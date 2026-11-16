Տալլինը պատրաստում է իր թվային կառավարությունը ներխուժման դեպքում արտասահմանից կառավարելու համար։
ՏԱԼԻՆ — Պատկերացրեք, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Լոնդոնում աքսորված ֆրանսիացի գեներալ Շառլ դը Գոլը կառավարում է իր «Ազատ Ֆրանսիայի» կառավարությունը՝ մուտք գործելով ամպային համակարգ։
Էստոնիայի պաշտոնյաները պատրաստվում են հենց նման սցենարի՝ աշխարհի վերջի նկատմամբ դիմադրողականությունը բարձրացնելու նոր ռազմավարությամբ՝ hukukindlus էստոներենով, որը թույլ կտա կառավարության թվային ծառայություններն ամբողջությամբ կառավարվել արտասահմանից, եթե իր տարածքը օկուպացվի օտարերկրյա թշնամու կողմից։
1.3 միլիոն բնակչություն ունեցող Բալթյան երկիրը, որը Ռուսաստանի հետ ունի 294 կիլոմետրանոց սահման, վախենում է, որ ինքը գլխավոր թիրախը կլինի, եթե Մոսկվան ներխուժի Եվրամիության որևէ երկիր։ Անվտանգության ծառայությունները արդեն զգուշացրել են, որ Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է մղում Եվրոպայի դեմ, և Էստոնիան մեղադրել է Մոսկվային ամեն ինչի համար՝ կիբեռհարձակումներից մինչև հրկիզման դավադրություններ և ստորջրյա տվյալների մալուխների կտրվածքներ։
Այժմ Տալլինը պատրաստվում է իր հանրային ծառայությունները տեղափոխել ամպային տեխնոլոգիաների, «կամ այն դեպքում, երբ տվյալների կենտրոնները ոչնչացվեն, կամ տեղում լինեն զորքեր, և մենք չկարողանանք գործել», – ասաց նոր ռազմավարության ճարտարապետ և Էստոնիայի արդարադատության և թվային հարցերի նախարարության թվային ենթակառուցվածքների և կիբերանվտանգության գծով նախկին գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Տոնու Գրյունբերգը։
Էստոնիան արդեն ունի տվյալների պահուստային պատճեն Լյուքսեմբուրգում գտնվող իր «թվային դեսպանատանը», որը, ըստ էության, երկրի նախագծի պատճենն է, որը ներառում է ամեն ինչ՝ քաղաքացիների գրանցամատյաններից մինչև հողային գրանցամատյաններ և դրա իրավական օրենսգիրքը։
«Հիմա մենք ուզում ենք իսկապես առցանց լինել, ինչ էլ որ պատահի», – ասաց Գրյունբերգը։ «Բոլոր կարևոր ծառայությունները մնում են առցանց… Ամեն ինչ պետք է շարունակի գործել»։
Էստոնիայի կառավարությունը ստեղծում է անվտանգ հավելվածներ ամպային մատակարարների, այդ թվում՝ Microsoft Azure-ի և Amazon Web Services-ի, ինչպես նաև իր սեփական պետական ամպային հարթակի վրա։ Երկիրը համակարգը տեղափոխում է իր տվյալների դեսպանատուն և Եվրոպայի այլ վայրեր, ասաց Գրյունբերգը, ով այս ամիս սկսեց աշխատանքը որպես տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների մատակարար Levira-ի գործադիր տնօրեն։
Արդարադատության և թվային հարցերի նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճարտարապետության և ենթակառուցվածքների խորհրդական Ալան Ալմերը ասել է, որ Էստոնիան ցանկանում է նվազագույնի հասցնել ամենավատ սցենարի ազդեցությունը։
«Իդեալականում մենք կցանկանայինք կառուցել համակարգեր, որոնք կարող են դիմակայել յուրաքանչյուր հնարավոր ճգնաժամի, բայց իրականում ոչ մի երկիր չի կարող կանխատեսել կամ վերացնել յուրաքանչյուր ռիսկ», – ասել է նա։ «Ամենածանր սցենարներում մենք նաև պետք է պահպանենք վստահելի հիմք, որի վրա կարող է վերակառուցվել Էստոնիայի թվային պետությունը»։
Թվային ծառայությունների վտանգը էստոնացիների համար ակնհայտ է եղել 2007 թվականից ի վեր, երբ երկիրը բախվեց 22 օր տևած կիբերհարձակումների ալիքի, որը խափանեց առևտրային և կառավարական ծառայությունների մեծ մասը: Երկրի իշխանությունները հետագայում հարձակումները վերագրեցին Ռուսաստանին։
