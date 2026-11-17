Բլոկի գլխավոր դիվանագետը հայտարարել է, որ արտաքին գործերի նախարարները ցանկանում են ավելի անմիջական դեր ունենալ Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում, այն բանից հետո, երբ առաջնորդները այդ աշխատանքի համար ընտրեցին ազգային անվտանգության խորհրդատուների թիմ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Կայա Կալլասը փորձում է իր համար դեր ստանձնել Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում, այն բանից հետո, երբ նրան հեռացրել են Եվրոպայի անունից բանակցող թիմից։
ԵՄ գլխավոր դիվանագետը բազմիցս ասել է, որ ինքը ԵՄ պայմանագրերի համաձայն դաշինքի արտաքին քաղաքականության բարձրագույն պաշտոնյան է, միաժամանակ ղեկավարելով բանակցողների մանդատը սահմանելու կուլիսային ջանքերը՝ ձևավորելով, թե ինչի համար պետք է Եվրոպան պնդի և որտեղ են գտնվում նրա կարմիր գծերը։
«Հանեք պայմանագրերը և կարդացեք պայմանագրերը», – Բրյուսելում լրագրողներին ասել է նա, երբ նրան հարցրել են տասնամյակների ընթացքում Եվրոպայի առջև ծառացած ամենամեծ անվտանգության ճգնաժամի շուրջ բանակցող թիմից իր բացակայության մասին։ «Ո՞վ է զբաղվում անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հարցերով։ Այսպիսով, ինչպես մենք միշտ ասում ենք մեր գործընկերներին, Եվրոպայում օրենքի գերակայությունը իրականում պայմանագրերն են… Այսպիսով, ես հավատարիմ եմ իմ խոսքերին։ Եվ ես պատրաստ եմ նաև այս աշխատանքը կատարել [բանակցելով]»։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ շաբաթներ տևած տանջալից բանավեճերից հետո, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան անցյալ շաբաթ Դուբլինում հայտարարեց, որ թիմի կազմում կլինեն Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Լեհաստանից, Իտալիայից և Մեծ Բրիտանիայից ազգային անվտանգության խորհրդականներ, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի և Խորհրդի ներկայացուցիչներ։ Կալլասը նրանց թվում չէր։
Իսպանիայի և Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարները քննադատեցին այս մոտեցումը՝ երկուշաբթի օրը Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը ժամանելիս։ «Եվրոպային մեկ ձայն է պետք։ Մենք չենք կարող խոսել 27 խոսափողով», — ասաց Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կյաստուտիս Բուդրիսը։ «Մեզ մեկ ձայն է հարկավոր, իսկ դրա համար անհրաժեշտ են հստակ մանդատ և հստակ ընթացակարգեր՝ թե ինչպես ենք համաձայնեցնում մեր միասնական դիրքորոշումը»։
«Մեգա-միտումի մի մաս»
ԵՄ որոշ դիվանագետներ նշում են, որ Կալլասի կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հասցեին հնչեցված քննադատությունը պատճառներից մեկն է, թե ինչու նա ընդգրկված չէ բանակցային խմբում։ Մյուսները պնդում են, որ խումբը միտումնավոր կազմված է ազգային անվտանգության հարցերով պաշտոնյաներից, ովքեր անմիջականորեն հաշվետու են ղեկավարներին՝ նշելով, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նույնպես չի մասնակցել բանակցությունների վերջին փուլերին։
Թեև Ռուսաստանի հետ բանակցություններին մասնակցող պաշտոնյաներից մեկը հայտարարել է, որ Կալլասի ներգրավումը կարող էր պառակտում առաջացնել, ԵՄ երկու դիվանագետներ կարծում են, որ այս ընտրությունը վկայում է համաշխարհային գործընթացներում արտաքին քաղաքականության պատասխանատուների դերի ընդհանուր նվազման մասին։ Նրանք, ինչպես և հոդվածում հիշատակված այլ անձինք, խնդրել են չհրապարակել իրենց անունները՝ բանակցային ռազմավարության մասին ավելի անկեղծ խոսելու համար։
