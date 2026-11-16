Էնդի Բըրնհեմը հանդես է եկել Միացյալ Թագավորության և ԵՄ-ի միջև ապագա հարաբերությունների վերաբերյալ հավակնոտ գաղափարներով։ Սակայն բրիտանական ֆինանսական հզոր կառույցները դեռևս մեծ ուշադրություն չեն դարձնում դրանց։
ԼՈՆԴՈՆ — Բրիտանիայի ֆինանսական կենտրոնը պատրաստ չէ լրջորեն ընդունել Էնդի Բըրնհեմի՝ «Բրեքզիթին» առնչվող մտքերը։
Հուլիսին Միացյալ Թագավորության վարչապետ դառնալուց ի վեր՝ Բըրնհեմը առաջ է քաշել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերաձևման, կամ նույնիսկ միությանը կրկին անդամակցելու վերաբերյալ հավակնոտ գաղափարներ։ Այս շաբաթ նա մեկնում է Բրյուսել՝ մասնակցելու կարևոր գագաթնաժողովի, որի նպատակն է սկսել հարաբերությունների վերագործարկման գործընթացը։
Երկուշաբթի երեկոյան Բըրնհեմը իր ուղերձը կներկայացնի Լոնդոնի ֆինանսական կենտրոնի՝ «Սիթիի» սրտում։ Լոնդոնի քաղաքապետի (Lord Mayor) պատվին կազմակերպված ընդունելության ժամանակ նա կհայտարարի, որ Բորիս Ջոնսոնի կնքած «Բրեքզիթի» գործարքը «արդյունք չտվեց», և որ «մենք ավելի շատ բան կորցրինք, քան ձեռք բերեցինք»։
Սակայն մեկ տասնամյակ տևած քաղաքական անկայունությունից հետո «Սիթիի» ֆինանսական հատվածը չի ցանկանում լսել նման խոսակցություններ։
«Մենք չենք պատրաստվում լոբբինգ իրականացնել, լարվածություն ստեղծել կամ առաջ մղել այս հարցը», — նշեց բանկային ոլորտի մի լոբբիստ, ով, ինչպես և այս հոդվածում հիշատակված մյուս անձինք, ցանկացավ մնալ անանուն՝ ազատորեն խոսելու հնարավորություն ունենալու համար։
«”Սիթին” ավելի զուսպ կլինի», — ասաց ֆինանսական ոլորտի մեկ այլ լոբբիստ։
Թեև 2016 թվականին Միացյալ Թագավորության՝ ԵՄ-ին անդամակցության շուրջ անցկացված հանրաքվեի ժամանակ «Սիթիի» ներկայացուցիչների մեծ մասը կողմ էր ԵՄ-ում մնալուն, բանկերը, ապահովագրական ընկերություններն ու ակտիվների կառավարիչները տարիներ են ծախսել՝ իրենց գործունեությունը ԵՄ-ից դուրս կյանքին հարմարեցնելու համար։
Թեև սկզբնական շրջանում Լոնդոնի ֆինանսական կենտրոնը (City) հավակնոտ նպատակներ էր առաջ քաշում ԵՄ-ի հետ նոր հարաբերությունների համար, 2020 թվականին այն դուրս մնաց Brexit-ի շուրջ ձեռք բերված համաձայնագրից և երկար տարիներ մնաց գործընթացներից դուրս։
Թեև Պահպանողական կուսակցությունից վարչապետ Ռիշի Սունակի և Քիր Սթարմերի գլխավորած Լեյբորիստական կառավարության օրոք հարաբերությունները ջերմացան, Միացյալ Թագավորության ֆինանսական ծառայությունների ոլորտը հարաբերությունների վերագործարկման գործընթացում խաղացել է չափազանց սահմանափակ դեր։
Միայն Միացյալ Թագավորության քլիրինգային կազմակերպությունները՝ ֆինանսական համակարգի ենթակառուցվածքային կարևոր օղակները, պահպանում են ուղղակի հասանելիությունը դեպի ԵՄ հաճախորդները։