Դեպքը շատ առումներով առաջին լայնածավալ ժամանակակից կիբերհարձակումն էր, որը ուղղված էր որևէ երկրի: Այն ստիպեց Տալլինին վերանայել իր ամբողջ թվային ենթակառուցվածքը, դարձնելով Էստոնիան այն, ինչը որոշները համարում են աշխարհի ամենաթվայնացված պետությունը։
«Նրանք որդեգրել են զարմանալիորեն առաջադեմ մոտեցում կառավարական ծառայությունների թվայնացման առումով», – ասաց Ջոզեֆ Ջարնեցկին, Լոնդոնի Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի (RUSI) վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատողը։
Ալմիրն ասաց, որ աշխարհի վերջի պլանավորումը նպատակ ունի ապահովել, որ «մենք երբեք չպետք է նորից սկսենք զրոյից»։
Թվային դիմացկունություն
Ռուսաստանում տվյալների կենտրոնների վրա վերջերս կատարված հարձակումները ընդգծեցին, թե որքան կարևոր են դարձել թվային ծառայությունները պատերազմող երկրների համար։ Ուկրաինան անցյալ ամիս հարվածեց ռուսական Yandex մատակարարին պատկանող երեք տվյալների կենտրոններին, ինչը ցույց տվեց, թե ինչպես է հաշվողական հզորության թիրախավորումը նմանվել էլեկտրաէներգիա, ջեռուցում և վառելիք մատակարարող էլեկտրակայանի հարվածին, որից կախված են զինվորականներն ու քաղաքացիական անձինք։
Ահեղ դատաստանի օրվան դիմակայելու Էստոնիայի ազգային ծրագիրը ուշագրավ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես են երկրները ձգտում պաշտպանել իրենց քաղաքացիներին և ծառայությունները այդ ռիսկերից՝ ապատեղակայման միջոցով։ Մինչև վերջերս թվային անվտանգության վերաբերյալ բանավեճը հակված էր կենտրոնանալ տանը մոտ վերահսկողությունը պահպանելու վրա՝ տվյալները տեղում պահելով և տեխնոլոգիաներ ու տվյալների կենտրոններ կառուցելով պետության տարածքում։
Այժմ պետությունները, հատկապես նրանք, որոնք բախվում են հակամարտության բարձր ռիսկերի, վերանայում են իրենց մոտեցումը՝ համոզվելով, որ նրանք նաև տարածում են ռիսկերը թվային ենթակառուցվածքների վրա։
Հինգշաբթի օրը Միացյալ Թագավորությունը և Նորվեգիան հայտարարեցին, որ փնտրում են միմյանց անվտանգ տվյալները պահելու եղանակներ՝ ստեղծելով իրենց սեփական «տվյալների դեսպանատները»։
Էստոնիան նույնպես ներդրումներ է կատարում «անվտանգ երրորդ երկրների հետ գործընկերության և դաշինքների մեջ»՝ անվտանգության և դիմադրողականության համար, «փոխանակ ասելու՝ «մենք ամենաինքնիշխանն ու ամենաամուրն ենք, երբ ամեն ինչ ֆիզիկապես մեր վերահսկողության տակ է՝ մեր տարածքում», – ասաց Ջարնեցկին։
Անցյալ շաբաթ Microsoft-ի աշխատանքի խափանումը, որը հարվածեց ընկերություններին և երկրներին ամբողջ աշխարհում, կրկին ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է պետությունները դիվերսիֆիկացնեն ամպային և թվային ծառայությունների մատակարարներին, եթե հիմնական մատակարարները տուժեն կիբեռհարձակումներից, խափանումներից կամ տեխնիկական խափանումներից։
Ահեղ դատաստանի դիմակայունության ծրագիրը կառավարող էստոնացի պաշտոնյան Ալմերն ասաց, որ երկիրը նաև աշխատում է հաջորդ մարտահրավերին նախապատրաստվելու ուղղությամբ. «Առաջին հարցն այն էր, թե ինչպես համոզվել, որ Էստոնիայի պետական տվյալները չեն անհետանա», – ասաց նա՝ որպես պահեստային տարբերակ վկայակոչելով Լյուքսեմբուրգում գտնվող իր առկա տվյալների դեսպանատունը։ «Հաջորդ [մարտահրավերը] այն է, թե ինչպես ապահովել, որ պետությունը կարողանա շարունակել գործել այդ տվյալներով ճգնաժամի ժամանակ», – ասաց նա։
Տալլինը դրանով չի սահմանափակվի։ «Մենք նաև պետք է ապահովենք, որ նույն տվյալները մնան հասկանալի և օգտագործելի տասնամյակներ անց», – ասաց Ալմերը։
Բաց մի թողեք
Լոնդոնի ֆինանսական կենտրոնը («Սիթին») չի ցանկանում կրկին ենթարկվել «Բրեքզիթի» (Brexit) հետ կապված ցնցումների
Իտալիայի ինքնահռչակ «դժոխային» գեներալը ցանկանում է իր ձայնը տալ Մելոնիի երկրորդ ժամկետում. Լուսանկար
Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը