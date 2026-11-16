Տալլինի Ներքին անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ հրկիզման փորձը պատվիրվել է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության (ԳՀՎ) կողմից։
Էստոնիան հայտարարում է, որ դեկտեմբերի սկզբից կփակի Ռուսաստանի հետ սահմանը՝ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը մեղադրելով էստոնական անօդաչու թռչող սարքեր արտադրող ընկերության դեմ հրկիզման փորձ պատվիրելու մեջ։
Գլխավոր դատախազ Աստրիդ Ասին կիրակի օրը հայտնել է, որ շաբաթ օրը՝ գիշերը ժամը 3-ից մի փոքր անց, Տալլինի մերձակայքում գտնվող Վիիմսիում՝ «Threod Systems» ընկերության տարածքում, հայտնաբերվել են անձինք, ովքեր փորձել են ներխուժել շենք՝ այն հրկիզելու և պայթյուն հրահրելու նպատակով։
Միջադեպից հետո Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցահկնան X սոցիալական ցանցում գրել է. «Հաշվի առնելով հստակ ապացույցները, որ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը (ԳՀՎ) պատվիրել է դիվերսիոն հարձակում էստոնական պաշտպանական ընկերության դեմ՝ Էստոնիան դեկտեմբերի 1-ից կփակի էստոնա-ռուսական սահմանի բոլոր անցակետերը»։
Նա ավելացրեց. «Ռուսաստանը պետք է հասկանա, որ Էստոնիայի դեմ թշնամական գործողությունները հետևանքներ ունեն: Մեր անվտանգությունը վախեցնելու, անկայունացնելու կամ խաթարելու փորձերը անպատասխան չեն մնա»:
«Թրեոդ»-ի անվտանգության աշխատակիցները կանխել են հարձակումը, նախքան այն կարող էր զգալի վնաս հասցնել, հայտնել են իշխանությունները: Ութ կասկածյալներ, որոնք բոլորը հարևան Լատվիայի բնակիչներ են, ձերբակալվել են: Հինգը կալանավորվել են:
Էստոնիայի ներքին անվտանգության ծառայությունը, որը հայտնի է որպես KAPO, հայտարարել է, որ իր աշխատակիցների կողմից հավաքված հետախուզական տվյալները ցույց են տվել, որ հարձակումը պատվիրվել է Ռուսաստանի GRU ռազմական հետախուզական գործակալության կողմից: «Թրեոդ»-ը արտադրում է հեռահար հետախուզական և հարձակողական անօդաչու թռչող սարքեր:
Էստոնիայի վարչապետ Քրիստեն Միխալը կիրակի օրը հայտարարել է. «Սա Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի դեմ իրականացվող ավելի լայն հիբրիդային պատերազմի մի մասն է, որի նպատակն է նվազեցնել Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը և Ռուսաստանի վրա ճնշումը: Մենք չենք վախենա»:
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ կապ են հաստատել մեղադրանքների վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար:
Վերջին փորձը տեղի է ունեցել օգոստոսին Ուկրաինային անօդաչու ցամաքային տրանսպորտային միջոցներ մատակարարող Milrem Robotics ընկերության վրա կատարված հրկիզման հետևանքով: Էստոնիայի իշխանությունները պաշտոնապես մեղադրել են ռուսական հետախուզությանը սեպտեմբերին այդ միջադեպի համար:
KAPO-ն զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը ավելի ու ավելի է թիրախավորում եվրոպական պաշտպանական արտադրողներին՝ Ուկրաինա ռազմական արտադրությունն ու մատակարարումները խափանելու համար: Շաբաթ օրը տեղի ունեցած հարձակման փորձի հետաքննությունը շարունակվում է:
Բաց մի թողեք
Արքայազն Հարին Ուկրաինա կատարած անակնկալ այցի ժամանակ ասել է․ «Դուք հաղթելու եք»
Թուրքիայի զինագործական հսկան խաղադրույք է կատարում, որ Ռուսաստանը կհաղթահարի ԵՄ «Գնեք եվրոպականը» ջանքերը
ԵՄ-ն ձգտում է վերակենդանացնել Սիրիայի հետ նախապատերազմյան համաձայնագիրը