Դրա փոխարեն, Լոնդոնի ֆինանսական կենտրոնը («Սիթի»-ն) վերափոխում է Միացյալ Թագավորության ֆինանսական կանոնակարգերը՝ հարմարեցնելով դրանք իր նախասիրություններին և նոր հեռանկարներ ստեղծելով իր համար ԵՄ-ից դուրս։
ԵՄ շուկաներից դուրս մնալուց և տարիների ընթացքում բրիտանացի քաղաքական գործիչներից հիասթափվելուց հետո՝ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչներ հայտարարում են, որ բոլորովին անտեսում են Բերնհեմի այն ենթադրությունը, թե Միացյալ Թագավորությունը կարող է վերականգնել հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ։
Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդն ավելի հեռուն է գնացել, քան 2016 թվականի «Բրեքզիտ»-ի (Brexit) հանրաքվեից ի վեր որևէ այլ վարչապետ՝ հայտարարելով, որ կցանկանար տեսնել Միացյալ Թագավորության վերադարձը ԵՄ՝ իր կյանքի օրոք։ Նա մեկնում է Բրյուսել՝ մասնակցելու նոյեմբերի 20-ին կայանալիք գագաթնաժողովին, որտեղ ակնկալվում է, որ նա կստորագրի նոր համաձայնագրեր՝ վերաբերող ագրոպարենային առևտրին, արտանետումների առևտրին և երիտասարդների շարժունակության ծրագրին։ Նա նաև չի բացառել միասնական շուկային, մաքսային միությանը կամ նույնիսկ ամբողջությամբ ԵՄ-ին վերամիանալու հնարավորությունը։
Սակայն «Սիթի»-ն առայժմ դիտարկում է ԵՄ վերադառնալու նրա առաջարկները որպես զուտ քաղաքական խաղ՝ այլ ոչ թե որպես իրական հեռանկար, որի շուրջ արժե լրջորեն մտածել։
Քաղաքական խաղեր
Քննարկումը «անիրատեսական» է, — նշում է լոբբիստներից մեկը, ով աշխատում է և՛ ԵՄ-ում, և՛ Միացյալ Թագավորությունում։ Նա հավելում է, որ իր ընկերությունը չի ներգրավվի գործընթացում, քանի դեռ Բերնհեմի առաջարկները չեն դարձել ավելի հստակ։
«Քաղաքական խոչընդոտները բավականին օրինական են», – ասաց նույն լոբբիստը վերամիավորման մասին: «Ի՞նչ կցանկանա ստանալ ԵՄ-ն, և կընդունի՞ Մեծ Բրիտանիան»:
Հանրաքվեից հետո շատ ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերություններ տեղափոխել են հսկայական գումարներ, և անձնակազմի անդամները գրասենյակներ են հիմնել մայրցամաքում՝ ԵՄ հաճախորդներին շարունակելու համար սպասարկելու համար:
«Բիզնեսը պատրաստելու համար բոլորի արածի մեջ շատ խորը ծախսեր կան», – ասաց լոբբիստը:
Եվ քիչ ցանկություն կա վերստին վարել հին բանավեճերը կամ սպասել ավելի շատ տարիների խափանումների, հատկապես այն մտավախությունների ֆոնին, որ Լոնդոնը կարող է հետ մնալ ԱՄՆ-ից տեխնոլոգիական հեղափոխության մեջ:
«Մի քանի տարի պահանջվեց դուրս գալու համար, մի քանի տարի էլ կպահանջվի վերադառնալու համար», – ասաց քաղաքի փաստաբանը: «Կարո՞ղ ենք թույլ տալ այդպիսի շեղում»:
Քանի որ քաղաքը ընդհանուր առմամբ գոհ է ավելի ճկուն, արդյունավետ կանոնագրքից, կա նաև դժկամություն Բրյուսելի կանոնակարգող մեքենային վերադառնալու հարցում:
«Իդեալական աշխարհում դուք կունենայիք մուտք դեպի շուկա՝ պահպանելով ձեր սեփական կանոնները, սակայն դա հնարավոր չէ», — ասաց իրավաբանը՝ նկատի ունենալով այն «կարմիր գիծը», ըստ որի՝ միասնական շուկա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ընդունել ԵՄ կանոնները։