«Սա մի մեգա-միտումի մաս է, որի դեմ դժվար է պայքարել», — ասաց դիվանագետներից մեկը։ «Միջազգային հարցերի մեծ մասը, որոնցով նախկինում զբաղվում էին արտաքին գործերի նախարարները, այժմ լուծվում են վարչապետների կամ նախագահների մակարդակով»։
Դիվանագետի խոսքով՝ Կալլասի և ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների համար կարևոր է պահպանել իրենց նշանակալիությունը՝ առաջարկելով «աշխարհաքաղաքական ռազմավարական տեսլական» տարբեր հարցերի վերաբերյալ, նույնիսկ եթե այդ հարցերի շուրջ նրանց հետ ուղղակիորեն խորհրդակցություններ չեն անցկացվում։
ԵՄ անդամ 27 երկրների ներկայացուցիչները ցանկություն են հայտնել ավելի ուղղակի դերակատարում ունենալ Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններում, հայտարարել է Կալլասը՝ երկուշաբթի օրը Բրյուսելում արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպումից հետո։ «Շատ անդամ պետություններ և նախարարներ նշել են, որ չեն ցանկանում պարզապես տեղեկացվել այդ գործընթացների մասին։ Նրանք ցանկանում են, այսպես ասած, ներգրավված լինել այդ բանակցություններում»։
«Մենք արտաքին գործերի նախարարների հետ արդեն պատրաստել ենք առավելագույն պահանջների փաթեթ», – հավելել է նա՝ նկատի ունենալով մի փաստաթուղթ, որում թվարկված են այն զիջումները, որոնք Ռուսաստանը պետք է կատարի՝ նախքան բանակցությունների շարունակումը։
ԵՄ պաշտոնյաներից մեկի խոսքով՝ առաջիկա շաբաթներին արտաքին գործերի նախարարները կաշխատեն այդ պահանջները հստակեցնելու ուղղությամբ՝ մշակելով բանակցային մանդատ եվրոպական պատվիրակության համար՝ Աբու Դաբիում կայանալիք բանակցությունների հաջորդ փուլին ընդառաջ։
Մինչդեռ այլ պաշտոնյաներ նշում են, որ այս գործառույթը, հավանաբար, կանցնի ԵՄ դեսպաններին, այլ ոչ թե արտաքին գործերի նախարարներին։ Սա ուժեղացնում է խոսակցություններն այն մասին, որ ԵՄ կառույցների միջև պայքար է ընթանում արտաքին քաղաքականության նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։
Բացի Ուկրաինայի հարցում առաջատար դեր ստանձնելուց, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորած Եվրահանձնաժողովը մեծապես իր ձեռքն է վերցրել նաև ԵՄ-ի և Իսրայելի միջև հարաբերությունների կառավարումը։ Այսպիսով, կրկնօրինակվում է այն ստորաբաժանման գործառույթը, որը նախկինում զբաղվում էր Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի հետ հարաբերություններով և գործում էր Կալլասի ղեկավարած Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (ԵԱԳԾ) կազմում։
Անհանգստությունն ավելի է սրվում ԵՄ արտաքին գործերի ծառայությունը (EEAS) վերափոխելու ֆրանս-գերմանական ջանքերով՝ այն հնարավոր է՝ ավելի լիարժեք ինտեգրելով Հանձնաժողովի հետ, ինչը որոշ պաշտոնյաներ համարում են բարձրագույն դիվանագետի պաշտոնը ԵՄ գործադիր մարմնի վերահսկողության տակ վերցնելու փորձ։
Բանակցություններին մասնակցողների համար բացատրությունն ավելի պարզ է. դրանք տեղի են ունենում ազգային անվտանգության խորհրդականների մակարդակով, այլ ոչ թե Կալլասի նման արտաքին քաղաքականության ծանրքաշայինների։ Նրանք մատնանշում են Ռուբիոյի բացակայությունը վերջին փուլերից, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի բացակայությունը։
Մինչդեռ ԱՄՆ դեսպանները անցյալ շաբաթ հայտարարեցին, որ Ռուսաստանը բաց է եվրոպացիներին թույլ տալու միանալ խաղաղության բանակցություններին, Կրեմլը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ նման համաձայնության չի հասել։
Բաց մի թողեք
Եվրոպացիները Չինաստանի օգնությունն են խնդրում կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի գործողությունները շարունակելու համար
Լիտվան ևս քննարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանը փակելու հարցը
Ուկրաինան կրկին հարվածել է Ղրիմի կամրջին․ զոհեր կան