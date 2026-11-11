Գերմանիան չունի տնտեսական ոլորտի աստղային կադրերի պահուստ

Բեռլինը դժվարանում է թեկնածու գտնել Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) գործադիր խորհրդի համար՝ շարունակելով ֆինանսական ոլորտի բարձր պաշտոնները համալրելու անհաջող փորձերի շարքը։
ՖՐԱՆԿՖՈՒՐՏ — Եվրոպական կենտրոնական բանկի գործադիր խորհրդում տեղ զբաղեցնելու համար «աստղային» թեկնածու գտնելու Գերմանիայի ջանքերը բացահայտեցին Բեռլինի ավելի լայն խնդիրը՝ ֆինանսական ոլորտի բարձր պաշտոնների համար որակյալ կադրեր պատրաստելու անկարողությունը։
Գերմանիայում ուժեղ կադրային պահուստի բացակայությունն ակնհայտ դարձավ այն պահին, երբ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Նիդերլանդներն ու Իսպանիան սկսեցին պայքարել վեց անդամից բաղկացած խորհրդում առաջիկայում ազատվող երեք պաշտոնների համար, որոնցից ամենակարևորը ԵԿԲ-ի նախագահի պաշտոնն է։
Մադրիդն ու Հաագան մրցակցում են նախագահի պաշտոնի համար. Միջազգային հաշվարկների բանկի գլխավոր տնօրեն Պաբլո Էռնանդես դե Կոսը մրցում է Նիդերլանդների կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Կլաաս Նոտի հետ։ Մինչդեռ Փարիզն ու Բեռլինը հավակնում են գլխավոր տնտեսագետի և կապիտալի շուկաների գծով մասնագետի պաշտոններին։ Այս բոլոր պաշտոնները թափուր կդառնան հունվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում։
Ֆրանսիան գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնի համար ունի տաղանդավոր մասնագետների լայն ընտրանի։ Առաջատար հավակնորդների թվում են Ֆրանսիայի բանկի (Banque de France) փոխկառավարիչ Անյես Բենասի-Կերեն և Santander բանկի կորպորատիվ և ներդրումային բանկային գործառնությունների ղեկավար Լորանս Բունը։
Մինչդեռ Գերմանիայում կառավարությունը դժվարանում է գտնել համապատասխան թեկնածուի՝ փոխարինելու իր հայրենակից Իզաբել Շնաբելին, ով հունվարին Եվրոպական կենտրոնական բանկից (ԵԿԲ) տեղափոխվում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (ԱՄՀ)։ ԵՄ երկու պաշտոնյաների խոսքով՝ Բեռլինը նույնիսկ խնդրել է Բրյուսելին երկարաձգել Շնաբելի պաշտոնի համար թեկնածուների ներկայացման՝ անցյալ ամիս սահմանված վերջնաժամկետը՝ տեղափոխելով այն մինչև նոյեմբերի 27-ը։
«Մինչ Գերմանիան դեռ որոշում է, թե ում առաջադրել գործադիր խորհրդի պաշտոնի համար, ֆրանսիացի թեկնածուներն արդեն մի քանի ամիս է՝ նախապատրաստվում են», — հայտնել է ING-ի մակրոտնտեսական հետազոտությունների գծով գլոբալ ղեկավար Կարստեն Բժեսկին։
Ֆրանսիական գերիշխանությունը
Ֆրանսիայի գերիշխանությունն ակնհայտ է. ԵԿԲ-ի գոյության ընթացքում՝ ավելի քան կես դեպքերում, կառույցի նախագահները եղել են ֆրանսիացիներ։ Մինչդեռ Գերմանիան երբեք պաշտոնապես թեկնածու չի առաջադրել եվրագոտու ամենացանկալի պաշտոններից մեկի համար։
