ԵՄ-ի դեմ պայքարի վետերանները պատրաստվում են մարտահրավեր նետել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, ով ձգտում է նոր կապեր հաստատել Եվրամիության հետ՝ միաժամանակ փորձելով հաղթահարել անցյալի որոշ հակասություններ։
ԼՈՆԴՈՆ — Էնդի Բերնհեմը որոշակի հույս է ներշնչել բրիտանացի առաջադեմ ուժերին՝ վերսկսելով քննարկումները Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության հարաբերությունների շուրջ։ Սակայն, միաժամանակ, նա նոր շունչ է հաղորդել Brexit-ի կողմնակից վետերաններին։
Բորիս Ջոնսոնը սպառնում է վերադառնալ քաղաքական ասպարեզ, իսկ Նայջել Ֆարաջը կարծում է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն իրեն ընծայել է «իր կարիերայի ամենամեծ խթանը»։
2016 թվականի՝ ԵՄ-ից դուրս գալու կողմնակիցների մրցակցող ճամբարներից հայտնի դեմքերն արդեն վերականգնում են հին հակամարտության գծերը, պատրաստում են համարձակ ֆինանսական պնդումներ (այնպիսիք, որոնք կարող էին հայտնվել կարմիր ավտոբուսի կողքին) և ահազանգում են միգրացիայի՝ բավականին սուր խնդրի վերաբերյալ։
ԵՄ-ին կողմնակից նրանց ընդդիմախոսներն ավելի դանդաղ են արձագանքում, սակայն այժմ քննարկում են իրենց հետագա քայլերը՝ անհանգստությամբ հետևելով, թե ինչպես է Բերնհեմը, կարծես, արդեն իսկ նվազեցնում սպասելիքներն այն մասին, թե ինչի կարող է հասնել։
ԵՄ-ին վերամիանալու կողմնակիցները հստակ գիտակցում են մեկ բան՝ նրանք չեն պատրաստվում դարակներից հանել 2016 թվականի բերետներն ու ոսկե աստղերով դրոշները։ Նրանք գործի են դնում առաջադիմական ուժերին բնորոշ ծանոթ ռազմավարությունը՝ շեշտը դնելով այն բանի վրա, թե ինչպես կարող են ավելի սերտ կապերը թեթևացնել բրիտանացիների ուսերին ընկած կենսական ծախսերի բեռը։
Թե ինչ ուղղությամբ կշարունակվեն այս արշավները, մեծապես կախված է Բերնհեմից և նրանից, թե որքան հեռու նա կգնա եվրոպական գաղափարի նկատմամբ հետաքրքրությունը վերակենդանացնելու հարցում՝ հատկապես ուրբաթ օրը Բրյուսելում կայանալիք ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովից հետո։
Հին ծանոթները նոր դերերում
Եվրասկեպտիկները՝ ինչպես 2016 թվականին (մի կողմից մրցակցելով, մյուս կողմից՝ լրացնելով միմյանց), արդեն իսկ գործի են անցել՝ փորձելով համոզել բրիտանացիներին, որ նրանք չեն ցանկանում վերադառնալ ԵՄ։
Առաջիններից ասպարեզ իջավ «Vote Leave»-ի («Քվեարկիր դուրս գալու օգտին») նորացված տարբերակը․ Brexit-ի բանակցություններում նախկին բանակցող Օլիվեր Լյուիսը հիմնեց «Stay Out» («Մնա դրսում») շարժումը՝ Պահպանողական կուսակցությունից նախկին նախարար Մայքլ Գոուվի աջակցությամբ։
«Leave.EU» արշավը, որի համահիմնադիրն է Նայջել Ֆարաժի դաշնակից Արոն Բենքսը (վերջինս ժամանակին իր դաշնակիցներին անվանել էր «Brexit-ի վատ տղաներ»), այժմ վերադառնում է «Enough Official» («Բավական է՝ պաշտոնական») անվան տակ։ Նրանց առաջին քայլը ներգաղթի թեմային նվիրված կոշտ հռետորաբանությամբ տեսանյութի հրապարակումն էր։
