Հանձնակատար Դուբրավկա Շուիցայի ընդլայնվող դերը սրում է ավելի լայն մրցակցություն այն մասին, թե ով է խոսում ԵՄ-ի անունից արտասահմանում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովն ավելի կարևոր դեր է ստանձնում ԵՄ դիվանագիտության մեջ Մերձավոր Արևելքում, քանի որ Կայա Կալլասը մնում է կտրված Իսրայելի հետ ուղիղ հաղորդակցությունից։
Այս շաբաթվա ժամանակացույցը ցույց է տալիս այդ իրականությունը. Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Միջերկրածովյան հարցերով հանձնակատար Դուբրավկա Շուիցան մեկնում են Սիրիա և Հորդանան, մինչդեռ ԵՄ գլխավոր դիվանագետը Բրյուսելում անցկացնում է Միջերկրածովյան անվտանգության ֆորում։
Վեճը բացահայտում է ավելի լայն հարց այն մասին, թե ով է ներկայացնում ԵՄ-ն արտասահմանում, ինչը նկատելի է նաև Ուկրաինայում, որտեղ առաջնորդները Կալլասին բացառեցին Եվրոպայի խաղաղության բանակցությունների բանակցային խմբից։
«Թույլ տալով, որ Իսրայելը սառեցնի գերագույն ներկայացուցչի աշխատանքը և չհամագործակցելով Մերձավոր Արևելքի հարցում՝ համաձայն պայմանագրերի և միջազգային իրավունքի, նախագահ ֆոն դեր Լեյենը նպաստում է ԵՄ-ի՝ որպես վստահելի համաշխարհային խաղացողի, խաթարմանը», – ասել է Բարրի Էնդրյուսը, ԵՄ լիբերալ օրենսդիր և Եվրախորհրդարանի զարգացման հանձնաժողովի նախագահ։
Շուիցան դարձել է Իսրայելի և ԱՄՆ-ի միջև շփման կանոնավոր օղակ։ Փետրվարին նա Վաշինգտոնում մասնակցել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդի» (Board of Peace) անդրանիկ հանդիպմանը, իսկ այս տարի առնվազն չորս անգամ հանդիպել կամ զրուցել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարի հետ։
«Առանց Իսրայելի ոչինչ հնարավոր չէ անել», — ավելի վաղ ասել էր Շուիցան՝ անդրադառնալով Գազա օգնություն հասցնելու ջանքերին։ — «Մեզ անհրաժեշտ է իսրայելական իշխանությունների հավանությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է բաց պահենք հաղորդակցության ուղիները… Նրանք այնտեղ են, և մենք պետք է աշխատենք նրանց հետ»։ Նա նշեց, որ Մերձավոր Արևելքի հետ կապված իր գործունեությունը համակարգվում է Կալլասի հետ՝ «միասին նստելով սեղանի շուրջ»։
Կալլասի և Սաարի միջև կապը փակ է հունիսին տեղի ունեցած հրապարակային տարաձայնությունից ի վեր։ Խզումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ հրապարակվեցին տեղեկություններ, թե Կալլասը պաղեստինցիների նկատմամբ Իսրայելի վերաբերմունքը համեմատել է ապարտհեյդի շրջանի Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հետ։ Սաարը հայտարարեց, որ «կխզի բոլոր կապերը» Կալլասի հետ, քանի դեռ վերջինս հետ չի վերցրել իր խոսքերը, որոնք նա որակեց որպես Իսրայելի դեմ ուղղված «արյունոտ զրպարտանք» (blood libel)։
Կալլասը չի անդրադարձել ապարտհեյդի մասին հիշատակված մեկնաբանությանը, իսկ նրա դաշնակիցները հրաժարվել են հստակեցնել՝ արդյոք նա օգտագործել է այդ համեմատությունը, թե ոչ։
Սաարի խոսնակ Միխալ Մաայանը հայտնեց, որ կապերը խզելու որոշումը մնում է ուժի մեջ՝ հավելելով, որ այդ քայլը «վերաբերում է բացառապես» ԵՄ գլխավոր դիվանագետին։ «Իսրայելը շարունակում է կառուցողական համագործակցությունը ԵՄ հաստատությունների և անդամ պետությունների հետ, իսկ նախարար Սաարը պահպանում է ամուր և սերտ կապեր ԵՄ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների և ԵՄ այլ պաշտոնյաների հետ»։
Մինչև այս տարաձայնությունը՝ Սաարն ու Կալլասը հաճախակի կապի մեջ էին, քանի որ ԵՄ-ն Իսրայելից պահանջում էր թույլ տալ ավելի շատ մարդասիրական օգնության մուտքը Գազա։ Նրանց շփմանը քաջատեղյակ մի անձի խոսքով (ով, ինչպես և հոդվածում հիշատակված այլ անձինք, ցանկացել է մնալ անանուն՝ մասնավոր շփումների մասին խոսելիս), նրանք երբեմն օրական մի քանի անգամ հաղորդագրություններ էին փոխանակում WhatsApp-ով։ Կալլասի օգնականները մատնանշում են մարդասիրական մի համաձայնագիր, որի կնքմանը նա աջակցել է՝ օգնության առաքումը հեշտացնելու նպատակով։
