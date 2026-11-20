Սերբական կուսակցությանը մեկ տարի կտրվի՝ ԵՄ-ի պահանջները կատարելու համար, հակառակ դեպքում՝ այն վերջնականապես կհեռացվի
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ) պատրաստվում է կասեցնել Ալեքսանդր Վուչիչի «Սերբական առաջադիմական կուսակցության» (SNS) անդամակցությունը։
Ըստ ԵԺԿ պաշտոնյաների՝ սերբական կուսակցությանը մեկ տարի ժամանակ կտրվի մի շարք պահանջներ կատարելու համար՝ սկսած լրատվամիջոցների ազատության բարելավումից մինչև կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Եթե պահանջները չկատարվեն, կուսակցությունը վերջնականապես կհեռացվի համաեվրոպական կառույցից։
ԵԺԿ նախագահությունը՝ որոշումներ կայացնող ներքին մարմինը, որը ղեկավարում է գերմանացի պահպանողական եվրոպատգամավոր Մանֆրեդ Վեբերը, չորեքշաբթի առավոտյան Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնել է առաջարկել կասեցնել կուսակցության անդամակցությունը։
Ակնկալվում է, որ այս որոշումը պաշտոնապես կհաստատվի դեկտեմբերի սկզբին կայանալիք ԵԺԿ քաղաքական վեհաժողովում։
ԵԺԿ-ն, որը գործում է Եվրոպական խորհրդարանում իր քաղաքական խմբակցությունից անկախ, դեռևս 2025 թվականի սեպտեմբերից սկսել էր ստուգման գործընթաց՝ պարզելու, թե արդյոք SNS-ը դեռևս պահպանում է ժողովրդավարական չափանիշները։
Ըստ փաստաթղթի նախագծի, որին ծանոթացել է «Rapporteur»-ը, ԵԺԿ-ն կարծում է, որ SNS-ը կարող է վերաիմաստավորել իր գործունեությունը և բարեփոխվել՝ գտնվելով ընդդիմության շարքերում։
Անցյալ ամիս Սերբիայի խորհրդարանական ընտրություններում անսպասելի հաղթանակ տարավ «Ուսանողական ցուցակը» (Student List)՝ իշխանությունից հեռացնելով Վուչիչին։ Վուչիչը երկար ժամանակ բախվում էր բողոքի ակցիաների՝ կապված 2024 թվականին Նովի Սադում երկաթուղային կայարանի փլուզման հետ, որի հետևանքով 16 մարդ էր զոհվել։
Վուչիչը իշխանության ղեկին էր 14 տարի և երկիրը, որը ժամանակին ԵՄ անդամակցության հիմնական հավակնորդներից էր, աստիճանաբար մոտեցնում էր Ռուսաստանին։
Սերբիան խորհրդարանի նախագահ է ընտրում գիտնականի
Նրա առաջին խնդիրներից մեկը լինելու է նախագահական արտահերթ ընտրությունների նշանակումը
ԲԵԼԳՐԱԴ – Համալսարանի դասախոս և ուսանողական բողոքի ակցիաների նախկին աջակիցն ընտրվել է Սերբիայի խորհրդարանի նախագահ՝ ստանձնելով առանցքային դեր երկրի՝ Վուչիչից հետո ընկած անցումային շրջանում և ԵՄ-ին ուղղված բարեփոխումների օրակարգում։
Ալեքսանդր Չուպիչը, ով ակադեմիական շրջանակներից դուրս համեմատաբար քիչ հայտնի դեմք է, ներկայացնում է «Ուսանողական ցուցակ» (Student List) շարժումը։ Այս շարժումը հաղթանակ տարավ հոկտեմբերին կայացած արտահերթ ընտրություններում՝ վերջ դնելով Ալեքսանդր Վուչիչի «Սերբական առաջադիմական կուսակցության» 14-ամյա իշխանությանը։
Չուպիչն ընտրվել է խորհրդարանի նախագահ՝ ստանալով ներկա 239 պատգամավորներից 140-ի ձայնը։ Այս նշանակումը նրան դարձնում է Սերբիայի նախագահի պաշտոնակատար՝ Վուչիչի հրաժարականից հետո։
Ալեքսանդր Չուպիչը՝ Սերբիայի խորհրդարանի նախագահը։ Աղբյուրը՝ Սերբիայի խորհրդարանի հեռարձակում
«Երկխոսությունն ու հանդուրժողականությունը պետք է դառնան քաղաքական մշակույթի նորմ մեզանից յուրաքանչյուրի համար», – ասել է Չուպիչը՝ պաշտոնը ստանձնելուց հետո դիմելով խորհրդարանին։
Նա հավելել է, որ խորհրդարանը պետք է խրախուսի քննադատությունն ու վերահսկողությունը՝ մեջբերելով Վոլտերին, ըստ որի՝ «դադարել քննադատել՝ նշանակում է մահանալ»։
Ծնվել և մեծացել է Սերբիայի հարավում գտնվող Պրոկուպլյե քաղաքում։ Չուպիչը Բելգրադի տրանսպորտի և երթևեկության ճարտարագիտության ֆակուլտետի դասախոս է։ 2017 թվականից զբաղվում է օրգանական գյուղատնտեսությամբ՝ աճեցնելով մրգեր և բանջարեղեն։
Չուպիչի նշանակումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ նոր խորհրդարանական մեծամասնությունը օրենսդիր մարմին է բերում ակադեմիական ներկայացուցիչների անսովոր մեծ թիվ։ «Ուսանողական ցուցակ»-ից ընտրված պատգամավորներից 69-ն ունեն գիտական աստիճան (PhD), բացի այդ, կան մոտ մեկ տասնյակ բժիշկներ և բժշկական գիտությունների մասնագետներ։
Նրա առաջին խնդիրներից մեկը լինելու է նախագահական արտահերթ ընտրությունների նշանակ Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի ռազմավարության տնօրեն Միլոշ Պավկովիչը զեկուցողին ասել է, որ նոր խորհրդարանական մեծամասնությունը կփորձի ազդարարել բարեփոխումների գործընթացի սկիզբը՝ ներկայացնելով հիմնական օրենսդրական ակտեր։
«Նոր խորհրդարանական մեծամասնությունը կցանկանա ուժեղ ուղերձ հղել, առաջին հերթին քաղաքացիներին, բայց նաև ԵՄ-ին, որ սկսվում է նոր բարեփոխումների գործընթաց», – ասել է Պավկովիչը։
Նա ակնկալում է, որ օրակարգում կներառվեն դատական անկախության ամրապնդման, լրատվամիջոցների կարգավորող մարմնի բարեփոխման և ընտրական պայմանների բարելավման միջոցառումներ։
«Սրանք հիմնարար բարեփոխումներ են՝ 1-ին խմբի շրջանակներում», – ասել է Պավկովիչը՝ հավելելով, որ առաջընթացը կարող է նպաստել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, Արևմտյան Բալկանների համար ԵՄ աճի ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորման բացահայտմանը և ճանապարհ հարթել անդամակցության բանակցությունների հետագա խմբերի բացման համար։
Բաց մի թողեք
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետ Ջոզեֆ Ստիգլիցը Եվրոպայում երիտասարդների բողոքի ցույցերը համարում է «օրինական»
Մի շարք երկրներ և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը կողմ են առավել խիստ պահանջներին
Ինչ են ասել կողմերը գերտերությունների եռակողմ հանդիպման ժամանակ