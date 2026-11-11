Հանքարդյունաբերական հսկայի ջանքերը՝ փորելու անարատ ֆինլանդական ճահճուտների տակ, փորձարկում է ԵՄ-ի կանաչ վճռականությունը

Նախագիծը հակասում է բնապահպաններին ԵՄ-Չինաստանի «բազեների» հետ, որոնք մտահոգված են Պեկինի կարևորագույն հանքանյութերի գերիշխանությամբ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Սա այնպիսի նախագիծ է, որը պետք է Բրյուսելի քաղաքականության մշակողներին թքարտադրություն առաջացներ. նոր հանք, որը կարող է մատակարարել ԵՄ-ից մեծ քանակությամբ պղինձ, նիկել և կոբալտ, որոնք անհրաժեշտ են էներգետիկ անցման համար՝ օգնելով վերացնել Չինաստանից կախվածությունը։
Սակայն կա մի խնդիր։ Բրիտանական հանքարդյունաբերական բազմազգ Anglo American-ի կողմից առաջարկվող հանքի մի մասը գտնվում է Ֆինլանդիայի հյուսիսային անարատ ճահճուտների տակ, և դրա արդյունահանումը կպահանջի շրջանցել ԵՄ-ի ամենասիրված շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրենքը՝ Բնակավայրերի դիրեկտիվը։
Սա Եվրոպայի առջև ծառացած դիլեմայի օրինակ է, երբ այն փորձում է ազատվել Չինաստանից կախվածությունից՝ մաքուր էներգիայի, պաշտպանության և տեխնոլոգիաների համար անհրաժեշտ մետաղների համար։ Ներքին հանքերը կարևոր են այդ կախվածությունը նվազեցնելու համար, բայց կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա և հաճախ խախտել ԵՄ-ի խիստ բնության պաշտպանության օրենքները։
Ֆինլանդիայի կառավարությունը այժմ պետք է որոշի՝ արդյոք թույլ տալ նախագծի իրականացումը, և Բրյուսելից խորհուրդ է հարցրել՝ արդյոք կարող է անտեսել ԵՄ բնապահպանական օրենքները։ Ցանկացած որոշում, անկասկած, հակասական կլինի։
Հանքի շահագործումը թույլատրելու համար Ֆինլանդիան ստիպված կլինի բացառություն կիրառել «Բնակավայրերի մասին» հրահանգի (Habitats Directive) շրջանակներում, որը պաշտպանում է բույսերի և կենդանիների ավելի քան հազար տեսակ։ Կառավարությունը կարող է դա անել առանց Բրյուսելի թույլտվության, սակայն այդ դեպքում ռիսկի կդիմի, որ Եվրոպական հանձնաժողովը կարող է դատական հայց ներկայացնել։
«Եթե մենք բացենք այս դուռը, և Ֆինլանդիան հայտարարի, որ ողջունում է բոլոր հանքարդյունաբերական ընկերություններին՝ նույնիսկ բնության պահպանության տարածքներում, ապա Ֆինլանդիա կհոսեն հանքարդյունաբերական ընկերությունների անվերջ շարասյուներ՝ համարելով, որ այստեղ հանքարդյունաբերության ոլորտի համար հնարավոր է ամեն ինչ», — ասում է Ֆինլանդիայի բնության պահպանության ասոցիացիայի տնօրեն և Ֆինլանդիայի խորհրդարանի նախկին անդամ Հաննա Հալմեենպյաան։
Շրջակա միջավայրի նախարարության կենսաբազմազանության բաժնի ղեկավար Էմմա Տերամյաի խոսքով՝ հանքի հաստատումը նախադեպ չի ստեղծի, «քանի որ յուրաքանչյուր դեպք ունի տարբեր հանգամանքներ, և դրանք գնահատվում են առանձին-առանձին»։