ԵՄ որոշ դիվանագետներ նշում են, որ հարաբերությունների այս խզումը խնդիր է դաշինքի դիվանագիտության համար։ «Խնդիր է, եթե իսրայելցիները չեն ցանկանում խոսել նրա հետ, — ասաց դիվանագետներից մեկը։ — Առանց նրանց հնարավոր չէ լուծել [Գազայի հետ կապված] խնդիրները»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ոլորտում գործառույթները բաշխված են Կալլասի և Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (որոնք զբաղվում են քաղաքական և անվտանգային հարցերով), ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի միջև (վերջինս տնօրինում է դաշինքի օգնության, զարգացման և տնտեսական գործիքների զգալի մասը)։
Գործնականում պատասխանատվության ոլորտները հաճախ համընկնում են։ Օրինակ՝ մայիսին կայացած ԵՄ-Սիրիա քաղաքական երկխոսությանը մասնակցել են և՛ Կալլասը, և՛ Շուիցան, իսկ հունվարին տեղի ունեցած ԵՄ-Հորդանան գագաթնաժողովին ֆոն դեր Լայենը ներկա էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ միասին։
Իրավիճակին ծանոթ երկու ԵՄ պաշտոնյաներ ասել են, որ Կալլասը և նրա դիվանագիտական ծառայությունը չեն դուրս մղվում Մերձավոր Արևելքի քաղաքականությունից, և որ նա սերտորեն համագործակցում է Շուիցայի հետ: Իսրայելի ընտրությունը, թե ում հետ խոսել, «անձնական նախասիրության հարց է», – ասել է մի պաշտոնյա՝ հավելելով, որ Սաարի՝ Կալլասին շրջանցելու որոշումը «անձնական տեսք ունի»:
Վեճը արտացոլում է Կալլասի նախորդի՝ Ժոզեպ Բորելի և Իսրայելի միջև լարվածությունը. Բորելը բացահայտ քննադատել է նրա գործողությունները Ղազայում և Արևմտյան ափին, և Իսրայելը, ըստ տեղեկությունների, ազդարարել է, որ ինքը անցանկալի է, բայց երբեք պաշտոնապես չի խզել կապը:
Սաարը մարտական գծ է որդեգրել այլ առաջնորդների հետ։ Նա ասել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը «ողջունելի է» Ֆրանսիայում Պաղեստինյան պետության ստեղծման համար, այն բանից հետո, երբ Մակրոնը աջակցել է դրա ճանաչմանը, իսկ ավելի ուշ ասել է, որ ինքը չի ողջունվի Իսրայելում, քանի դեռ Ֆրանսիան վարում է այդ քաղաքականությունը։ Նա նաև վիճաբանել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին հայտարարել է անցանկալի անձ։
Կալասի դաշնակիցները պնդում են, որ լարված հարաբերությունները զարմանալի չեն, քանի որ նրա աշխատանքը պահանջում է, որ նա ներկայացնի ԵՄ այն երկրները, որոնք քննադատում են Իսրայելի քաղաքականությունը Գազայում։
Նրանք նաև մատնանշում են ֆոն դեր Լեյենի 2025 թվականի առաջարկը՝ մասնակիորեն կասեցնել ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման համաձայնագիրը և իսրայելական համալսարանների համար ԵՄ-ի կողմից որոշ հետազոտությունների ֆինանսավորում, որպես կապերի հետագա լարվածություն։ Ոչ մի առաջարկ բավարար աջակցություն չի ստացել ԵՄ մայրաքաղաքների շրջանում, բայց երկուսն էլ նպաստել են հարաբերությունների վատթարացմանը։
Կալասը «բաց է երկխոսության համար և պատրաստ է համագործակցել Իսրայելի հաջորդ կառավարության հետ», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը՝ հավելելով, որ նա քննարկել է ԵՄ-Իսրայել հարաբերությունների հետագա ընթացքը երկուշաբթի օրվա արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ։ «Նա շարունակում է կապի մեջ լինել քաղաքական տարբեր շրջանակների քաղաքական գործիչների հետ»։
Իսրայելը շարունակում է համագործակցել Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության փորձագետների հետ, այդ թվում՝ Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գործընթացի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Քրիստոֆ Բիգոյի հետ, ասաց օգնականներից մեկը։
Բաց մի թողեք
Ինչպե՞ս հաղթել Լեհաստանի «խելագար պոպուլիստներին»
Բրեգզիտը թուլացրեց մեզ. Բերնհեմը հանդես է գալիս ԵՄ-ի հետ կապերի սերտացման օգտին
Ինչը Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն դեռևս չեն հասկանում միմյանց մասին