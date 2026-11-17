Անցած գիշեր ուկրաինական բանակը կրկին հարվածել է Ղրիմի կամրջին, ինչի հետևանքով փլուզվել է դրա կամարներից մեկը։
Կեսգիշերի մոտ Կերչի նեղուցում հզոր պայթյունների շարք է որոտացել, հաղորդել են ռուսական մի քանի Telegram ալիքներ։
Ինչպես հայտնել է ASTRA-ն, ականատեսների խոսքով՝ պայթյունների շարքից առաջ տարածաշրջանում օդային տագնապ է հայտարարվել։
Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Ակսյոնովը հաստատել է կամրջի վրա երկրորդ հարձակումը և հայտարարել այնտեղ երթևեկության լիակատար դադարեցման մասին։ Ավելի ուշ նա հայտնել է Կերչի մոտակայքում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով երկու մարդու մահվան մասին։
ASTRA-ի և այլ ալիքների տվյալներով՝ նոր հարվածը հարվածել է նույն կամարին, որը դեֆորմացվել էր նախորդ օրվա նախորդ հարձակման ժամանակ, սակայն այս անգամ կառույցը փլուզվել է և ընկել ջրի մեջ։
Բաց մի թողեք
Եվրոպացիները Չինաստանի օգնությունն են խնդրում կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի գործողությունները շարունակելու համար
Լիտվան ևս քննարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանը փակելու հարցը
Կալլասը պայքարում է Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում դեր գտնելու համար