Այս միտումը դուրս է գալիս ԵԿԲ-ի շրջանակներից։ ԱՄՀ-ի կառավարիչ տնօրենների պաշտոնը զբաղեցրել են հինգ ֆրանսիացիներ, մինչդեռ Գերմանիայից հետպատերազմյան շրջանում այդ պաշտոնը զբաղեցրել է միայն մեկը՝ Հորսթ Քյոլերը։
Վերլուծաբանների և դիվանագետների կարծիքով՝ Ֆրանսիայի առավելությունն այն է, որ Փարիզը ոչ միայն վաղ է սկսում գործընթացը, այլև մասնագիտացած է այնպիսի տաղանդների հայտնաբերման մեջ, որոնք համապատասխանում են բոլոր չափանիշներին։ Դիվանագետները որպես վառ օրինակ նշում են Օդիլ Ռենո-Բասոյի կարիերայի վերելքը. Ֆրանսիայի գանձապետարանում աշխատելուց հետո նա դարձավ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) նախագահ։
«Օդիլը փայլուն կերպով անցավ», – ասաց ֆինանսների փոխնախարարը, որի անունը չի հրապարակվել՝ հաշվի առնելով նշանակման գործընթացի քաղաքական բնույթը: «Ֆրանսիացիները իրենց մարդկանց առաջ են մղում բոլոր հնարավոր մակարդակներում»:
Դա նշանակում է, որ երբ ԵԿԲ-ում նոր աշխատատեղեր են բացվում, Բենասի-Քերենի և Բունի նման անունները պատրաստ են հայտնվում: Բենասի-Քերենը ներսից գիտի ակադեմիական աշխարհը, կառավարությունը և կենտրոնական բանկային գործը, մինչդեռ Բունը համատեղում է տնտեսական փորձը ֆինանսների, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքականության ոլորտում փորձի հետ:
«Ֆրանսիացի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչները, ակնհայտորեն, ավելի լուրջ են վերաբերվում այս կադրային հարցերին, քան իրենց գերմանացի գործընկերները», – ասաց Հոլգեր Շմիդինգը՝ Berenberg-ի գլխավոր տնտեսագետը: «Փարիզը մոտենում է հարցին ավելի մեծ ռազմավարական հեռատեսությամբ և սկսում է իր նախապատրաստական աշխատանքները շատ ավելի վաղ»:
«Ֆրանսիան հասկանում է, որ այս աշխատատեղերը պահանջում են ավելին, քան տեխնիկական փորձագիտություն: Նրանք դաստիարակում են լայն փորձ ունեցող, միջազգային ճանաչում ունեցող և ուժեղ ցանցեր ունեցող մարդկանց», – ասաց EFG Bank-ի գլխավոր տնտեսագետ Ստեֆան Գերլախը: «Տեխնիկական կարողությունները կարևոր են, սակայն փորձը, հարաբերությունները և դիվանագիտական հմտությունները կարող են վճռորոշ լինել, երբ երկրները պետք է համաձայնության գան նշանակման հարցում»։
Ի տարբերություն դրա, Գերմանիան հաճախ խրախուսել է որոշակի հաստատության, հաճախ՝ ակադեմիական ոլորտի խորը փորձը, առանց զարգացնելու նույն անվան ճանաչումը, քաղաքական կապերը կամ լայն փորձը, որը վայելում են ֆրանսիացի մրցակիցները։ Սա հեշտացնում է նրանց թեկնածությունները մերժելը, օրինակ՝ կառավարչական փորձի բացակայության պատճառով։
«Այս թեկնածուներին սովորաբար պակասում է քաղաքական պրագմատիզմը և վարչական փորձը», – ասաց Բժեսկին։
Տնտեսագիտությունն ու գերմանական քաղաքականությունը
