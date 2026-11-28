Եվրոպայի ճակատագրական վերջնաժամկետները
Իմ անկազմակերպվածությունն ու տատանվելու հակումը հաճախ հանգեցրել են նրան, որ բաց եմ թողել սահմանված ժամկետները (կարող եք հարցնել իմ խմբագրին)։ Սակայն մասնագիտական տարրական արժանապատվությունը (և նույն խմբագրից վախը) թույլ չեն տալիս ինձ հանձնել անփույթ աշխատանք, որի միակ նպատակը հրապարակման հստակ ժամանակացույցին տեղավորվելն է։ Վերջնաժամկետներին տեղավորվելը կարող է անհրաժեշտ լինել, բայց բավարար չէ։ Աշխատանքը պետք է նաև որակյալ լինի, կամ գոնե ձգտի այդպիսին լինել։
ԵՄ առաջնորդները, սակայն, կարծես թե այլ կարծիքի են։ Բրյուսելում և ԵՄ անդամ այլ երկրների մայրաքաղաքներում խոր արմատներ է գցել մի երևույթ, որը կարելի է բնորոշել միայն որպես «վերջնաժամկետների ֆետիշիզմ»։ Կարևորը ոչ թե այն է, թե ինչի շուրջ են պայմանավորվել, այլ պարզապես համաձայնության առկայությունը՝ ցանկալի է՝ մինչև հունվար։
Վերցնենք, օրինակ, ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն։ Չնայած գործող «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի» (ԲՖՇ) չափազանց համեստ ծավալին (այն կազմում է համախառն ազգային եկամտի՝ ՀԱԵ-ի 1%-ից պակաս մասը, մինչդեռ ԵՄ անդամ երկրների կառավարությունները ծախսում են ՀԱԵ-ի միջինը մոտ 45%-ը), ինչպես նաև «նոր առաջնահերթությունների»՝ մրցունակության և պաշտպանության ֆինանսավորման կենսական կարևորությանը, Գերմանիան և այսպես կոչված «խնայող» երկրները պահանջում են, որ 2027 թվականից հետո գործող ԲՖՇ-ն էլ ավելի փոքր լինի։ Այս շաբաթ կայացած ԵՄ գագաթնաժողովը ցույց է տալիս, որ նրանք, հավանաբար, կհասնեն իրենց նպատակին։
Կամ դիտարկենք պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի դեմ Եվրոպայի կիրառած պատժամիջոցների նպատակն է ստիպել Վլադիմիր Պուտինին դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում՝ Մոսկվայի համար ստեղծելով անտանելի տնտեսական պայմաններ։ Մինչդեռ երկուշաբթի օրը ներկայացված՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նոր փաթեթի առանցքային տարրը ռուս մարզիկների և մարզական թիմերի նկատմամբ արգելք սահմանելն է (որոնցից շատերն արդեն իսկ զրկված են Ե Համաձայնագիրն այնքան վատն էր, որ նույնիսկ Հանձնաժողովը, որը հանդես էր գալիս հանուն արագ փոխզիջման, քննադատեց այն՝ նշելով, որ դրանում «զգալիորեն» պակասում են հավակնությունները. նմանատիպ քննադատություն հնչեց նաև Եվրոպական կենտրոնական բանկի կողմից։
Երկու շաբաթ անց կնքվեց մի համաձայնագիր, որն էլ ավելի խայտառակ էր։ Հանձնաժողովի կողմից մեծ աղմուկով ներկայացված «28-րդ ռեժիմը» (որի նպատակն է միավորել և պարզեցնել ստարտափների համար նախատեսված կանոնները ԵՄ 27 անդամ երկրներում) հավանության արժանացավ միայն այն բանից հետո, երբ ԵՄ մայրաքաղաքները փաստացի զրկեցին այն իր բովանդակությունից։ Զարմանալի է, բայց այն հիմնադիրներն ու ներդրողները, ովքեր սկզբում աջակցում էին օրենքին (հայտնի նաև որպես «EU Inc»), այժմ հորդորում են Հանձնաժողովին հետ կանչել առաջարկը և ամեն ինչ սկսել զրոյից։