Anglo American-ի խոսնակը նշել է, որ տարածաշրջանի «եզակի կենսաբազմազանության պաշտպանությունը գերակա խնդիր է», հավելելով. «Նախագիծը մանրակրկիտ կերպով պլանավորվում է՝ համապատասխանեցնելով մեղմացման հիերարխիային և նվազագույնի հասցնելով նախագծի ողջ ընթացքում հնարավոր ազդեցությունները»։
Anglo American-ը նշում է, որ կարող է փոխհատուցել վնասը՝ վերականգնելով մոտակա քայքայված բնակավայրերը: Սակայն Ֆինլանդիայի անտառային կառավարման և լիցենզավորման գործակալությունները համոզված չեն՝ ասելով, որ սա բավարար չէ այն վնասը փոխհատուցելու համար, որը իրենց առաջարկած հանքը կպատճառի Վիյանկիապա ճահճուտին, որը Եվրոպայի վերջին լարային ճահճուտներից մեկն է՝ եզակի տեսակի ճահճուտ, և որը մի շարք վտանգված թռչունների, ինչպիսին է գորշը, բնակավայր է:
Վիանկիաապան նաև պաշտպանված է Ֆինլանդիայի սեփական ճահճային պահպանության օրենքով, որը կենտրոնամետ աջակողմյան կոալիցիոն կառավարությունը պետք է փոխի՝ հանքի գործունեությունը շարունակելու համար: Այդ որոշումը, ի վերջո, կկայացնի Ֆինլանդիայի խորհրդարանը։
Այս ամենը բարդացնում է Սակատի հանքի առաջընթացը, որը ԵՄ-ի «Կարևոր հումքի մասին» օրենքի համաձայն համարվում է «ռազմավարական» նախագիծ, որի նպատակն է իրականացնել Եվրոպայի՝ չինական հանքանյութերից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակը: Էկոլոգիապես պահպանված տարածքի տակ գտնվում են ռազմավարական հումքի ցանկում ներառված 17 հանքանյութերից հինգը՝ ոսկու և արծաթի հետ միասին։
Anglo American-ը նշում է, որ Սակատտին կարող է կրկնապատկել երկրի պղնձի արտադրությունը և 25%-ով ավելացնել նիկելի արտադրությունը: Ընկերությունը նաև պնդում է, որ հանքը կարող է տարեկան գրեթե կես միլիարդ եվրո ավելացնել Ֆինլանդիայի տնտեսական արդյունքին։
Նիկելը և պղինձը կարևոր են վերականգնվող էներգիայի համար: Նիկելը էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող լիթիում-իոնային մարտկոցների հիմնական բաղադրիչն է, իսկ պղինձը՝ հաղորդիչ, որն օգտագործվում է էլեկտրաէներգիա օգտագործող ամեն ինչում՝ էլեկտրական ցանցերից և էլեկտրական մեքենաներից մինչև արևային վահանակներ և քամու տուրբիններ։
Հելսինկիի կառավարությունը խնդրել է Բրյուսելին իր կարծիքը հայտնել, նախքան որոշում կայացնելը՝ բացառություն անե՞լ ԵՄ-ի բնության կանոններից, թե՞ ոչ։ Եթե այն ստանա կանաչ լույս, դա կլինի երկրի պատմության մեջ առաջին դեպքը, երբ հանքին նման բացառություն է տրամադրվում։
«Քանի որ գնահատումը շարունակվում է, մենք չենք կարող նշել, թե երբ կընդունվի Հանձնաժողովի կարծիքը կամ այս փուլում լրացուցիչ մեկնաբանություններ անել», – ասել է Հանձնաժողովի խոսնակը։
Հանքարդյունաբերությունն ընդդեմ բնության
Climate Home News-ի վերջերս կատարած հետազոտությունը պարզել է, որ ԵՄ-ի՝ Կրիտիկական հումքային նյութերի մասին ակտի (CRMA) շրջանակներում նախատեսված 23 ռազմավարական հանքարդյունաբերական նախագծերից 11-ը գտնվում են «Natura 2000» ցանցից մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա եվրոպական բնական արգելոցների հսկայական ցանց է, որը պաշտպանված է ԵՄ «Թռչունների մասին» և «Բնակավայրերի մասին» հրահանգներով։ Ընդ որում, երեք նախագիծ, այդ թվում՝ «Սակկատի»-ն (Sakkati), անմիջականորեն համընկնում են այդ տարածքների հետ։
