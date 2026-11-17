Ծայրահեղ աջերի առաջնորդին և չորս այլ թեկնածուների հարցեր ուղղվեցին կյանքի ծախսերի և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների վերաբերյալ։
ՓԱՐԻԶ — Երկուշաբթի օրը հեռուստատեսային ուղիղ եթերով հեռարձակվող բանավեճի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահի չորս թեկնածուներ քննադատության թիրախ դարձրին Մարին Լը Պենին՝ մարտահրավեր նետելով ծայրահեղ աջերի առաջնորդին տնտեսության, սոցիալական բնակարանային ապահովման և առաջադեմ հասարակական կազմակերպությունների հետ նրա լարված հարաբերությունների վերաբերյալ ծրագրերի համար։
Բանավեճը կենտրոնացած էր կյանքի ծախսերի հետ կապված խնդիրների շուրջ, իսկ թեկնածուներին հարցեր էին ուղղում այն ընտրողները, որոնք դժվարությամբ են ծայրը ծայրին հասցնում։ Լը Պենը, ով հարցումներում զգալի առավելություն ունի, հայտնվեց բեմում գտնվող մյուս թեկնածուների՝ ծայրահեղ ձախերի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնի, պահպանողական Բրունո Ռետայոյի, կենտրոնամետ Գաբրիել Ատալի և կենտրոնամետ ձախերի ներկայացուցիչ, Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ռաֆայել Գլյուկսմանի քննադատության կենտրոնում։
«Ձեր բյուջետային հաշվարկները պարզապես ծիծաղելի են, դրանք թվաբանորեն չեն բռնում», — ասաց Ռետայոն Լը Պենին՝ նկատի ունենալով վերջինիս խոստումը՝ մինչև 2032 թվականը 140 միլիարդ եվրո խնայելու վերաբերյալ։
Ամենալարված պահը վրա հասավ, երբ Լը Պենը մանրամասնեց իր ծրագրերը՝ պահանջելու, որ պետական ֆինանսավորում ստացող բարեգործական կազմակերպությունները զերծ մնան քաղաքականությանը միջամտելուց։
«Ձեր մոտեցումը նույնն է, ինչ ձեր ընկերներինը՝ պարոն Օրբանի և մյուսների, որի էությունն այն է, որ լռեցնեն և կանգնեցնեն նրանց, ովքեր ձեզ պես չեն մտածում», — ասաց Ատալը։
«Ուրեմն դուք ցուցա՞կ ունեք», — հակադարձեց Մելանշոնը, երբ Լը Պենը հայտարարեց, որ կներկայացնի այն բարեգործական կազմակերպությունների ցանկը, որոնք, ըստ նրա, չափազանց քաղաքականացված են։
Բանավեճի ընթացքում Լը Պենը, կարծես, զգուշավոր դիրք էր բռնել՝ փորձելով խուսափել իր մրցակիցների հետ վնասակար հակամարտության մեջ ներքաշվել Լը Պենը և Մելանշոնը, ով հարցումներում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում և նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում կարող է մրցել ծայրահեղ աջերի առաջնորդի հետ, բանավեճի ընթացքում խուսափեցին միմյանց հետ ուղղակի առճակատումից։
Մելանշոնը, փոխարենը, օգտվեց առիթից՝ կրկին շեշտադրելով իր առաջարկը՝ 12 միլիոն եվրոն գերազանցող ժառանգության նկատմամբ 100%-անոց հարկ սահմանելու վերաբերյալ։
«12 միլիոնից ավելին մենք ամբողջությամբ վերցնում ենք», — ասաց նա։
Եղան նաև ավելի թեթև պահեր, երբ Մելանշոնն ու Լը Պենը համակարծիք եղան, որ տաղավարում չափազանց ցուրտ է։ Ռետայոն ժպտաց, երբ ծայրահեղ ձախերի առաջնորդը հայտարարեց, թե կենսաթոշակային համակարգը ճգնաժամի մեջ չէ։
Կենտրոնամետ աջ թեկնածու Էդուար Ֆիլիպը, ով նաև նավահանգստային Հավր քաղաքի քաղաքապետն է, չմասնակցեց բանավեճին․ ըստ նրա թիմի՝ պատճառը քաղաքային խորհրդի նիստի հետ ժամանակային համընկնումն էր։ Ժամանակին Ֆիլիպը համարվում էր այն թեկնածուն, ով ամենամեծ հնարավորությունն ուներ ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթելու Լը Պենին, սակայն վերջին շրջանում հարցումներում նրա ցուցանիշները նվազել են։
Բաց մի թողեք
Ես մասնակցեցի ԵՄ ընտրական քննությանը. Ահա թե ինչպես անցավ այն
Ավելին, քան պարզապես գումար. ԵՄ-ի կողմից պաշտպանական ծախսերի ավելացումը «բեկումնային» նշանակություն կունենա ոլորտի համար
ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներում Հոնկոնգի հետ կապված բացթողում կա