Կոշտայի օրենքը
Ինչո՞ւ են այս համաձայնագրերն այդքան վատը։ Կամ՝ ավելի պարզ հարցադրմամբ՝ ինչո՞ւ է այս շտապողականությունը։
Պաշտոնապես՝ սա որոշակի առեղծված է։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան պնդում է, որ մինչև դեկտեմբեր Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (MFF) շուրջ համաձայնության գալն անհրաժեշտ է, քանի որ ԵՄ և ազգային «վարչակազմերից» կպահանջվի մեկ ամբողջ տարի՝ հաջորդ բյուջետային ցիկլի մեկնարկին անհրաժեշտ փաստաթղթային աշխատանքներն ավարտելու համար։
«Եթե մենք չհաստատենք [բյուջեն] մինչև այս տարվա վերջ, ապա անհնար կլինի գործարկել նոր բյուջեն 2028 թվականի հունվարի 1-ից», — անցյալ ամիս լրագրողներին ասել է Պորտուգալիայի նախկին վարչապետը։
Կարծես թե Կոշտան բացահայտել է վարչական իներցիայի մի նոր օրենք. պետական ծառայողների համար, որքան էլ նրանք ջանասիրաբար աշխատեն, անհնար է տասներկու ամսից պակաս ժամանակում իրականացնել MFF-ի հետ կապված օրենսդրությունը։ 2027 թվականի հունվարի 1-ը ոչ միայն նոր տարվա սկիզբն է, այլև բյուրոկրատական «իրադարձությունների հորիզոն», որն անխուսափելիորեն Եվրոպային կքաշի բյուջետային հուսահատության «սև խոռոչի» մեջ։
Ակնհայտ է, որ այստեղ այլ բան է տեղի ունենում։ Ավելին, նույնիսկ եթե Կոշտայի «օ Հաջորդ տարի Եվրոպայում տեղի կունենան մի շարք ընտրություններ՝ սկսած ապրիլին Ֆրանսիայում կայանալիք ընտրություններից, որոնք կարող են խաթարել ԵՄ մայրաքաղաքների՝ որևէ հարցի շուրջ համաձայնության գալու հնարավորությունը։ Սա հատկապես հավանական է, եթե Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում հաղթի Մարին Լը Պենը՝ ծայրահեղ աջ, Ռուսաստանին համակրող, ԵՄ-ն ատող և եվրասկեպտիկ գործիչը. նրա հաղթանակի հավանականությունը, կարծես, գնալով մեծանում է։
Ուստի, ըստ տրամաբանության՝ ավելի լավ է հիմա կնքել վատ գործարք, քան հետագայում՝ սարսափելի մեկը, կամ էլ ընդհանրապես որևէ համաձայնության չգալ։
Բայց ինչո՞ւ են Կոշտան և այլ առաջնորդներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը, պնդում, որ բյուջետային համաձայնությունը պետք է ձեռք բերվի մինչև դեկտեմբեր։ Ինչո՞ւ ոչ հունվարին, փետրվարին կամ նույնիսկ մարտին։
Ամենայն հավանականությամբ, պատճառը քաղաքական ընկալումն է. ընտրություններից չորս ամիս առաջ ձեռք բերված բյուջետային համաձայնությունն այնքան էլ չի դիտարկվում որպես ֆրանսիացի ժողովրդի կամքի դեմ ուղղված քայլ, որքան մարտին կնքված համաձայնագիրը։