Ֆինլանդիայից Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, «Կանաչների» ներկայացուցիչներ Մարիա Օհիսալոն և Վիլլե Նիինիստյոն հարցադրումներ են ուղղել Եվրոպական հանձնաժողովին՝ պարզելու, թե արդյոք հանքի շահագործման թույլտվությունը կարող է նախադեպ դառնալ այլ պահպանվող տարածքների վնասման համար, և արդյոք դրա՝ ԵՄ-ի կողմից շնորհված «ռազմավարական» կարգավիճակն օգտագործվում է որպես հիմնավորում՝ բնապահպանական պաշտպանության մեխանիզմները թուլացնելու համար։
«Բնակավայրերի մասին» հրահանգի համաձայն՝ նախագիծ իրականացնողները պետք է ապացուցեն, որ իրենց նախագծերը վնաս չեն հասցնի «Natura 2000»-ի պահպանվող տարածքներին։ Բացառություններ թույլատրվում են միայն այն դեպքերում, երբ այլընտրանքներ չկան, իսկ նախագիծը հիմնավորված է հանրային շահի գերակա նկատառումներով։
Պետք է ձեռնարկվեն նաև փոխհատուցող միջոցառումներ՝ ապահովելու «Natura 2000» ցանցի (որն ընդգրկում է ԵՄ տարածքի գրեթե 20%-ը) համապարփակ պաշտպանվածությունը։
Այս խիստ պարտավորությունները քննադատության են արժանացել որոշ նախագիծ իրականացնողների կողմից։ Եվրոպական հանձնաժողովն այժմ դիտարկում է «Բնակավայրերի մասին» հրահանգի և դրան զուգահեռ գործող «Թռչունների մասին» հրահանգի վերանայման հնարավորությունը՝ որպես բիզնեսի համար նախատեսված կարգավորումները կրճատելու և մրցունակությունը բարձրացնելու քաղաքականության մաս։
Ֆինլանդական հանքի դեպքում «Anglo American»-ը պնդում է, որ հանքի թունելներ մուտքը կիրականացվի արգելոցից դուրս, իսկ վերգետնյա բոլոր կառույցները նույնպես կտեղակայվեն դրա սահմաններից դուրս։ Սակայն Լիցենզավորող գործակալությունը և Անտառային վարչությունը նշում են, որ հանքը լրջորեն կազդի ստորերկրյա ջրերի մակարդակի վրա և կվնասի այն կենսամիջավայրերն ու տեսակները, որոնք կախված են այդ խոնավ տարածքից։
Բրյուսելը ցանկանում է ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ Anglo American-ից՝ իր վճիռը կայացնելու համար, և խնդրել է ավելի շատ մանրամասներ այն մասին, թե ինչպես է հանքը վնասելու բնությանը և յոթ հանքանյութերից որքանը կարող է տարեկան արտադրել Սակատտին՝ որոշելու համար, թե արդյոք հանքի օգուտները արդարացնում են պատճառված վնասը։
Ֆինլանդիայի լիցենզավորման գործակալությունը, որին կառավարությունը հույսը դնում է որոշում կայացնելու համար, պարզել է, որ Anglo American-ի փոխհատուցման ծրագիրը կարող է պաշտպանել հանքի ազդեցության տակ գտնվող 12 պահպանվող բնակավայրերից և տեսակներից միայն երեքը՝ ստորգետնյա ջրերի մակարդակի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով, որոնք հիմնարար նշանակություն ունեն ճահճային էկոհամակարգի համար։
