դիտարկվում են բոլոր համապատասխան տեսակետներն ու գաղափարները։ Խաղաղ բանակցությունների շրջանակում մենք կներգրավենք նաև Ռուսաստանին», — հայտնել են ամերիկյան բանակցողները։
ԱՄՆ ներկայացուցիչները նաև շեշտել են, որ ցանկացած նոր համակարգ պետք է հարգի ազգային ինքնիշխանությունը։
«Յուրաքանչյուր երկիր պահպանում է իր անվտանգության և դաշինքների նկատմամբ վերահսկողությունը, և ոչ մի երկիր չի կարող վետո դնել մեկ այլ երկրի ինքնիշխան որոշումների վրա», — ասվում է հրապարակման մեջ։
Եվրոպացի դաշնակիցների հետ խորհրդակցությունները կշարունակվեն այսպես կոչված «Shell Bay» (Շել Բեյ) ձևաչափով։ Այն անվանվել է Ֆլորիդայում գտնվող գոլֆ-ակումբի անունով, որը պատկանում է ԱՄՆ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆին։ Այդ վայրում ավելի վաղ արդեն իսկ տեղի էին ունեցել քննարկումներ՝ ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի, Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությամբ։
Բրյուսելում քննարկումներ են ընթանում Ուկրաինայի շուրջ՝ նախքան Աբու Դաբիում կայանալիք բանակցությունները
Պաշտպանություն
Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ն Բրյուսելում առանձին քննարկումներ կ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարի օգնականի տեղակալ Ջեյմի Շիան զեկուցողին ասել է, որ Քուշների առաջարկները նման են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան Խորհրդում 2022 թվականին Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից կարճ ժամանակ առաջ տեղի ունեցած քննարկումներին։
Նա ասել է, որ այդ միջոցառումները առաջարկվել են որպես «հակառակ առաջարկ Մոսկվայի պահանջներին, որ ՆԱՏՕ-ն իր ուժերը դուրս բերի Արևելյան Եվրոպայից մինչև 1990 թվականի սահմանը»։
Շիան ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն մերժել է Մոսկվայի պահանջները, քանի որ դրանք կխաթարեին նոր դաշնակիցների համար կոլեկտիվ պաշտպանության պաշտպանությունը։ Խորհուրդն ինքնին նախատեսված էր ռազմական վարժանքների վերաբերյալ մշտական խորհրդակցությունների և ավելի մեծ թափանցիկության ապահովման համար։
Շիան ակնկալում է, որ Ռուսաստանը կվերակենդանացնի այդ պահանջները, չնայած նա շատ քիչ հավանական է համարում, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կբանակցեն դրանց շուրջ ներխուժումից հետո։
Հաջորդ շաբաթ ԱՄՆ-ն Աբու Դաբիում կհրավիրի եռակողմ խաղաղության քննարկումներ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ։
«Բոլոր կողմերը շարունակում են ինտենսիվորեն ներգրավված լինել էական և արդյունավետ բանակցությունների նախապատրաստման գործում», – եզրափակվել է հայտարարության մեջ։
Քուշները հավելել է, որ Վաշինգտոնը բանակցությունների «կողքում» սերտորեն կխորհրդակցի եվրոպացի գործընկերների հետ և, եթե առաջընթաց գրանցվի, կփորձի անցնել ավելի լայն բազմակողմ ձևաչափի՝ նրանց անմիջական մասնակցությամբ։
Բաց մի թողեք
Սերբիայում ուսանողական ուժի հաղթանակը Կոսովոյի սերբերին անորոշության առջև է կանգնեցնում
ԱՄՆ պաշտոնյաները մեկնում են Բեռլին՝ բանակցությունների համար
Եվրոպան մերժում է ԱՄՆ-ի փորձերը՝ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում ստեղծելու «անվտանգության նոր ճարտարապետությունը»