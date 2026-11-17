Լիտվայի իշխանությունները քննարկում են Էստոնիայի օրինակին հետևելու և Ռուսաստանի Դաշնության հետ սահմանը ամբողջությամբ փակելու հարցը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։
«Սա տարածաշրջանում նորություն չէ, ուստի Էստոնիայի որոշումը հասկանալի է», – ասաց Նաուսեդան։ Նա կարծում է, որ Լիտվան նույնպես կարող է «հաշվի առնել բոլոր հանգամանքները և նմանատիպ որոշում կայացնել»։
Էստոնիայի իշխանությունները դեկտեմբերի 1-ին Ռուսաստանի հետ սահմանի փակումը կապում են Ռուսաստանի կողմից ենթադրաբար անբարյացակամ գործողությունների հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով՝ Էստոնիայի և այլ եվրոպական երկրների կողմից Ռուսաստանի դեմ դիվերսիոն գործունեության մեղադրանքները լիովին անհիմն են և լիովին մերժվում են ռուսական կողմի կողմից։
Բաց մի թողեք
Եվրոպացիները Չինաստանի օգնությունն են խնդրում կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի գործողությունները շարունակելու համար
Ուկրաինան կրկին հարվածել է Ղրիմի կամրջին․ զոհեր կան
Կալլասը պայքարում է Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում դեր գտնելու համար