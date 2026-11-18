Զելենսկու գրասենյակը հրաժարվեց մեկնաբանել, թե արդյոք նա կընդունի Լը Պենի հրավերը՝ հանդիպելու Փարիզում կամ Բրյուսելում։
ՓԱՐԻԶ — Մարին Լը Պենը և Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարում են, որ ցանկանում են հանդիպել, սակայն, կարծես, ոչ մեկը չի ցանկանում զիջել հանդիպման վայրի հարցում։
Երկուշաբթի օրը Փարիզում Ուկրաինայի դեսպանի հետ հանդիպելուց հետո Ֆրանսիայի նախագահական ընտրարշավի առաջատար թեկնածու Մարին Լը Պենը շարունակում է մերժել Ուկրաինայի ղեկավարի՝ Կիև այցելելու հրավերը։ Նրա՝ ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության պատգամավորներից մեկի և խորհրդականներից մեկի խոսքով՝ Լը Պենը կարծում է, որ Ուկրաինա այցելելը կլինի ընդամենը դատարկ քաղաքական թատրոն։
«Նրան դուր չի գալիս այնտեղ գնալու գաղափարը՝ պարզապես լուսանկարվելու համար», — ասաց խորհրդականը։ Ե՛վ խորհրդականը, և՛ պատգամավորը ցանկացել են մնալ անանուն՝ Լը Պենի մտադրությունների մասին ավելի անկեղծ խոսելու համար։
Փոխարենը՝ Լը Պենը Զելենսկուն հրավիրել է հանդիպել Բրյուսելում կամ Փարիզում։ Զելենսկու գրասենյակը հրաժարվեց մեկնաբանել, թե արդյոք նա կընդունի այդ հրավերը։
Թեև հանդիպման վայրի շուրջ այս վեճը կարելի է դիտարկել որպես ժամանակացույցի հետ կապված խնդիր կամ նույնիսկ ինքնասիրությունների բախում՝ պարզելու համար, թե ով ում պետք է այցելի, այն իրականում բացահայտում է ավելի էական մի ճշմարտություն․ այս հանդիպումը ո՛չ մեկի, ո՛չ էլ մյուսի համար առաջնահերթություն չէ։
Զելենսկին կենտրոնացած է Վաշինգտոնի և Մոսկվայի հետ բարձր խաղադրույքներով խաղաղության բանակցությունների վրա՝ ապահովելով ավելի շատ հակահրթիռային պաշտպանության մարտկոցներ՝ ձմռանից առաջ Ռուսաստանի կողմից ուժգնացող հարվածներին և առաջնագծում մարտական գործողություններին դիմակայելու համար։
Զելենսկիի հետ լավ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատելը կօգնի Լե Պենին ազատվել ռուսամետ համբավից, որը նա ձեռք է բերել ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իր թշնամանքի, Ուկրաինայի լայնածավալ ներխուժումից առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդեպ իր համակրանքի և ռուսական բանկից «Ազգային միավորման» կողմից վերցված 6 միլիոն եվրոյի վարկի շնորհիվ, որը հետագայում մարվել է։
Սակայն Լը Պենը հույս ունի, որ ընտրություններում, որոնց ելքը, ամենայն հավանականությամբ, կորոշվի տնտեսական ու ֆինանսական խնդիրներով, Կիևին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության կրճատումը չի վնասի իրեն, եթե նա դա ներկայացնի որպես անհրաժեշտություն՝ պայմանավորված Ֆրանսիայի ծանր ֆինանսական վիճակով։ Եվ սա այն դեպքում, երբ, ըստ անցյալ շաբաթ «Destin Commun» վերլուծական կենտրոնի հրապարակած հարցման, ֆրանսիացիների մեծ մասը Ռուսաստանը համարում է իրենց երկրին սպառնացող ամենամեծ աշխարհաքաղաքական վտանգը։
Կիևի համար Եվրոպայի հետ հարաբերություններում առանցքային խնդիր է ԵՄ-ի կողմից 90 միլիարդ եվրոյի վարկի կարգավիճակը, որի շուրջ Բրյուսելը վերջնական պայմանավորվածության էր եկել դեռ այս տարվա սկզբին։
Վերոնշյալ՝ «Ազգային միավորում» կուսակցության խորհրդականը հայտնել է, որ Ֆրանսիայում Ուկրաինայի դեսպանը մտավախություն ունի, թե Լը Պենը՝ նախագահ դառնալու դեպքում, կարող է հրաժարվել այդ կենսական նշանակություն ունեցող ֆինանսավորումից։
Երկուշաբթի օրը կայացած հանդիպումից հետո ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչը հայտարարեց, որ մտադիր չէ չեղարկել այդ գործարքը, սակայն նշեց, որ իր ղեկավարության օրոք Ֆրանսիան այլևս չի հաստատի Ուկրաինային ուղղված նմանատիպ ֆինանսավորում։
Ակնկալվում է, որ չորեքշաբթի օրը Եվրահանձնաժողովը կներկայացնի Կիևին 45 միլիարդ եվրոյի նոր վարկ տրամադրելու ծրագիրը։
Հրապարակային հայտարարություններում Զելենսկին համեմատաբար հանգիստ է արտահայտվել այն մասին, թե ինչպիսին կլինեն Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի հարաբերությունները, եթե հաջորդ տարի հաղթի Լը Պենը (ինչպես կանխատեսում են հարցումների մեծ մասը)։ Լը Պենին Կիև հրավիրելիս նա ենթադրել էր, որ եթե վերջինս այցելի Ուկրաինա, ապա «կփոխի իր կարծիքը» ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ։
«Երբեմն շատ է լինում քաղաքականությունն ու պոպուլիզմը, որոնք միտված են հաղթանակի համար հենարանային աջակիցների բազա ստեղծելուն։ Սակայն օբյեկտիվ մարտահրավերներն ու քաղաքական իրողությունները չեն անհետանում։ Կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները», — ուրբաթ օրը լրագրողների փոքր խմբի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Զելենսկին։
Ֆրանսիայի գործող նախագահը, սակայն, շատ ավելի կտրուկ է արտահայտվել Լը Պենի առաջարկի դեմ։
«Եկեք հստակ լինենք. նրանք, ովքեր ցանկանում են սահմանափակել Ուկրաինայի ռեսուրսները, ըստ էության, ուզում են նրան պարտադրել անարդար խաղաղություն՝ դարձնելով նրան մշտապես խոցելի», — շաբաթ օրը սոցիալական ցանցերում գրել է Էմանուել Մակրոնը՝ Դուբլինում եվրոպացի առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակներում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։
«Սա պարտվողական տրամադրություն է։ Սա հաջորդ պատերազմի բաղադրատոմսն է։ Սա չի կարող լինել Ֆրանսիայի դիրքորոշումը», — նշել է նա։
Բաց մի թողեք
«Խոցելի» Ուկրաինան ուժեղացնում է օդային պաշտպանության կոչերը, քանի որ Ռուսաստանը կոշտացնում է դիրքորոշումը խաղաղության բանակցություններում
Բրյուսելը Ուկրաինայի համար նախապատրաստում է 45 միլիարդ եվրոյի վարկ, որը, ըստ նրա, կմարի Ռուսաստանը
Ես մասնակցեցի ԵՄ ընտրական քննությանը. Ահա թե ինչպես անցավ այն