Սա մի դաս է, որը Լոնդոնի ֆինանսական կենտրոնը («Սիթի») ցավոտ կերպով յուրացրեց Brexit-ից հետո։ Թեև կանոնակարգերը նույնական էին, ԵՄ-ն թույլ չտվեց Միացյալ Թագավորության ֆինանսական ընկերություններին՝ միությունից դուրս գալուց հետո, կիրառել «ընտրովի մոտեցում» (այսինքն՝ ընտրել միայն այն կանոնները, որոնք իրենց ձեռնտու են)։
Եվ չնայած «Սիթիի» շարունակական ջանքերին, ինչպես նաև Շվեյցարիայի հետ կնքված կարևորագույն համաձայնագրին, որը թույլ է տալիս ընկերություններին գործել այդ երկրում՝ միաժամանակ հետևելով Միացյալ Թագավորության կանոնակարգերին, քիչ հավանական է, որ ԵՄ-ն զիջի այս սկզբունքի հարցում։
Պաուլինա Դեյմեկ Հակը, ով Brexit-ի հարցերով ԵՄ գլխավոր բանակցող Միշել Բարնիեի աշխատակազմի բարձրաստիճան անդամ էր և մասնակցում էր Միացյալ Թագավորության հետ բանակցություններին, այժմ զբաղեցնում է Եվրոպական հանձնաժողովի ֆինանսական ծառայությունների գլխավոր տնօրինության (DG FISMA) գլխավոր տնօրենի պաշտոնը։ Այսպիսով, նա դառնում է ԵՄ-ի այն առանցքային պաշտոնյան, ում հետ գործ են ունենալու «Սիթիի» ներկայացուցիչները։
«Նա շատ սկզբունքային (ուղղափառ) կլինի, — նշեց լոբբիստներից մեկը, ով զբաղվում է ԵՄ-Միացյալ Թագավորություն հարաբերություններով։ — Նա նման գործարքի չի գնա»։
Անորոշ հեռանկար
Այնուամենայնիվ, թեև «Սիթին» կարող է զգուշությամբ վերաբերվել Բերնհեմի խոսքերին և չշտապել սկզբնական փուլում ներգրավվել գործընթացում, շուկա անարգել մուտք ունենալու հսկայական տնտեսական օգուտը, ի վերջո, կարող է ավելի կշռադատված լինել, քան Brexit-ից բխող նոր կանոնակարգերի հետ կապված մտահոգությունները։
«Եթե հարցը հասնի դրան, չեմ կարծում, որ Սիթին կտրականապես դեմ կլինի վերամիավորմանը», — ասաց երկրորդ լոբբիստը։
Հնարավոր է ավելի խորը պառակտում։ Թեև ընկերություններում կամ ասոցիացիաներում դեռ լուրջ քննարկումներ չեն եղել, ոլորտը, ամենայն հավանականությամբ, կպառակտվի՝ կախված նրանից, թե ով ինչ օգուտներ է տեսնում (ընդ որում՝ պառակտումը կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ առանձին ընկերությունների ներսում)։
«Բիզնեսի որոշ հատվածներ կարող են հիմնվել ինչ-որ առանձնահատուկ պայմանի կամ «բացառության» վրա՝ ավելի շատ գումար վաստակելու համար, մինչդեռ բիզնեսի ավելի եկամտաբեր հատվածները կարող են ցանկանալ վերամիավորվել», — նշեց երկրորդ լոբբիստը։
«Միասնական մոտեցում չի լինի այն հարցի շուրջ, թե ինչ անել, և մեծ ցանկություն էլ չի լինի՝ կրկին ներգրավվելու գործընթացում», — հավելեց բանկային ոլորտի լոբբիստը՝ միաժամանակ նշելով, որ ոլորտը պետք է պատրաստ լինի, եթե Գանձապետարանը դիմի իրենց։
Բաց մի թողեք
Էստոնիան ռուսական օկուպացիայի ծրագիր ունի. կառավարել իր կառավարությունը ամպից
Իտալիայի ինքնահռչակ «դժոխային» գեներալը ցանկանում է իր ձայնը տալ Մելոնիի երկրորդ ժամկետում. Լուսանկար
Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը