Որոշ ազդեցիկ գործիչներ փորձում են կանխել ընտրարշավի վերածումը երկու պոպուլիստների միջև առճակատման։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրարշավն ավելի ու ավելի բազմազան է դառնում։
Քանի որ չափավոր քաղաքական ուժերը դժվարություններ են ապրում, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ մուտք են գործում ընտրապայքար՝ հավատալով, որ ունեն բավարար ներուժ՝ կանխելու մրցապայքարի վերածումը ծայրահեղ ձախերի և ծայրահեղ աջերի միջև առճակատման։
Նրանց թվում են Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկավարը, օլիմպիական լեգենդը, մի քաղաքական գործիչ, որը հայտնի է Իլոն Մասկի համար «գլխացավանք» դառնալով, մի մարդ, ով հեծանիվով շրջում է Ֆրանսիայով, բազմաթիվ շատախոս Uber-ի վարորդներ, սուրճի և ծխախոտի շուրջ զրուցող մի քանի ինքնավստահ «ֆլանյորներ» (զբոսաշրջիկ-դիտորդներ), ինչպես նաև մի փողոցային երաժիշտ։ (Ոմանց հաջողության հասնելու հավանականությունն ավելի մեծ է, քան մյուսներինը։)
«Այս պահին պարզ է մեկ բան. ֆրանսիացիները գոհ չեն ներկայիս քաղաքական առաջարկներից», — նշեց կենտրոնամետ-աջակողմյան թեկնածու Էդուար Ֆիլիպի «Հորիզոններ» (Horizons) կուսակցության մի սենատոր (ով ցանկացավ մնալ անանուն՝ քննարկելով Ֆիլիպի դժվարությունները նախընտրական արշավի ընթացքում)։
Թեև նրանք բոլորը դեռևս պաշտոնական թեկնածուներ չեն, այնուամենայնիվ, ահա մի քանի անուն, որոնց արժե ուշադրություն դարձնել առաջիկա ամիսներին։ Նրանք հանդես են գալիս որպես մրցակիցներ ծայրահեղ աջերի առաջատար Մարին Լը Պենի և ծայրահեղ ձախերի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի համար (վերջինիս վարկանիշն, ի դեպ, հարցումներում արագորեն աճում է)։
Անվտանգ ակտիվ
ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդը վաղուց է խոսում իր թեկնածության մասին, և ազդանշանները եղել են ամիսներ շարունակ։
Նա աշխատում է ինքնակենսագրության վրա և սեպտեմբերին հոնքեր առաջացրեց՝ անսովոր կանգառ կատարելով իր հայրենի Նորմանդիայում կայացած քաղաքական հանրահավաքի ժամանակ, առավոտյան խեցգետիններ ուտելով և խնձորի խմիչք արտադրողների հետ զրուցելով, ինչպես կաներ ցանկացած լուրջ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու։
Ենթադրություններն գագաթնակետին հասան, երբ նա անցյալ ամիս հայտարարեց, որ փետրվարի 7-ին կթողնի իր աշխատանքը ԵԿԲ-ում՝ վերականգնելու քաղաքականության, և ոչ միայն դրամավարկային քաղաքականության մասին հրապարակայնորեն խոսելու ազատությունը։
«Ես այլևս չեմ կարող չեզոք մնալ», – Ֆրանկֆուրտում լրագրողներին ասաց նա։
Չորեքշաբթի օրը Փարիզի խաղաղության ֆորումում կայացած քննարկման ժամանակ մեր հարցին, թե արդյոք նա դեռևս բացառում է իր թեկնածությունը, Լագարդը մնաց իր դիրքորոշման մեջ. «Ես ասացի, որ ուզում եմ վերականգնել իմ խոսելու ազատությունը, իմ ազատությունը զբաղվելու դրամավարկային քաղաքականությունից դուրս հարցերով, և դա է, ինչ ես ուզում եմ անել»։
Կենտրոնամետ և պահպանողական ճամբարում շատերը, այդ թվում՝ նախկին էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարար Բրունո Լե Մերը, կարծում են, որ նա հիանալի կհամապատասխանի։ Եվ պատվիրված վերջերս անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկավարը հավասար է Ֆիլիպին։