Սա վկայում է Մեծ Բրիտանիայի աջ քաղաքական դաշտում առկա պառակտումների մասին․ ակնկալվում է, որ «Enough Official»-ը կհավաքագրի այն աջակիցներին, որոնք սատարում են Ֆարաժի «Reform UK» («Բարեփոխումներ Մեծ Բրիտանիայի համար») կուսակցությանը, մինչդեռ «Stay Out»-ը կապեր ունի պահպանողականների («թորիների») հետ։
Ի՞նչն է ավելի մեծ, քան 350 միլիոն ֆունտ ստեռլինգը
«Մնալ դուրս» նախաձեռնությունը մեկնարկեց ավելի մեծ թվով՝ մրցակցելու Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ անդամակցության տարեկան 350 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի վիճելի արժեքի հետ, որը 2016 թվականի հանրաքվեի ժամանակ այն փակցրել էր կարմիր քարոզարշավի ավտոբուսի վրա։
Այժմ այն ուշադրություն է դարձնում ԵՄ-ին շաբաթական 750 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի «համախառն» ներդրմանը, որը ճնշման խումբը գնահատում է, որ Մեծ Բրիտանիան ստիպված կլինի վճարել, եթե վերադառնա անդամակցության՝ անտեսելով այն սուբսիդիաները կամ տնտեսական օգուտները, որոնք Մեծ Բրիտանիան կարող է ստանալ դրա դիմաց։
2016 թվականին Brexit-ի կողմնակիցները սրեցին ներգաղթի հետ կապված մտահոգությունները՝ պնդելով, թե Թուրքիան միանալու է ԵՄ-ին։ Մեկ տասնամյակ անց Թուրքիան անդամ դառնալուց դեռ շատ հեռու է, սակայն «Stay Out» («Մնալ դրսում») շարժումը պնդում է, որ այժմ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն Ալբանիան և Արևմտյան Բալկանների այլ երկրները, որոնք հավակնում են անդամակցության։
Լյուիսը ակնարկեց, որ հնարավոր է՝ կրկին ավտոբուսներ օգտագործվեն՝ այդ թիվը հանրության ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ «Առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում մենք մեր ուղերձը կտարածենք հնարավոր բոլոր հարթակներով», — ասաց նա։
Նա հերքեց, որ իր ճամբարի և «Enough Official»-ի միջև որևէ լարվածություն կլինի, ինչպես նաև նվազագույնի հասցրեց այն մտավախությունը, թե Brexit-ի հարցում Պահպանողականների և «Reform» կուսակցության միջև առկա տարաձայնությունները կարող են խնդիրներ առաջացնել։
Լյուիսը, Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր բանակցող Դևիդ Ֆրոստի ղեկավարությամբ, օգնեց կնքել Բորիս Ջոնսոնի՝ Brexit-ի վերաբերյալ համաձայնագիրը՝ երկար տարիներ տևած բարդ ու տանջալից բանակցություններից հետո։ Սակայն Ֆարաժը և «Reform»-ի այլ ներկայացուցիչներ խիստ քննադատության են ենթարկում այդ համաձայնագիրը՝ վաղուց ի վեր պնդելով ԵՄ-ից ավելի կտրուկ բաժանման անհրաժեշտությունը։
«Մեզ միավորում է այն համոզմունքը, որ մեր ժողովրդավարության կառավարումը Բրյուսելում տեղակայված, չընտրված և հաշվետու չհանդիսացող կառույցին հանձնելը աղետ է և անընդունելի։ Եվ այս հարցում լիակատար համաձայնություն կա», — ասաց Լյուիսը։
«Կարծում եմ՝ շատերը պատրաստ են համագործակցել, մի կողմ դնել տարաձայնությունները և ասել. «Ոչ, մենք հավատում ենք ժողովրդավարությանը, հավատում ենք տարբեր կարծիքներ ունենալու մեր իրավունքին»»։
«Leave.EU»-ից Էնդի Ուիգմորը՝ Ֆարաժի մեկ այլ վաղեմի դաշնակից, նույնպես հանդես եկավ համագործակցության կոչով՝ «Telegraph»-ին հայտնելով, որ այս անգամ «ճամբարների պառակտում չի լինի»։