Սակայն այստեղ կա նաև ռազմավարական հաշվարկ։ Նման է այն խմբագրին, ով սահմանում է ժամը 16:00-ի վերջնաժամկետ, բայց իրականում դեմ չի լինի, եթե հոդվածը պատրաստ լինի ժամը 17:00-ին. Կոշտան պաշտոնապես պահանջում է համաձայնություն դեկտեմբերին՝ ապրիլից առաջ գործարք կնքելու հավանականությունը մեծացնելու նպատակով։
Բայց սա նաև ռազմավարական քայլ է։ Նման է այն խմբագրին, ով սահմանում է ժամը 16:00-ի վերջնաժամկետ, բայց իրականում դեմ չէ, եթե հոդվածը պատրաստ լինի ժամը 17:00-ին. Կոշտան պաշտոնապես պահանջում է համաձայնության գալ դեկտեմբերին՝ ապրիլից առաջ գործարք կնքելու հավանականությունը մեծացնելու նպատակով։
Կարո՞ղ եմ մի փոքր «մետա» մոտեցում ցուցաբերել։
Ցավոք, այս ռազմավարությունը կարող է ձախողվել առնվազն երկու պատճառով։
Նախ՝ պարզապես երաշխիք չկա, որ հաջորդ Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (MFF) շուրջ համաձայնություն կձեռք բերվի այս տարի կամ նույնիսկ հաջորդ տարվա սկզբին։ (Դիվանագետների մեծ մասը, որոնց հետ ես զրուցում եմ, հավանականությունը գնահատում է 50/50 հարաբերակցությամբ):
Ավելին, կապիտալի շուկաների ինտեգրման և «ԵՄ ընկերության» (EU Inc) վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի հետ բանակցությունները, ամենայն հավանականությամբ, կձգվեն մինչև 2027 թվականը, և, ինչպես և բուն Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի դեպքում, դրանք կարող են նույնիսկ մերժվել եվրոպատգամավորների կողմից՝ բանակցությունների ավարտից հետո։ (Վերջերս նման ճակատագրի արժանացավ ԵՄ մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնություն, որը նպատակ ուներ խրախուսել մանր ներդրողների մասնակցությունը կապիտալի շուկաներում):
Երկրորդ, ավելի կարևոր խնդիրն այն է, որ այդքան շատ ֆայլերի վերաբերյալ նույն ժամկետը պահպանելու մրցավազքը, կարծես, առաջնորդներին մոռացության է մատնում այն, թե իրականում ինչի համար են նախատեսված համաձայնագրերը։
Ինչպես ռուս մարզիկների նկատմամբ պատժամիջոցները ոչինչ չեն անի Պուտինի ռազմական մեքենան խեղդելու համար, այնպես էլ սարսափելի Բազմաֆունկցիոնալ ֆինանսական համաձայնագիրը (կամ ԵՄ-ի և այլն) քիչ բան կանի Եվրոպայի թուլացող տնտեսության խթանման կամ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ ներդրումային բացը փակելու համար։ Ընդհակառակը, դրա հիմնարար անզորությունը կարող է նույնիսկ ուժեղացնել քաղաքացիների աջակցությունը հենց այն պոպուլիստներին, որոնց ընտրական հաղթանակները առաջնորդները փորձում են կանխել։
Մտահոգիչ միտք։ Սակայն, ցավոք, ես շատ ժամանակ չունեմ դրա մասին մտորելու համար։
Ի վերջո, ես նույնպես ժամկետ ունեմ պահպանելու։
Բաց մի թողեք
«Ռուսաստանի ջատագովը». Պուտինի վերաբերյալ Քուշների մեկնաբանությունները վրդովմունք են առաջացրել Եվրոպայում
ԵՄ առաջնորդները պատրաստ են առճակատման գնալ Թրամփի հետ՝ կապված թվային հարկերի, պաշտպանության և Ուկրաինայի հարցերի հետ
Բյուջետային գագաթնաժողովից հեռանալը ԵՄ-ին մեկ ամիս է թողնում՝ համաձայնությունը փրկելու համար