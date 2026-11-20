ԵՄ նոր հարկերը, որոնք նախատեսված են եկամուտների ավելացման համար, «համընդհանուր լուծում» չեն. Կլաուդիա Բաուերը:
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան պետք է կտրուկ կրճատումներ կատարի ԵՄ-ի երկարաժամկետ բյուջեում, եթե ցանկանում է, որ Վիեննան համաձայնի գործարքին, հայտարարել է Ավստրիայի՝ Եվրոպայի հարցերով նախարարը։
«Առաջնահերթությունների սահմանումը, բնականաբար, ենթադրում է նաև քաղաքական առումով ոչ հարմարավետ որոշումների կայացում», — ասել է Կլաուդիա Բաուերը «Rapporteur»-ին՝ հավելելով, որ պարզապես գործող բյուջեն վերցնելն ու նոր ոլորտները ծածկելու համար ծախսերն ավելացնելը չի աշխատի։
Նոյեմբերի 21-ին Կոշտան կներկայացնի փոխզիջումային նոր փաստաթուղթ («բանակցային փաթեթ») և կկանգնի բարդ խնդրի առջև՝ համաձայնության հանգեցնել ԵՄ անդամ 27 երկրներին, որոնք հակասական պահանջներ են ներկայացնում։
Գերմանիայի գլխավորած «տնտեսող» երկրների խումբը (որի կազմում է նաև Ավստրիան) պահանջում է զգալի կրճատումներ, մինչդեռ 17 երկրից բաղկացած մեկ այլ խումբ դեմ է որևէ կրճատման։
Թեև Ավստրիան ցանկանում է բավարար ֆինանսավորում տեսնել գյուղատնտեսության և տարածաշրջանային համախմբման ծրագրերի համար, Վիեննան պահանջում է կրճատումներ կատարել Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկած՝ 2028-2034 թթ. համար նախատեսված մոտ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի այլ հատվածներում։
«Ես պնդում եմ՝ անհրաժեշտ են մի քանի հարյուր միլիարդ եվրոյի կրճատումներ», — ասել է նա՝ հավելելով, որ անցած ամիս ԵՄ խորհրդում Իռլանդիայի նախագահության կողմից ներկայացված նախորդ «բանակցային փաթեթը» «ճիշտ ուղղությամբ էր շարժվում»։
Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք եկամուտների նոր աղբյուրները՝ ԵՄ հարկերի և տուրքերի (այսպես կոչված՝ «սեփական ռեսուրսների») տեսքով, կարող են օգնել հարթել հակասությունները՝ լրացուցիչ միջոցներ ապահովելով ֆինանսավորման համար, Բաուերը նշել է, որ դա «համընդհանուր լուծում» չէ։
«Նույնիսկ եթե մենք համաձայնության գանք առաջարկվող բոլոր նոր «սեփական Թեև թվային ծառայությունների հարկի, առցանց մոլախաղերի և կրիպտոակտիվների հարկման վերաբերյալ խորհրդարանի առաջարկները պաշտոնապես դեռևս քննարկման սեղանին չեն դրվել, ԵՄ գործադիր մարմինը գնահատում է, որ դրանք կարող են տարեկան մինչև 13 միլիարդ եվրո եկամուտ ապահովել։
Նախարարի խոսքով՝ ընդունելի լուծման հանգելու համար Կոստան պետք է առաջարկի կրճատումներ իրականացնել բոլոր ուղղություններով։
«Բոլոր ոլորտներում՝ առաջարկված չորս բաժիններից յուրաքանչյուրում, առկա է արդյունավետության բարձրացման և ծախսերի խնայողության հնարավորություն», – ասաց նա՝ մատնանշելով վարչական ծախսերի, ինչպես նաև զարգացման քաղաքականությանն ուղղված ծախսերի հնարավոր կրճատումները։
Նա ողջունեց Իռլանդիայի առաջարկը՝ վարչական ծախսերը մոտ 10 միլիարդ եվրոյով կրճատելու վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է, որ նույնիսկ այդ դեպքում վարչական բյուջեն ընթացիկ բյուջեի համեմատ կաճի 29%-ով։
«Ուստի, կրճատումների համար դեռ տեղ կա», – ասաց Բաուերը։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը կողմ է արտահայտվում Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը կրկին օրակարգ բերելուն
ԵՄ-ի «հարկային գերեզմանոցը»՝ նոր «սեփական ռեսուրսների» համար
Թրամփը, Սի Ցզինպինը և Պուտինը եռակողմ գագաթնաժողովում թիրախավորել են Միջազգային քրեական դատարանը