Սակայն հնարավոր է նաև, որ հին տարաձայնությունները կրկին բորբոքվեն հենց այդ ճամբարների ներսում՝ հաշվի առնելով, թե որքան հակասական է եղել դրանց առաջատար դեմքերից ոմանց ուղին Brexit-ի քվեարկությունից հետո ընկած տարիներին։
Սակայն նրանց միջև առկա թշնամանքն ավելի վատը դժվար թե լինի՝ հաշվի առնելով, որ Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեում (վարչապետի նստավայրում) նրանց համատեղ աշխատանքն ավարտվել էր արցունքներով։
«Սա միանշանակ այնքան էլ պարզ գործ չէ՝ ինչպես, օրինակ, «Vote Leave»-ի (ԵՄ-ից դուրս գալու կողմնակիցների) հին թիմը նորից հավաքելը», — ասաց Դաունինգ սթրիթի մի պաշտոնյա, ով աշխատել է Ջոնսոնի օրոք։ «Այս անգամ, կարծում եմ, իրավիճակն ավելի լարված կլինի՝ հաշվի առնելով այն բոլոր կոնֆլիկտները, որոնք տեղի են ունեցել դրանից հետո, հատկապես՝ Դոմի (Դոմինիկ Քամինգսի) նման մարդկանց հետ կապված։ Եթե նախկինում էլ նրա հետ աշխատելը բարդ էր, ապա հիմա շատ ավելի շատ մարդիկ են նրան համարում պարզապես անտանելի տիպ»։
Լյուիսը հայտնեց, որ խմբի ձևավորումից առաջ խորհրդակցել են Քամինգսի հետ, սակայն վերջինս կտրականապես հայտարարել է, որ հետագա քարոզարշավում որևէ դերակատարում չի ունենալու։
«Դոմինիկը բնավ ներգրավված չէ քարոզարշավում, — ասաց նա։ — Մինչ մեկնարկը մենք զրուցեցինք մի շարք մարդկանց հետ, այդ թվում՝ կարճատև զրույց ունեցանք Դոմի հետ, բայց ոչ, նա կազմակերպչական աշխատանքներից որևէ մեկին չի մասնակցում»։ Քամինգսը չարձագանքեց մեկնաբանություն տալու խնդրանքին։
Ջոնսոնը, ով վարչապետի պաշտոնից հեռանալուց հետո սահմանափակ դեր է խաղացել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական կյանքում, հանգստյան օրերին Telegraph-ին ասել է, որ Բերնհեմը «կործանման կտանի ինքն իրեն և իր կուսակցությանը»՝ եթե Brexit-ը դարձնի իր գլխավոր առաջնահերթությունը։
Ջոնսոնի մտադրություններին քաջատեղյակ մի անձնավորություն (ով, ինչպես և հոդվածում հիշատակված մյուսները, ցանկացել է մնալ անանուն՝ ավելի անկեղծ խոսելու համար) նշել է, որ դեռ «վաղ է ասել», թե արդյոք ԵՄ-ի շուրջ բանավեճը կդրդի նրան վերադառնալ մեծ քաղաքականություն, սակայն հավելել է. «Կարծում եմ՝ այս հարցի սրմանը զուգընթաց՝ նա ավելի ու ավելի հաճախ է հանդես գալու հրապարակային հայտարարություններով»։
Իրավիճակը փոխվել է
Եթե Brexit-ի սկզբնական արշավի կողմնակիցները ցանկանում են վերստին քննարկել անցյալը, ապա նրանք, ովքեր կողմ են ԵՄ-ին վերամիավորվելուն, այս անգամ շեշտը դնում են ֆինանսական հետևանքների վրա։ Այժմ արդեն ԵՄ-ին կողմ արտահայտվողներն են պայքարում գործող կարգավիճակի (status quo) դեմ, իսկ Brexit-ի կողմնակիցները՝ պաշտպանում այն։
ԵՄ-ին վերամիավորվելու շարժման ականավոր ներկայացուցիչներից մեկը գովաբանել է Բերնհեմին՝ «հայրենասիրության, վերահսկողության և պրագմատիզմի մասին խոսելու համար՝ փոխանակ կենտրոնանալու բերետների և ոսկե աստղերով դրոշների նման խորհրդանիշների վրա»։
