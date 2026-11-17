175 000 դիմորդի և ընդամենը 1490 աշխատատեղի պարագայում՝ ԵՄ-ում երազանքի աշխատանք ձեռք բերելու համար մղվող մրցակցությունն այսքան սուր երբեք չի եղել։
Եվրոպական կառույցներում աշխատել ձգտող շատերի համար Եվրամիության՝ բանավոր, թվային և վերացական տրամաբանության թեստերը հաղթահարելը դառնում է մի իսկական փորձություն, որից շատերը սարսափում են։
Անկախ նրանից՝ խոսքը ժամանակավոր, թե մշտական պայմանագրի մասին է, յուրաքանչյուր ոք, ով երազում է աշխատել ԵՄ հաստատություններում, պետք է նախ հաղթահարի այս երեք թեստերը։ Դրանք կազմում են ԵՄ ընտրական գործընթացների առաջին փուլը և հայտնի են իրենց բարդությամբ։
Այս տարվա սկզբին Եվրոպական կադրերի ընտրության գրասենյակը հայտարարեց համալսարանների շրջանավարտների համար նախատեսված աշխատանքի ընդունման մրցույթ՝ առաջին անգամ վերջին յոթ տարվա ընթացքում։ Հաշվի առնելով մասնակցության բավականին մատչելի պայմանները (դիմել կարող էր յուրաքանչյուր ոք, ով ունի ԵՄ քաղաքացիություն և բակալավրի աստիճան)՝ մոտ 175 000 եվրոպացի որոշեց փորձել իր ուժերը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2019 թվականին թեկնածուների թիվը կազմում էր ընդամենը 22 000։
Քանի որ վերջնական պահուստային ցուցակում նախատեսված է ընդամենը 1490 տեղ, մրցակցությունն այսքան սուր երբեք չի եղել։ Գինը բարձր է՝ ամիսներ, եթե ոչ տարիներ տևող ուսումնառություն և սթրես։ Սակայն դրա դիմաց կարելի է ստանալ աշխատանք ողջ կյանքի համար և մոտ 6000 եվրո սկզբնական ամսական աշխատավարձ՝ գրեթե առանց հարկերի։
Անցած շաբաթ ես՝ ԵՄ տարբեր երկրներից հավաքված հարյուր հազարավոր թեկնածուներից մեկը, մասնակցեցի մեկ ժամ տևողությամբ առաջին փուլին՝ հույս ունենալով անցնել մրցույթի հաջորդ փուլեր։ Ահա թե ինչպես անցավ այն։
Նախապատրաստական փուլ
Մտածողական թեստերին նախապատրաստվելը ներառում է ծանր դիմումի ձեռնարկի մեջ նավարկելը, ինտենսիվ ուսումնասիրությունը և Facebook խմբերին միանալը։
Դիմումի գործընթացի և թեստերի աշխատանքի սկզբունքի ըմբռնումը կարող է ինքնին թեստի նման թվալ։ Թեկնածուներից ակնկալվում է մանրակրկիտ ուսումնասիրել 24 էջանոց «Մրցույթի ծանուցումը», հաջորդող «Մրցույթի ծանուցումը փոփոխելու մասին ծանուցումը» (այո, ճիշտ կարդացիք) և 28 էջանոց փաստաթուղթը, որը բացատրում է, թե ինչպես հանձնել առցանց թեստերը։ Եվ սա ամեն ինչ է, նախքան դուք նույնիսկ սկսել եք սովորել։
Յուրաքանչյուր ոք, ով հույս ունի հանձնել քննությունը, գիտի, որ պետք է պարապի։ Դպրոցական տարիներիս հաճախակի հիշողություններով ես նստեցի՝ ինձ հիշեցնելու, թե ինչպես հաշվարկել տոկոսները, մեկնաբանել սյունակային դիագրամները և հաշվարկել, թե հաջորդականությամբ որ ձևն է հաջորդը։
Անկեղծ կլինեմ. ես բավականին հանգիստ մոտեցում ունեի նախապատրաստվելու հարցում։ Բայց ես օրական մոտ 20 րոպե ծախսում էի պարապելու վրա և վերանայում էի նախորդ ԵՄ թեստերում սովորած խորհուրդներն ու հնարքները քննությանը նախորդող շաբաթվա ընթացքում։
Ապա կան Facebook խմբերը, որտեղ թեկնածուները միավորվում են տարօրինակ, բայց ինչ-որ կերպ հանգստացնող առցանց համայնքում։ Հարյուրավոր գրառումների մեջ Doomscroll-ը զվարճալի էր. մի թեկնածու կիսվեց թեստավորման հարթակից ստացված մի քանի ողջամիտ խորհուրդներով, որոնցում իրեն խորհուրդ էր տրվում քննություն հանձնելուց առաջ խոսել իրենց ընտանի կենդանիների հետ՝ խուսափելու համար խանգարվելուց։
Թեկնածուները վերավաճառում են պրակտիկ գրքեր և համեմատում վճարովի պրակտիկ ծառայությունները իրական թեստի հետ (մի քանի մասնավոր ընկերություններ իրենց բիզնեսը կառուցել են մարդկանց EPSO մրցույթներին նախապատրաստվելու հարցում օգնելու շուրջ):
Քննության օրը