Քաղաքական պրագմատիզմի պակասը խոչընդոտել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) նախագահի պաշտոնում գերմանացի թեկնածուների առաջադրմանը։ Ակսել Վեբերը և Յենս Վայդմանը, որոնք կտրականապես դեմ էին ճգնաժամային շրջանում պարտատոմսերի գնման ծրագրերին, համապատասխանաբար 2011 և 2019 թվականներին չկարողացան աջակցություն ստանալ Եվրոպայում։ Իսկ այն գերմանացի թեկնածուները, ովքեր պատրաստ կլինեին պաշտպանել նման ծրագրերը, դիմադրության կհանդիպեին հենց Գերմանիայում։ Արդյունքում՝ Գերմանիան որոշեց ընդհանրապես ոչ մեկին չառաջադրել։
Այս անգամ Գերմանիայի Դաշնային բանկի (Bundesbank) նախագահ Յոախիմ Նագելը կարող էր ավելի ընդունելի թեկնածու լինել այլ կառավարությունների համար։ Նա պաշտպանել է ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդի քաղաքականությունը և հրապարակավ հանդես եկել հօգուտ եվրոպարտատոմսերի (eurobonds)՝ մի գաղափար, որը վաղուց պաշտպանում են հարավային Եվրոպայի մի շարք երկրներ։
Սակայն նրա հնարավոր առաջադրումը, կարծես, տապալվել է իշխող կոալիցիայի ներսում առկա լարվածության պատճառով՝ կապված պահպանողական Ֆրիդրիխ Մերցի և սոցիալ-դեմոկրատ Լարս Կլինգբայլի (ֆինանսների նախարար) միջև տարաձայնությունների հետ։
«Եթե Մերցն ու Կլինգբայլը վաղ փուլում աջակցեին Յոախիմ Նագելին, նա, հավանաբար, լավ հնարավորություններ կունենար», — նշել է Շմիդինգը։ Քննարկումներին քաջատեղյակ մեկ այլ անձ նույնպես հաստատել է, որ կոալիցիայի ներսում առկա տարաձայնությունները խոչընդոտել են Շնաբելին փոխարինող թեկնածուի շուրջ համաձայնության գալուն։
Գերմանիայում կոալիցիոն կառավարման համակարգը մասամբ բացատրում է, թե ինչու է Բեռլինն ուշանում մրցապայքարից. իշխող կուսակցությունները չեն կարողանում համաձայնության գալ մեկ միասնական թեկնածուի շուրջ։ Սակայն, ըստ Բժեսկիի, խնդիրն այն է նաև, որ Բեռլինը լիարժեք չի գիտակցում նման պաշտոնների կարևորությունը և դրանք չի դիտարկում որպես առաջնահերթություն։
Վերլուծաբանները որպես օրինակ մատնանշեցին Գերմանիայի նախկին ֆինանսների նախարար Յորգ Կուկիեսին։ Նա լրացրել է ԵԿԲ պաշտոնի համար անհրաժեշտ բազմաթիվ չափանիշներ՝ իր հետ բերելով ֆինանսական շուկաներում և քաղաքականության մեջ ունեցած հարուստ փորձ։ Գերմանական լրատվամիջոցների տվյալներով՝ նա հրաժարվել է ԵԿԲ գործադիր խորհրդում տեղ զբաղեցնելուց, քանի որ անցյալ տարի նրան անտեսել էին կառավարության պաշտոնի համար։ Կուկիեսն այժմ Morgan Stanley-ի կառավարիչ տնօրեն է։
«Գերմանիան իրեն համարում է մեծ և հզոր երկիր և կարծում է, որ սա կլուծի խնդիրը», – ասաց Բժեսկին։ «Նրան պակասում է դիվանագիտական հասկացողությունն ու հմտությունը, որոնք կօգնեն նրան մեծացնել իր ազդեցությունը»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ակնկալում է, որ Իսրայելի հաջորդ կառավարությունը կլինի «ավելի քիչ ագրեսիվ»
Շվեդիան վերանայում է պաշտպանական գնումների գործընթացը՝ նոր սպառնալիքների պայմաններում արագություն ապահովելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված
Ընտրություններ Իսպանիայում. որքա՞ն լուրջ է ամեն բան