Նրա ֆինանսական փորձը ԵԿԲ-ում և որպես Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար՝ եվրոգոտու սուվերեն պարտքի ճգնաժամի ժամանակ, կարող է օգտակար լինել այն երկրի համար, որը պայքարում է իր ֆինանսական գործերը կարգի բերելու համար։
Բայց ոչ բոլորն են երկրպագու։
«Նա կտրված է իրականությունից», — ասաց նախկին նախարար-ցենտրիստը, ով, ինչպես և այստեղ մեջբերված մյուս անձինք, ցանկացել է մնալ անանուն՝ անկեղծ խոսելու համար։ — «Կարո՞ղ եք պատկերացնել, որ նա հասկանում է հասարակ մարդկանց մտահոգությունները»։
Օլիմպիականը
Եթե ֆրանսիացի ընտրողները ցանկանում են ունենալ մի առաջնորդ, ով կարող է ջարդուփշուր անել Վլադիմիր Պուտինին նրա նախընտրած մարտարվեստի մրցամարտում, ապա կարող են ուշադրություն դարձնել Թեդի Ռիների վրա։
Ռիները՝ ձյուդոյիստ, ով նվաճել է հինգ օլիմպիական ոսկե մեդալ, ցնցեց երկիրը՝ անցյալ շաբաթ հայտարարելով նախագահի պաշտոնում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ «Le Parisien» օրաթերթին տված հարցազրույցում, որտեղ նա հայտնեց իր մտադրության մասին, Ռիները նշեց, որ ինքը ո՛չ ձախ է, ո՛չ էլ աջ քաղաքական ճամբարից։
Թեև 37-ամյա Ռիները Ֆրանսիայի ամենահայտնի հանրային դեմքերից մեկն է, նա քաղաքական փորձ չունի, որևէ կուսակցության անդամ չէ, և ընտրողներին իր թեկնածությունը ներկայացնելու համար ունի ընդամենը վեց ամիս։
Նրա նախընտրական ծրագիրը նույնպես հստակ մանրամասներից զուրկ է։ Առայժմ նա խոստացել է բարեփոխել Ֆրանսիայի ծախսատար կենսաթոշակային համակարգը, հրաժարվել 35-ժամյա աշխատանքային շաբաթից և բարձրացնել աշխատավարձերը՝ կրճատելով գործատուների կողմից վճարվող սոցիալական ապահովության վճարները։
Ուրբաթ օրը՝ իր նախընտրական արշավի առաջին կանգառի ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի ամենաաղքատ շրջաններից մեկում՝ Փարիզի արվարձան Սեն-Սեն-Դենիի հիվանդանոցներից մեկում, Ռիները հայտարարեց, որ «առողջապահությունը թիվ մեկ առաջնահերթությունն է»։ Այս խոսքերն նա արտասանեց՝ վեր խոյանալով իրեն հետևող լրագրողների բազմության վրա։
Ռիները, ով ծնվել է Կարիբյան ավազանում գտնվող ֆրանսիական անդրծովյան տարածք Գվադելուպայում և մեծացել Փարիզում, մուտք է գործում բազմամարդ մրցապայքար։ «Cluster17»-ի վերջին հարցման համաձայն՝ նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում նա ստանում է ձայների 2%-ը, թեև հարցումն անցկացվել է նրա հայտարարությունից անմիջապես հետո, ուստի հարցվողները քիչ ժամանակ են ունեցել՝ կշռադատելու նրա թեկնածությունը։
Սակայն նախկին նախարարը, որի մասին նախկինում մեջբերվել էր, ասել էր, որ Ռիները «բավարարում է հաջողակ թեկնածուի բոլոր չափանիշները». նա նորեկ է, նա նախագահ Էմանուել Մակրոնի քաղաքական ընտանիքից չէ և կարող է գրավել երիտասարդ ընտրողներին։
Եվ չափսը կարևոր է։ Ավելի քան 2 մետր հասակով և 140 կիլոգրամ քաշով Ռիները կզարմացնի համաշխարհային առաջնորդներին, նույնիսկ եթե «սխալներ թույլ տա», – ասել է նախկին նախարարը։
«Սա իշխանության դինամիկայի իրականությունն է», – ասել է պաշտոնյան։
Պուտինը, հնարավոր է, ցանկանա բարելավել իր ձյուդոյի մարզումները։
Բուլդոզերը
Նախկին եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնը մի քանի էպիկական բախումներ է ունեցել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Էլոն Մասկի հետ, բայց դա կարող է բավարար չլինել Ֆրանսիայի նախագահությունը նվաճելու համար։