Բարեբախտաբար, այն ժամանակները, երբ ստիպված էինք գնալ հատուկ քննական կենտրոններ, վաղուց անցել են։ Քովիդից ի վեր EPSO-ն թույլ է տալիս թեկնածուներին քննությունները հանձնել սեփական տան հարմարավետ պայմաններում։ Սակայն խարդախությունը կանխելու համար գործում են խիստ կանոններ։
Քննությունը նախատեսված էր հինգշաբթի կեսօրին, և աշխատավայրում զբաղված լինելու պատճառով ժամանակ չունեցա անհանգստանալու։ Բայց երբ քննությունից մոտ մեկ ժամ առաջ գրասենյակից հեծանիվով տուն էի վերադառնում, սկսեցի հուզվել։
Երբ սկսվեց ինձ հատկացված ժամանակը, բացեցի հղումը՝ քննական միջավայր մուտք գործելու համար։ Այն փակեց մյուս բոլոր ներդիրներն ու հավելվածները, իսկ քննության ընթացքում տեսանկարահանում էր ինձ և ձայնագրում շրջապատի բոլոր ձայները։
Մինչ քննության մեկնարկը, պետք է լուսանկարել անձը հաստատող փաստաթուղթը և տեսանկարահանել շրջապատը, այդ թվում՝ գրասեղանի վերին և ստորին հատվածները, ինչը, պետք է ասեմ, բավականին անհարմար գործընթաց էր։
Այնուհետև սկսվեց քննությունը
Առաջինը բանավոր տրամաբանության (verbal reasoning) բաժինն էր՝ 35 րոպե՝ 20 հարցի պատասխանելու համար։ Յուրաքանչյուր կարճ հատվածին հաջորդում էին չորս պնդումներ, և ես պետք է ընտրեի այն մեկը, որը հիմնավորվում էր տեքստով։ Երբ ժամանակը սուղ է, սա ավելի բարդ առաջադրանք է, քան թվում է առաջին հայացքից։
Տեքստերը վերաբերում էին բոլորովին տարբեր թեմաների, որոնցից մի քանիսը շատ հետաքրքիր էին։ Իմացա, որ փղերի ընդամենը երեք տեսակ է մնացել, բացահայտեցի կոշիկի քուղերի տարբեր տեսակներ և պարզեցի, որ աշխարհի ամենամեծ պտտվող գլոբուսը գտնվում է Մեն նահանգում։
Արդյունքում՝ հասցրի պատասխանել 20 հարցից 15-ին, իսկ վերջին 14 վայրկյանների ընթացքում խառնիճաղանջ կերպով սեղմում էի պատահական պատասխաններ՝ հուսալով, որ բախտս կբերի։
Հաջորդը թվային տրամաբանության բաժինն էր․ 20 րոպե՝ 10 հարցի պատասխանելու համար՝ օգտվելով տվյալների աղյուսակներից և կատարելով տոկոսային հաշվարկներ։
Այստեղ ժամանակի սղությունը լուրջ խնդիր դարձավ։ Թեև յուրաքանչյուր հարցին մոտենալու եղանակը գտնելը համեմատաբար հեշտ էր, բուն հաշվարկները հաճախ պահանջում էին առնվազն հինգ-վեց քայլ։ Բացի այդ, ես սկսեցի չափազանց շատ կենտրոնանալ մնացած ժամանակի վրա, և վայրկյանների անցնելը ինձ անհանգստացնում էր։ Հասցրի պատասխանել հարցերի մոտավորապես կեսին, որից հետո ստիպված էի կրկին դիմել պատահական ընտրության։
Լավ նորությունն այն է, որ թեստային միջավայրում կան էկրանին հայտնվող նշումներ անելու դաշտ և հաշվիչ։ Վատ նորությունն այն է, որ դրանք զբաղեցնում են գրեթե ամբողջ էկրանը՝ դժվարացնելով հարցին, պատասխանների տարբերակներին և տվյալներին հետևելը։
Այդ գործիքներից օգտվելու տեխնիկական դժվարությունները գրեթե ավելի մեծ էին, քան 2003 թվականին Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի միջև մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի տարբերությունը հաշվարկելը։
Կարծես դեմքի քորը բավարար չէր, թվային տրամաբանության բաժնի կեսին էլ զգացի, որ պետք է զուգարան գնալ։ Սակայն քննության ընթացքում աշխատատեղից հեռանալը խստիվ արգելված է և հիմք է հանդիսանում որակազրկման համար։ Ուստի, ակամա ստիպված էի համբերել մինչև վերջ։
Հետևանքները
Եվ ահա, հանկարծակի ամեն ինչ ավարտվեց՝ առաջին փուլն ավարտված էր։ Թեստերն անցան մշուշի պես, և դժվար է ասել՝ որքանով հաջող հանդես եկա։
Բայց երկար չմտածեցի այդ մասին. ուղիղ գնացի բար և ինձ համար պատվիրեցի մի սառը ըմպելիք, որին, անշուշտ, արժանի էի։ Միայն ժամանակը ցույց կտա՝ արդյոք կանցնե՞մ հաջորդ փուլ…
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուները բանավեճի ժամանակ քննադատության են ենթարկում Մարին Լը Պենին
Ավելին, քան պարզապես գումար. ԵՄ-ի կողմից պաշտպանական ծախսերի ավելացումը «բեկումնային» նշանակություն կունենա ոլորտի համար
ԵՄ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներում Հոնկոնգի հետ կապված բացթողում կա