Վիանկիաապայի ջուրը հարուստ է սննդարար նյութերով, և ընկերությունը կանխատեսում է, որ ստորգետնյա ջրերի մակարդակը կնվազի մինչև 30 սանտիմետրով. ընկերությունը փորձել է նվազեցնել հնարավոր վնասը՝ նախագծից բացառելով մոտակա ավելի փոքր հանքավայրը։
Հանքարդյունաբերական ընկերությունն արդեն փորձում է փոխհատուցել հնարավոր վնասը կամավոր միջոցառումների միջոցով։
«Օրինակ, մենք արդեն ձեռք ենք բերել և պաշտպանել Լապլանդիայի Ինարի քաղաքում գտնվող մոտ 3000 [հեկտար] հին անտառ։ Այս տարածքը փոխհատուցում է հանքի ազդեցությունը պահպանվող տարածքից դուրս գտնվող առևտրային անտառի վրա և մինչ օրս մնում է Ֆինլանդիայում կամավոր էկոլոգիական փոխհատուցման ամենամեծ ջանքը՝ », – ասել է ընկերության խոսնակը։
Տեսադաշտից դուրս
Ոչ բոլորն են համաձայն այն մտքի հետ, որ հանքարդյունահանումը ստորգետնյա եղանակով իրականացնելը մեղմացնող հանգամանք է։ Ֆինլանդիայի բնության պահպանության ասոցիացիայի տվյալներով՝ մտահոգություններ կան տարածքի հիմնապայարի (ապարաշերտի) վերաբերյալ. այն ճեղքված է, ինչի հետևանքով ստորերկրյա ջրերը կարող են ներթափանցել հանք։
Հոկտեմբերին արված հայտարարության մեջ Լիցենզավորման գործակալությունը նշել է, որ ներկայացված ծրագիրը «բավարար չէ հանքարդյունահանման նախագծի պատճառած ամբողջ վնասը փոխհատուցելու համար՝ համաձայն «Բնակավայրերի մասին» հրահանգի (Habitats Directive) պահանջների»։ Սա ասվում է այն դեպքում, երբ ընկերությունը նախատեսում է վերականգնել ճահճուտը, ինչը «Natura 2000» ցանցի տվյալ տարածքի մակերեսը կմեծացնի մեկ երրորդով։
Բացի այդ, Անտառային տնտեսության վարչությունն իր գնահատման մեջ նշել է, որ մերձակա ջրաճահճային տարածքների վերականգնումը կփոխհատուցի ճահճուտին հասցված վնասը միայն այն դեպքում, եթե այդ բնակավայրերը (էկոհամակարգերը) վերականգնումից հետո հայտնվեն նույն կամ ավելի լավ վիճակում։
«Գերազանց վիճակում գտնվող բնակավայրերին հասցված վնասը հնարավոր չէ փոխհատուցել այնպիսի տարածքներով, որոնք նույնիսկ վերականգնումից հետո մնում են ավելի վատ վիճակում», — ասվում է զեկույցում։
Ֆինլանդիայի բնության պահպանության ասոցիացիայի Լապլանդիայի շրջանային տնօրեն Սիսլի Պիիսիլան նշել է, որ մեծ անորոշություն կա այն հարցի շուրջ, թե արդյոք ընկերությունը իսկապես կկարողանա փոխարինել և վերականգնել այն պահպանվող տարածքները, որոնց հանքը վնաս կհասցնի։ Ըստ նրա՝ թեև ջրի մակարդակի վերականգնումը գուցե երկար ժամանակ չպահանջի, սակայն ամենախոցելի տեսակների պահպանումը կլինի «ամենադժվար» խնդիրը, հատկապես որ այդ տեսակներից շատերը բնորոշ են հենց այդ ճահճուտին։
Տերամյաի խոսքով՝ լրացուցիչ տեղեկատվությունը Հանձնաժողովին ներկայացնելուց հետո Բրյուսելին կպահանջվի չորսից վեց ամիս՝ վերջնական որոշման հանգելու համար։ Մինչ այդ Ֆինլանդիան որևէ որոշում կայացնել չի կարող։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ռազմակայանին
Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել Դոնբասը անգամ խաղաղության համաձայնագրի դիմաց. Զելենսկի
Զելենսկին Ստուբի հետ Աբու Դաբիում քննարկել է բանակցությունները