Չնայած նա երկու տարի առաջ լքեց Բրյուսելը՝ հանձնաժողովի ղեկավարի հետ լարվածության ֆոնին, Բրետոնը երբեք չլքեց ֆրանսիական լրատվամիջոցները՝ դառնալով ֆրանսիական հեռուստատեսության մշտական հյուր՝ քննարկելու համաշխարհային և ֆրանսիական քաղաքականությունը։
Անսպասելի նախկին տեխնոլոգիական ղեկավարը և գիտաֆանտաստիկայի հեղինակը, որը վերջերս հրատարակել է իր 12-րդ գիրքը, անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ չի բացառում նախագահի պաշտոնում առաջադրվելը և սպասում է տեսնելու, թե արդյոք կենտրոնական դաշինքում կհայտնվի ուժեղ թեկնածու։
Բրետոնը, որը նաև պահպանողական նախագահ Ժակ Շիրակի օրոք եղել է էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարար, ցանկանում է Եվրոպան պակաս կախված դարձնել Միացյալ Նահանգներից և զսպել Ֆրանսիայի հսկայական պարտքը՝ Ֆրանսիայի սահմանադրության մեջ պարտքի կուտակման վերաբերյալ խիստ կանոններ ավելացնելով։
Որպես ԵՄ-ում հարթակների կարգավորման ճարտարապետներից մեկը՝ նա դարձել է X-ի սեփականատեր Իլոն Մասկի ոխերիմ հակառակորդը։ Անցյալ տարի Թրամփի վարչակազմը նույնիսկ պատժամիջոցներ սահմանեց նրա դեմ՝ մեղադրելով Բրետոնին թվային գրաքննության նոր ալիքի հրահրման մեջ։ Բրետոնին աջակցում է կենտրոնամետ հայացքներ ունեցող նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն, սակայն վերջինս ներկայումս մեծ ժողովրդականություն չի վայելում։
Գրողը
Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Բրյունո լը Մերը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել իր թեկնածության մասին, սակայն նրա պահվածքը միանշանակ վկայում է այն մասին, որ նա թեկնածու է։ Հինգշաբթի օրը պահպանողական հայացքներ ունեցող Լը Մերը չբացառեց նախագահական մրցավազքին միանալու հավանականությունը՝ ներկայացնելով «Հանուն մեկ այլ Ֆրանսիայի» խորագրով իր ծրագիրը, որը շատ նման էր նախագահական նախընտրական հարթակի։
Ներկայումս նա դասավանդում է Լոզանի համալսարանում և գրքեր գրում։ Նրա վերջին գիրքը նվիրված է իր քաղաքական ժառանգությանը և, ի դեպ, զերծ է սեքսուալ բնույթի տեսարաններից։ Նա նաև Մարիո Դրագիի կողմից հիմնադրված բացառիկ «Հռենոսյան ակումբի» (Rhine Club) անդամ է։
Եթե Լը Մերը որոշի առաջադրվել, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կշեշտի իր տնտեսական փորձառությունը՝ հաշվի առնելով, որ յոթ տարի զբաղեցրել է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը։
Սակայն նրա այս «այցեքարտը» կարող է նաև խոչընդոտ դառնալ. քաղաքական ընդդիմախոսները նրան են մեղադրում Ֆրանսիայի պետական պարտքի կտրուկ աճի համար և նրան դիտարկում են որպես ֆրանսիական «վերնախավի» (կամ, այսպես կոչված, «խոսող դասակարգի») ներկայացուցիչ, որը կտրված է հասարակ ժողովրդից։
Հումանիստը
72-ամյա Դոմինիկ դը Վիլպենն առաջարկում է ձախակողմյան գաղափարների և «հին աշխարհին» բնորոշ նրբաճաշակ ոճի յուրօրինակ համադրություն՝ հույս ունենալով, որ դա կգրավի ֆրանսիացի ընտրողներին։