Սա մի փաստարկ է, որը Եվրոպայի հետ կապերի վերականգնման բազմաթիվ կողմնակիցներ այժմ ցանկանում են ընդգծել՝ մի աշխարհում, որտեղ Ռուսաստանը վտանգել է եվրոպական անվտանգությունը, իսկ Միացյալ Նահանգները խաթարել են համաշխարհային առևտուրը։
Բրիտանական կառավարության պաշտոնյաներից մեկի խոսքով՝ Միացյալ Թագավորության հաջորդ քայլերի դեպքում անհրաժեշտ է առաջ քաշել «տնտեսական փաստարկը»։ Նա նշել է, որ իրենց ձեռք է տալիս այն հանգամանքը, որ եվրասկեպտիկ ճամբարը կենտրոնանում է հենց իրենց ներկայացրած թվերի վրա։ «Եթե նրանք ցանկանում են մարդկանց հիշեցնել այդ ամենի մասին, թող այդպես էլ անեն, — ասել է նա՝ նկատի ունենալով 2016 թվականի բանավեճերը։ — Մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե որքան թանկ է նրանց նստել Brexit-ը»։
Բերնհեմը նույնպես հիմնականում տնտեսական փաստարկներ է բերում՝ միաժամանակ շեշտելով, որ ԵՄ-ի հետ սերտ համագործակցությունը թույլ կտա ավելի լավ պաշտպանել Բրիտանիայի սահմանները։
Հերքելով այն պնդումը, թե Brexit-ի մասին կրկին խոսելու իր որոշումը հանգեցրել է «թունավոր բանավեճի»՝ նա երկուշաբթի օրը Sky News-ին ասել է, որ հարաբերությունների բարելավումը կհանգեցնի «սննդամթերքի գների նվազմանը, համագործակցության ընդլայնմանը, ներգաղթի խնդրի կարգավորմանը և էներգակիրների գների իջեցմանը»։
Սակայն, քանի որ կոնկրետ առաջարկները դեռևս սակավ են, Լեյբորիստական կուսակցության հետ կապված վերլուծական կենտրոնները աշխատում են ապագա հարաբերությունների հնարավոր այլընտրանքային տարբերակների մշակման ուղղությամբ։
Դրանցից մեկը՝ «Լավ աճի հիմնադրամը», աշխատում է եվրոպական կապերի մի տարբերակի վրա, որը կորոշի դաշինքին վերամիանալու և ստատուս քվոյի միջև ինչ-որ միջանկյալ ուղի։
Չնայած, հավանաբար, հրապարակման պատրաստ չէ հունվարից առաջ, այն նաև կընդգծի Մեծ Բրիտանիայի՝ եվրոպական սեղանի շուրջ տեղ չունենալով կանոններ որդեգրող դառնալու քաղաքական վտանգները։
Այնուհետև կան խմբեր, որոնք հանրաքվեից ի վեր հանդես են գալիս ԵՄ-ի օգտին։
«Լավագույնը Բրիտանիայի համար» կազմակերպության անդամ Նաոմի Սմիթն ասել է. «Տարիներ շարունակ ինձ զգացնել են տվել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ֆիլիպինների ջունգլիներում կռվող վերջին ճապոնացի զինվորի պես։ Հիմա մարտը վերադարձել է»։
Ճնշման խումբը հույս ունի հաջորդ տարի ընդլայնվել իր 14 աշխատակիցներից։ Չնայած «Լավագույնը Բրիտանիայի համար» կազմակերպությանը իր հարցումներն ու հաշվետվությունները Դաունինգ սթրիթին, ինչպես նաև ԵՄ-ի օգտին կուսակցություններին ներկայացնելու հարցումներով և զեկույցներով, այն ընդունում է, որ իր ֆինանսական ուժը շատ ավելի քիչ է, քան «Ռեֆորմ»-ին կամ նրա դաշնակիցներինը։ «Մենք պատրաստվում ենք ջրային ատրճանակով հրաձգության», – ասել է Սմիթը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան մտավախություն ունի, որ Պուտինը Ուկրաինայի հարցում պարզապես ձգձգում է ժամանակը՝ մոլորեցնելով Թրամփին
Քրեական գործ, մի քանի տուն, ծեծ․ ով է Լիճքի վարչական ղեկավարը․ Լուսանկար
ԱՄՆ-ն առաջարկել է, որ Կիեւը Դոնբասը զիջի Ռուսաստանին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դիմաց