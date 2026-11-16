«Միասնության մեղեդիներ» խորագրով համերգը, պարզվեց, ամենևին էլ այդպիսին չէր
ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսն ափսոսանք է հայտնել այն բանի կապակցությամբ, որ ԵՄ համերգի ժամանակ հնչել է սերբական ազգայնական մի երգ, որն առնչվում է 1990-ականների բալկանյան պատերազմներին։
Կիրակի երեկոյան կայացած «Միասնության մեղեդիներ» խորագրով համերգի ժամանակ երաժշտական խումբը կատարել է «Օյ, Կոսովո, Կոսովո» (Oj, Kosovo, Kosovo) սերբական ազգայնական երգի գործիքային տարբերակը։ Երգի բառերը, որոնք չեն երգվել, ներառում են հետևյալ արտահայտությունը. «Մենք քեզ չենք զիջի, Կոսովո»։
«Ես ափսոսում եմ երաժիշտների կողմից այդ երգն ընտրելու համար», – երկուշաբթի օրը՝ ընդլայնման հարցերին նվիրված Եվրոպական հանձնաժողովի համաժողովի բացման ժամանակ ասել է սլովենացի հանձնակատարը։ «Այն շոշափում է զգայուն թեմաներ՝ հաշվի առնելով ցավոտ պատմությունը և Կոսովոյի համայնքների տարբեր փորձառությունները»։
«Ուզում եմ ընդգծել, որ այս երգը որևէ կերպ չի արտացոլում Եվրոպական հանձնաժողովի կամ իմ անձնական դիրքորոշումը Կոսովոյի և դրա պատմության վերաբերյալ»։
Բրյուսելի «Ալբերտ հոլ»-ում (Albert Hall) կայացած համերգի ժամանակ սլովենական «Marko Hatlak & Kapobanda» խումբը յուրաքանչյուր երկրի համար, որը ԵՄ անդամակցության թեկնածու է կամ հավանական թեկնածու, կատարել է մեկական երաժշտական ստեղծագործություն։ Կոսովոն ԵՄ անդամակցության թեկնածու է՝ Սերբիայից անկախանալու նպատակով 1990-ականների վերջին տեղի ունեցած բուռն հակամարտությունից հետո։
ԵՄ-ում Կոսովոյի դեսպան Ագրոն Բայրամին «Rapporteur»-ին հայտնել է, որ երգը հնչեցնելու որոշումը «սկանդալ» էր։
Նրա խոսքով՝ այդ երգը «հստակ քաղաքական հավակնություններ է առաջ քաշում Կոսովոյի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ»։ «Եվրոպական արժեքներն ու ընդլայնման գործընթացի նկատմամբ վստահությունը անհամատեղելի են ռևանշիստական (իրեդենտիստական) գաղափարախոսությունների տարածման հետ», – հավելել է նա։
Կոսովոյի և ԵՄ-ի միջև բանակցություններում գլխավոր բանակցող Ջետոն Զուլֆայ X-ում հրապարակած գրառման մեջ էստոնացի պատգամավոր Ռիհո Տերասը նշել է, որ դա «կա՛մ կանխամտածված սադրանք է, կա՛մ էլ՝ բացահայտ տգիտություն»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն միշտ էլ ելք է գտել դժվարին իրավիճակներից։ Արհեստական բանականության (ԱԲ) դեպքում, սակայն, այդ ելքը դեռ չի երևում
Զելենսկին պահանջով դիմել է ԱՄՆ-ին
Ուկրաինան հարվածել է Ղրիմի կամրջին