Շիրակի օրոք վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած գործիչը պաշտոնապես թեկնածու չէ, սակայն նա հիմնել է սեփական կուսակցությունը՝ «Հումանիստական Ֆրանսիա»-ն, սկսել է հավաքել աջակցության ստորագրություններ և աշխատում է ընտրողների հետ։ Այս շաբաթ տված հարցազրույցում Դը Վիլպենը նշել է, որ «ցանկանում է պատրաստ լինել»՝ այն դեպքի համար, եթե որոշի առաջադրվել։
Դը Վիլպենը հիշվում է հատկապես 2003 թվականին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում ունեցած իր նշանակալի ելույթով. որպես Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար՝ նա հանդես եկավ հեռատես նախազգուշացմամբ՝ ուղղված Միացյալ Նահանգներին, երբ վերջինս պատրաստվում էր ներխուժել Իրաք։ Վերջին տարիներին նախկին դիվանագետի ժողովրդականությունն աճեց՝ շնորհիվ Գազայում Իսրայելի մղած պատերազմի դեմ նրա կտրուկ ընդդիմախոսության։
Սակայն, քանի որ հարցումների արդյունքները տատանվում են 1%-ի սահմաններում, շատերը կանխատեսում են, որ Դը Վիլպենը շուտով կհայտարարի պայքարից դուրս գալու մասին։
Վերադարձած սոցիալիստը
Պիեռ Մոսկովիսին, հնարավոր է, այն «աստղային» թեկնածուն չէ, որին փնտրում են ֆրանսիացիները։ Այնուամենայնիվ, սոցիալիստական ճամբարի վետերանը բոլորին զարմացրեց՝ անցած ամիս հայտարարելով, որ լքում է Եվրոպական հաշվեքննիչ պալատը (ընդամենը 10 ամիս աշխատելուց հետո՝ իր վեցամյա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից շատ առաջ)՝ Փարիզ վերադառնալու նպատակով։
Լագարդի նման, սոցիալիստ Մոսկովիսին ևս հայտարարեց, որ ցանկանում է վերականգնել ազատ խոսելու հնարավորությունը՝ «առջևում սպասվող դժվարին, նույնիսկ ողբերգական ժամանակներում»։
Մոսկովիսին, ով նախկինում զբաղեցրել է Եվրոպական հանձնաժողովում տնտեսական հարցերով հանձնակատարի, նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի օրոք՝ ֆինանսների նախարարի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի բարձրագույն աուդիտորական մարմնի ղեկավարի պաշտոնները, խոստացել է իր փորձառությունը ծառայեցնել ֆրանսիական քաղաքական բանավեճերին։
Շարունակությունը
Նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը 2017 թվականին պաշտոնը թողեց՝ ունենալով ժողովրդականության ռեկորդային ցածր ցուցանիշներ։ Սակայն նա կարծում է, որ դեռ մեկ հնարավորություն ունի՝ հաղթելու Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում։
Օլանդը, ով այժմ սոցիալիստ պատգամավոր է, ակտիվորեն ներգրավվել է նախընտրական քարոզարշավում։
Սակայն նա սպասում է մինչև տարեվերջ՝ որոշելու համար, թե արդյոք կմասնակցի 2027 թվականի ընտրություններին։ Նրա որոշումը, հավանաբար, կախված կլինի Ռաֆայել Գլյուքսմանի հեռանկարներից. վերջինս հաղթել էր կենտրոնամետ ձախ ուժերի ներքին ընտրություններում (փրայմերիզում), սակայն հարցումներում այդպես էլ չկարողացավ հասնել ծայրահեղ ձախերի ներկայացուցիչ Մելանշոնին։
«Սա նման է հայտնիների մասնակցությամբ «Գոյատևում» (Survivor) շոուին, — ասաց Մակրոնի դաշնակիցներից մեկը։ — Նա կարծում է, որ եթե բավական երկար դիմանա, գուցե հնարավորություն ունենա»։
Բաց մի թողեք
Կալլաս․ Ուկրաինայում խաղաղ բանակցություններից առաջ հրադադար է անհրաժեշտ
5 բան, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել Դուբլինի ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում
ԵՄ-ն համաձայնել է 5 երկրների հետ, որոնք կղեկավարեն Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները, ինչպես և եղավ